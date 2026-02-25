ब्रेंडन मैकुलम के इस 'मास्टर प्लान' ने उड़ाई पाकिस्तान की धज्जियां, कप्तान हैरी ब्रूक ने किया खुलासा

हैरी ब्रूक ने मैच के बाद खुलासा किया कि उन्हें नंबर-3 पर भेजने का फैसला और किसी का नहीं बल्कि कोच ब्रेंडन मैकुलम का था। मैच कि सुबह मैकुलम ने यह फैसला लिया और ब्रूक ने रात में मैच पलट दिया।

हैरी ब्रूक को पाकिस्तान के खिलाफ नंबर-3 पर भेजने का फैसला किसका था? टी20 वर्ल्ड कप सुपर-8 में इंग्लैंड की पाकिस्तान पर जीत के बाद यह सवाल क्रिकेट के गलियारों में खूब उठ रहा है। आमतौर पर नंबर-4 या 5 पर बैटिंग करने वाले हैरी ब्रूक अचानक कैसे पारी की दूसरी गेंद पर बैटिंग करने क्रीच पर उतर गए, इसने हर किसी को हैरान कर दिया। हालांकि उनका नंबर-3 पर उतरने का फैसला टीम के हित में रहा। हैरी ब्रूक ने 165 रनों के टारगेट का पीछा करते हुए शतकीय पारी खेली और टीम की जीत में अहम भूमिका निभाई। हैरी ब्रूक टी20 वर्ल्ड कप के इतिहास में शतक जड़ने वाले पहले कप्तान बने हैं। मैच के बाद ब्रूक ने खुलासा किया कि यह प्लान और किसी का नहीं बल्कि कोच ब्रेंडन मैकुलम का था। मैकुलम के इस प्लान के दम पर इंग्लैंड ने ना सिर्फ पाकिस्तान की धज्जियां उड़ाई बल्कि सेमीफाइनल का टिकट भी हासिल किया।

हैरी ब्रूक ने मैच के बाद कहा, “आज सुबह बाज (ब्रेंडन मैकुलम का निक नेम) ने, क्योंकि वह इसके पीछे मास्टरमाइंड थे और यह कामयाब नहीं हो पाता, लेकिन शुक्र है कि आज रात यह हो गया। हम पावरप्ले का थोड़ा और ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाना चाहते थे और सब जानते हैं कि मुझे गेम को आगे ले जाने की कोशिश करना पसंद है और मैं पहली बॉल से ही ऐसा करने वाला था। तो, शुक्र है कि यह कामयाब रहा और मैं हमें एक अच्छी शुरुआत दिलाने में कामयाब रहा।

(क्या उसके दिमाग में खुद को ऑर्डर में ऊपर प्रमोट करने का विचार था) मैं कुछ समय से इसके बारे में सोच रहा था और यह कुछ ऐसा है जो मैं अपने करियर में आगे बढ़ते हुए करना चाहता हूं, सिर्फ इंग्लैंड और फ्रैंचाइजी क्रिकेट के लिए ही नहीं। मैं वहां जाकर ज्यादा से ज्यादा बॉल का सामना करने की कोशिश करना चाहता हूं।

(इस पर कि क्या पाकिस्तान के खिलाफ उसके शानदार रिकॉर्ड ने उस प्रमोशन पर असर डाला) हां, बाज ने आज सुबह ऐसा कहा। उन्होंने कहा, नंबर तीन पर जाने के बारे में आपका क्या ख्याल है? पाकिस्तान आपकी टीम है और मैंने बस यही सोचा, चलो करते हैं।

(आज उनकी फील्डिंग परफॉर्मेंस थोड़ी खराब होने पर) हमने फील्ड में थोड़ा स्ट्रगल किया। माहौल वैसा नहीं था जैसा श्रीलंका के खिलाफ था, और इस बारे में हमने पहले ही बात कर ली थी। हम फिर भी जोश बनाए रखना चाहते थे। बदकिस्मती से, हमने कुछ मिसफील्डिंग की, लेकिन कोशिश तो थी।

(पावरप्ले में फिर से विकेट लेने और यह कितना जरूरी रहा है, इस पर) बहुत बड़ा। T20 क्रिकेट में, जल्दी विकेट लेना बहुत जरूरी है। जोफ्रा आर्चर शानदार रहे हैं - मुझे लगता है कि उन्होंने अब तक आठ पावरप्ले विकेट लिए हैं। वह सालों से ऐसा कर रहे हैं और इससे विरोधी टीम सच में बैकफुट पर आ जाती है।

(सभी फॉर्मेट में शतक बनाने पर) यह हमेशा अच्छा होता है, लेकिन मेन बात गेम जीतना है। आखिर में थोड़ी घबराहट हो गई थी। मैं बाज के साथ मजाक कर रहा था, कह रहा था कि उम्मीद है यह एक और ओवल जैसी सिचुएशन (भारत के खिलाफ) नहीं होगी। शुक्र है, हम जीत गए और सेमीफाइनल में पहुंच गए।