बेन स्टोक्स को मिली IPL 2027 ऑक्शन में एंट्री, मगर हैरी ब्रूक क्यों नहीं कर पाए रजिस्ट्रेशन? जानें
IPL 2027 के मिनी ऑक्शन के लिए बेन स्टोक्स को मौका मिल गया है, लेकिन उन्हीं के देश के हैरी ब्रूक इस बार भी ऑक्शन में हिस्सा नहीं ले पाएंगे। इसके पीछे की वजह क्या है? ये जान लीजिए।
बेन स्टोक्स ने IPL 2027 के मिनी ऑक्शन के लिए रजिस्ट्रेशन कराया है, लेकिन उनके ही देश के हैरी ब्रूक ऑक्शन में हिस्सा नहीं ले सकते। आखिरी ऐसा क्या है कि एक खिलाडी को ऑक्शन में एंट्री मिल रही है, जबकि दूसरे को रजिस्ट्रेशन ही नहीं करने दिया जाएगा? दोनों खिलाड़ी काफी समय आईपीएल से दूर हैं, लेकिन 2027 के आईपीएल के लिए दोनों के लिए नियम अलग हैं। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी बीसीसीआई ने हैरी ब्रूक पर प्रतिबंध लगा दिया है, जबकि बेन स्टोक्स ऑक्शन में दिखने वाले हैं।
एक खिलाड़ी ने मेगा ऑक्शन को छोड़ा था, जबकि दूसरे खिलाड़ी ने मेगा ऑक्शन में चुने जाने के बाद अपना नाम वापस ले लिया था। बेन स्टोक्स ने मेगा ऑक्शन में हिस्सा नहीं लिया था, जबकि हैरी ब्रूक ने सीजन शुरू होने से पहले आईपीएल को छोड़ दिया था। आईपीएल को लेकर बीसीसीआई का नियम कहता है, "किसी भी ओवरसीज प्लेयर को बिग ऑक्शन के लिए रजिस्टर करना होगा। अगर ओवरसीज प्लेयर रजिस्टर नहीं करता है, तो वह अगले साल के प्लेयर ऑक्शन में रजिस्टर करने के लिए अयोग्य होगा।"
हालांकि, ये पेनल्टी सिर्फ मेगा ऑक्शन के अगले मिनी ऑक्शन तक होती है। ऐसे में 2026 के मिनी ऑक्शन में बेन स्टोक्स हिस्सा नहीं ले सकते थे, लेकिन अब दो साल के गैप के बाद वे ऑक्शन में खुद को रजिस्टर करा सकते थे और उन्होंने ऐसा ही किया। बेन स्टोक्स ने अपने वर्कलोड और इंग्लैंड करियर को प्रायोरिटी देने के लिए 2025 के मेगा ऑक्शन के लिए रजिस्टर नहीं किया था। इसी वजह से वह 2026 के मिनी ऑक्शन में नहीं आ सकते थे, लेकिन अब वे इसके योग्य हो गए तो उन्होंने इसमें प्रवेश कर लिया।
वहीं, उनके ही देश के खिलाड़ी हैरी ब्रूक का मामला थोड़ा अलग है, जिसके लिए एक सख्त नियम है और उसी के तहत उन्हें इस बार भी एंट्री नहीं मिलेगी। आईपीएल का नियम कहता है, "कोई भी खिलाड़ी जो प्लेयर ऑक्शन में रजिस्टर करता है और ऑक्शन में चुने जाने के बाद, सीजन शुरू होने से पहले खुद को उपलब्ध नहीं कराता है, उसे 2 सीजन के लिए टूर्नामेंट और प्लेयर ऑक्शन में हिस्सा लेने से बैन कर दिया जाएगा।" इसी नियम की वजह से हैरी ब्रूक 2027 के मिनी ऑक्शन में हिस्सा नहीं ले पाएंगे, लेकिन वे 2028 के मेगा ऑक्शन में रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं।
आपको बता दें, आईपीएल 2025 मेगा ऑक्शन में दिल्ली कैपिटल्स ने हैरी ब्रूक पर दांव लगाया था। ब्रूक को 6.25 करोड़ में दिल्ली कैपिटल्स ने खरीदा था, लेकिन उन्होंने सीजन शुरू होने से पहले ही टूर्नामेंट से अपना नाम वापस ले लिया था, क्योंकि वे भी अपने वर्कलोड और इंग्लैंड की टीम को प्राथमिकता देने की वजह से आईपीएल से दूर गए थे। ऑक्शन में खरीदे जाने और फिर लीग को छोड़ने की वजह से उन्हें अगले दो साल के लिए बैन कर दिया गया।
लेखक के बारे मेंVikash Gaur
विकाश गौड़: डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर कम असिस्टेंट मैनेजर, स्पोर्ट्स
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