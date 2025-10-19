विराट कोहली को ऑस्ट्रेलिया ने यूं जाल में फंसाया, खास रणनीति से स्टार्क ने की गेंदबाजी

संक्षेप: भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 3 वनडे मैच की बहुप्रतीक्षित सीरीज का रविवार से आगाज हो गया। पर्थ में टॉस हारकर टीम इंडिया पहले बल्लेबाजी करने उतरी। 8 महीने बाद अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट खेलने उतरे रोहित शर्मा और विराट कोहली दोनों की नाकाम रहे। किंग कोहली तो खाता तक नहीं खोल पाए।

भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 3 वनडे मैच की बहुप्रतीक्षित सीरीज का आगाज हो चुका है। खेलप्रेमियों को इस सीरीज का शिद्दत से इंतजार था। वाइट बॉल क्रिकेट के दो महान बल्लेबाज विराट कोहली और रोहित शर्मा करीब 8 महीने बाद अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट खेलने उतरने वाले थे। हालांकि, दोनों ने ही निराश किया। हिटमैन सिर्फ 8 रन बनाकर आउट हुए तो किंग कोहली खाता तक नहीं खोल पाए। विराट कोहली के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया ने एक खास रणनीति के तहत गेंदबाजी की और आखिरकार स्टार्क ने उन्हें अपने जाल में फंसा लिया।

पर्थ की तेज और उछाल भरी पिच पर ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया। रोहित शर्मा और नए नवेले वनडे कप्तान शुभमन गिल ने भारतीय बल्लेबाजी का आगाज किया। चौथे ओवर की चौथी ही गेंद पर भारत को पहला झटका लगा। रोहित शर्मा जोश हेजलवुड की गेंद पर कैच आउट हो गए। उन्होंने 14 गेंदों में 8 रन बनाए जिसमें 1 चौका भी शामिल था। जब वह आउट हुए तब टीम का स्कोर सिर्फ 13 रन था।

रोहित शर्मा के आउट होने के बाद विराट कोहली बल्लेबाजी के लिए आए। दोनों ने इससे पहले आखिरी बार इस साल 9 मार्च को चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में भारत के लिए कोई अंतरराष्ट्रीय मैच खेला था। उसमें हिटमैन प्लेयर ऑफ द मैच रहे थे और उनकी कप्तानी में भारत चैंपियंस ट्रॉफी का सरताज बना था। पर्थ में रोहित शर्मा की नाकामी के बाद भारत के क्रिकेट फैंस को विराट कोहली से काफी उम्मीदें थीं क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दोनों बहुत ही खतरनाक नजर आते हैं।

विराट कोहली ने आते ही लेग बाई का रन दौड़ा और वह नॉन स्ट्राइक पर पहुंच गए। चौथे ओवर की आखिरी गेंद पर गिल ने कोई रन नहीं बनाया। अब पांचवां ओवर मिचेल स्टार्क लेकर आए। सामने थे विराट कोहली। उनके खिलाफ ऑस्ट्रेलिया ने इस मैच में खास रणनीति बना रखी थी और स्टार्क ने उसी के तहत गेंदबाजी की। पर्थ की तेज और उछाल भरी पिच पर स्टार्क ने कोहली को ऑफ स्टंप से बाहर गेंदें फेंकनी शुरू की। किंग कोहली संघर्ष करते दिखे। स्टार्क का ये ओवर मेडन रहा।

ऑस्ट्रेलिया के लिए छठा ओवर हेजलवुड लेकर आए। उस ओवर में 3 वाइड और गिल के एक चौके की मदद से भारत के खाते में कुल 7 रन आए। अगले ओवर में अब एक बार फिर स्टार्क के सामने विराट कोहली थे। ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाज की रणनीति वही थी। स्टार्क ने एक बार फिर ऑफ स्टंप के बाहर गेंद फेंकी। कोहली ने पॉइंट पर शॉट मारा और वहां मौजूद कूपर कोनोली ने अपनी बाई तरफ ड्राइव लगाकर एक बहुत ही शानदार कैच पकड़ा। 21 रन पर भारत को दूसरा झटका लग चुका था। किंग कोहली बिना खाता खोले आउट हो चुके थे। उन्होंने 8 गेंदों का सामना किया।