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बांग्लादेश की ऑस्ट्रेलिया पर ऐतिहासिक जीत से कैसे भारत की WTC फाइनल की उम्मीदों को लगा झटका, समझें

By Lokesh Khera
लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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बांग्लादेश ने ऑस्ट्रेलिया पर ऐतिहासिक जीत दर्ज करते हुए WTC पॉइंट्स टेबल में 12 महत्वपूर्ण अंक कमाए हैं। उनकी इस जीत से भारत की फाइनल की उम्मीदों को तगड़ा झटका लगा है। भारत फिलहाल 5वें पायदान पर है।

Gautam Gambhir and Shubman Gill
गौतम गंभीर और शुभमन गिल

बांग्लादेश ने ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में हराकर सिर्फ कंगारुओं को ही हैरान नहीं किया है, बल्कि उनकी जीत से वर्ल्ड क्रिकेट स्तब्ध है। हर जगह से उन्हें बधाइयां मिल रही है। ऐसा नहीं है कि बांग्लादेश ने ऑस्ट्रेलिया की बी या सी टीम को हराया है। बांग्लादेश ने उस ऑस्ट्रेलियाई टीम को हराया है जिसमें पैट कमिंस, मिचेल स्टार्क, जोश हेजलवुड, नाथन लायन, स्टीव स्मिथ, मार्नस लाबुशेन और ट्रैविस हेड जैसे स्टार खिलाड़ी मौजूद थे। बांग्लादेश के टेस्ट क्रिकेट के प्रदर्शन में पिछले काफी समय से सुधार देखने को मिला है। घर पर तो वह शेर हैं ही, मगर अब उन्होंने बाहर जाकर भी जीत दर्ज करना शुरू कर दी है। बांग्लादेश इस जीत के साथ वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप पॉइंट्स टेबल में चौथे स्थान पर बना हुआ है। उनकी जीत से भारत को हालांकि तगड़ा नुकसान हुआ है।

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बांग्लादेश की जीत से भारत को कैसे हुआ नुकसान

मौजूदा WTC पॉइंट्स टेबल में ऑस्ट्रेलिया (77.77%) पहले, डिफेंडिंग चैंपियन साउथ अफ्रीका (75) दूसरे, न्यूजीलैंड (72.22) तीसरे, बांग्लादेश (66.67) चौथे और भारत (48.15) पांचवें पायदान पर है। भारत और बांग्लादेश के बीच लगभग 18 प्रतिशत पॉइंट्स का अंतर है, जो दिखाता है कि टीम इंडिया के फाइनल की उम्मीदें कितनी कम रह गई है।

अगर बांग्लादेश ऑस्ट्रेलिया से पहला टेस्ट हार जाता तो उनका WTC पॉइंट्स टेबल में जीत का प्रतिशत घटकर 46.67 रह जाता। ऐसे में टीम इंडिया चौथे पायदान पर पहुंच जाती और उनके कॉन्फिडेंस को बूस्ट मिलता। अब बांग्लादेश जीत गया है तो भारतीय टीम पांचवें पायदान पर ही अटकी हुई है।

टीम इंडिया को अगर फाइनल खेलना है तो टॉप-2 में जगह बनानी होगी। इसके लिए भारत को बचे 9 में से 8 मैच जीतने होंगे।

फिलहाल टीम इंडिया श्रीलंका दौरे पर है, जहां वह मेजबान टीम के खिलाफ दो मैच की टेस्ट सीरीज खेल रही है।

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गॉल में जारी पहले टेस्ट के दो दिन बारिश ने खूब परेशान किया। अभी तक भारत की पहली पारी भी समाप्त नहीं हुई है। टीम इंडिया ने 2 दिन में 116 ओवर खेलकर 9 विकेट के नुकसान पर 460 रन बोर्ड पर लगाए हैं।

शुभमन गिल की अगुवाई वाली टीम इंडिया इस मैच के रिजल्ट को निकालने की पूरी कोशिश करेगी, मगर खराब मौसम विलन बन सकता है।

अगर IND vs SL टेस्ट ड्रॉ रहता है तो भारत को WTC प्रतिशत पॉइंट्स में घाटा होगा।

बांग्लादेश की जीत ने तो वैसे ही भारत की फाइनल की उम्मीदों को कम कर दिया है, ऐसे में यह टेस्ट ड्रॉ रहने से भारत लगभग-लगभग रेस से बाहर हो जाएगा।

WTC में भारत का शेड्यूल

श्रीलंका दौरे के बाद भारतीय टीम न्यूजीलैंड के खिलाफ उन्हीं के घर पर दो मैच की टेस्ट सीरीज खेलेगी। कीवी टीम WTC पॉइंट्स टेबल में तीसरे पायदान पर है। इसके बाद टीम इंडिया ऑस्ट्रेलिया की 5 मैच की बॉर्डर गावस्कर टेस्ट सीरीज के लिए मेजबानी करेगी। कंगारू टीम पहले पायदान पर है।

भारत को अगले 7 मैच ऐसी टीम के खिलाफ खेलने है जो पॉइंट्स टेबल में टॉप-3 में हैं। ऐसे में उनके लिए फाइनल का रास्ता काफी कठिन दिखाई दे रहा है।

Lokesh Khera

लेखक के बारे में

Lokesh Khera

लोकेश खेड़ा लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। हिंदी पत्रकारिता में इन्हें एक दशक से भी अधिक का अनुभव है। बचपन की अपनी रुचि को प्रोफेशनल करियर में तबदील करते हुए 2018 में बतौर खेल पत्रकार अपना सफर शुरू किया। क्रिकेट के साथ बॉक्सिंग, कबड्डी, बैडमिंटन, हॉकी, एथलेटिक्स समेत तमाम खेलों को बारीकी से कवर करते हैं। क्रिकेट टुडे के साथ उनकी पारी का आगाज हुआ, जहां उन्होंने वेबसाइड के साथ मैगजीन के लिए काम किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी के साथ जुड़े और वहां तीन साल अपनी सेवाएं दी। इस दौरान ओलंपिक, कॉमनवेल्थ गेम्स, 2019 वनडे वर्ल्ड कप और 2021 टी20 वर्ल्ड कप जैसे तमाम इवेंट कवर किए और कई इंटरव्यू भी लिए, जिसमें दानिश कनेरिया और चेतन साकारिया जैसे इंटरनेशनल स्टार शामिल हैं। लाइव हिन्दुस्तान के साथ वह फरवरी 2022 जुड़े। यहां भी उन्होंने कॉमनवेल्थ, ओलंपिक, 2023 वनडे वर्ल्ड कप, 2024 टी20 वर्ल्ड कप, 2025 चैंपियंस ट्रॉफी जैसे बड़े-बड़े इंटरनेशनल इवेंट को बखूबी कवर किया और नई सचें सीखने में हमेशा रुचि रखते हैं। क्रिकेट पढ़ने लिखने के अलावा खुद खेलना भी पंसद करते हैं। इसके अलावा किताबें पढ़ना भी पंसद है।

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