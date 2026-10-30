हॉन्ग कॉन्ग सिक्सेज के रूल हैं बड़े ही चटपटे, 6-6 ओवर का मैच और 6-6 ही होंगे टीम में खिलाड़ी
Hong Kong Sixes 2026 Rules: चीन में आयोजित हो रहे हॉन्ग कॉन्ग सिक्सेज टूर्नामेंट का फॉर्मेट कैसा है और इसके नियम कैसे हैं? इसके बारे में विस्तार से समझ लीजिए, क्योंकि ये फॉर्मेट बड़ा ही दिलचस्प है।
हॉन्ग कॉन्ग सिक्सेज टूर्नामेंट को वैसे तो क्रिकेट टूर्नामेंट कहा जाता है, लेकिन असल में यह हाफ क्रिकेट टूर्नामेंट ही है। इसके पीछे की वजह यह है कि आमतौर पर क्रिकेट में मैदान पर 11 खिलाड़ी फील्डिंग साइड से होते हैं, लेकिन हॉन्ग कॉन्ग सिक्सेज में सिर्फ 6 खिलाड़ी ही फील्ड पर हो सकते हैं। बल्लेबाजी में भी आप इतने ही खिलाड़ियों के साथ उतर सकते हैं। यहां तक कि ओवर भी एक पारी में 6 ही होते हैं। इस तरह के नियम इस टूर्नामेंट में हैं, जिनके बारे में विस्तार से आप जान लीजिए कि यह पारंपरिक क्रिकेट से कितना अलग इवेंट है।
6-6 टीमों और 6-6 ओवर वाले इस टूर्नामेंट में कुल 12 टीमें हिस्सा ले रही हैं, जिनमें भारत और पाकिस्तान समेत दुनिया भर के कई देशों की टीमें शामिल हैं। 3-3 टीमों के 4 ग्रुप बनाए गए हैं। इंडिया, पाकिस्तान और यूएई एक ही ग्रुप में हैं। ये ग्रुप सी का हिस्सा हैं, जबकि ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और हॉन्ग कॉन्ग चीन ग्रुप ए में शामिल हैं। ग्रुप बी में श्रीलंका, बांग्लादेश और स्कॉटलैंड की टीम है। वहीं, ग्रुप डी में साउथ अफ्रीका, अफगानिस्तान और ओमान की टीम है। सभी टीमों के दो-दो मैच ग्रुप फेज में होंगे। इसके बाद प्लेट और बॉल सेमीफाइनल मैच होंगे।
कब और कहां खेला जाएगा हॉन्ग कॉन्ग सिक्सेज 2026 टूर्नामेंट
हॉन्ग कॉन्ग सिक्सेज 2026 टूर्नामेंट शुक्रवार 30 अक्टूबर से एक नवंबर तक हॉन्ग कॉन्ग के टिन कॉन्ग रोड रीक्रिएशन ग्राउंड में खेला जाएगा।
हॉन्ग कॉन्ग सिक्सेज के कुछ खास नियम?
6-6 खिलाड़ियों की टीम होती है
6 खिलाड़ी मैदान पर फील्डिंग साइड से होते हैं
6 बल्लेबाज एक टीम से बल्लेबाजी कर सकते हैं।
6 ओवर एक पारी में होते हैं
6 गेंदों का एक ओवर होता है
विकेटकीपर को छोड़कर बाकी के 5 फील्डर बॉलिंग कराएंगे, जिनमें से एक गेंदबाज 2 ओवर फेंक सकता है, लेकिन लगातार दो ओवर नहीं फेकेंगे
वाइड और नो बॉल पर मिलेगा एक्स्ट्रा रन, नो बॉल के लिए नहीं होगी फ्री हिट
50 रन बनाकर बल्लेबाज रिटायर नॉट आउट लौट सकता है और आखिरी विकेट गिरने के बाद फिर से बल्लेबाजी के लिए जा सकता है
लास्ट विकेट बैटिंग रूल: अगर 6 ओवर होने से पहले 5 विकेट गिर जाते हैं तो आखिरी बल्लेबाज बल्लेबाजी जारी रख सकता है और आखिरी बल्लेबाज सिर्फ रनर का काम करेगा।
अगर रनर रन आउट हो जाता है या ऑब्सट्रक्टिंग द फील्ड के तौर पर आउट होता है तो नॉट आउट वाले आखिरी बल्लेबाज को भी आउट माना जाएगा। इस तरह छठा विकेट गिरने पर पारी समाप्त हो जाएगा।
लेखक के बारे मेंVikash Gaur
विकाश गौड़: डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर कम असिस्टेंट मैनेजर, स्पोर्ट्स
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