ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाज मार्कस बीन ने एक ओवर में लुटाए 36 रन, 9 गेंदों में पड़े दो छक्के और चार चौके
ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाज मार्कस बीन ने अपने एक ओवर में कुल नौ गेंदें डाली। इस दौरान मेलबर्न स्टार्स के सलामी बल्लेबाजों ने कुल 36 रन बटोरे। इस ओवर में दो छक्के और चार चौके लगे।
मेलबर्न स्टार्स एकेडमी ने शनिवार को आखिरी गेंद तक चले रोमांचक मुकाबले में होबार्ट हरिकेन्स एकेडमी को सात विकेट से करारी शिकस्त दी। थॉमस रोजर्स ने मेलबर्न स्टार्स के लिए धमाकेदार शतकीय पारी खेली। वह टीम को जीत के करीब पहुंचाकर पवेलियन लौटे। थॉमन ने 65 गेंदों में 128 रन की शानदार पारी खेली। रोजर्स ने अपनी पारी में 20 चौके और तीन छक्के लगाए। मैच के दौरान तेज गेंदबाज मार्कस बीन ने अपने एक ओवर में कुल नौ गेंदें डाली और 36 रन भी खर्च किए। मेलबर्न स्टार्स को पहले ही ओवर में दमदार शुरुआत मिली।
होबार्ट हरिकेन्स एकेडमी ने टॉप एंड टी20 लीग के सातवें मैच में पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में तीन विकेट खोकर 227 रन बनाए। इसके जवाब में मेलबर्न स्टार्स एकेडमी ने मैच की आखिरी गेंद पर चौका लगाकर जीत हासिल की। मेलबर्न स्टार्स एकेडमी ने अपनी पारी के पहले ही ओवर में गेंद मार्कस की जमकर धुनाई की। उन्होंने अपने ओवर में तीन नो बॉल दिए। इस ओवर में दो छक्के और चार चौके लगे। बल्लेबाजों ने दौड़कर कुल पांच रन बनाए।
मार्कस ने पहली गेंद नो बॉल डाली, जिस पर चौका लगा। दूसरी गेंद पर रन नहीं बने। दूसरी गेंद पर कोई रन नहीं बना। तीसरी गेंद पर फिर नो बॉल रही और दो रन बने। चौथी गेंद पर छक्का लगा, पांचवीं गेंद पर तीन रन बने। छठवीं गेंद पर चौका पड़ा। सातवीं गेंद पर फिर छक्का पड़ा, बल्लेबाजों ने 8वीं और 9वीं गेंद पर चौका लगाया।
मैच में पहले ही ओवर में 36 रन लुटाने के बावजूद मार्कस ने अपना चार ओवर का कोटा पूरा किया। उन्होंने 4 ओवर में 68 रन देकर एक विकेट लिया। उन्होंने कुल 4 नो बॉल डाली। उन्होंने पहले ओवर के बाद अपने तीन ओवर में एक विकेट लेकर 32 रन दिए।