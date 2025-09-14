एशिया कप में भारत बनाम पाकिस्तान की टक्कर का इतिहास; ये 3 मैच तो हमेशा के लिए हैं यादगार

पहलगाम आतंकी हमले के करीब 5 महीने बाद भारत और पाकिस्तान की क्रिकेट टीमों के बीच एशिया कप में टक्कर होने वाली है। टूर्नामेंट में दोनों देशों की प्रतिद्वंद्विता के इतिहास पर नजर डालें तो भारत का पलड़ा साफ तौर पर भारी दिखता है। एशिया कप में दोनों टीमों के बीच हर मुकाबला रोमांच की एक नई इबारत लिखता है।

टूर्नामेंट कोई हो, भारत और पाकिस्तान के बीच की टक्कर का एक अलग ही माहौल होता है। मुकाबला जैसे महामुकाबला बन जाता है। एशिया कप में दोनों चिर-प्रतिद्वंद्वियों की आपसी टक्कर के इतिहास पर नजर डालें तो भारत का पलड़ा साफ-साफ भारी दिखता है। लेकिन हर मैच नया मुकाबला होता है, उस खास दिन जो टीम अच्छी खेली, नतीजे उसके पक्ष में होंगे। एशिया कप के इतिहास में दोनों देशों के बीच वैसे तो हर मुकाबला रोमांचक होता है लेकिन 3 मैच तो ऐसे रहे हैं जो बरसों तक, दशकों तक याद किए जाएंगे।

माहौल दोनों देशों के बीच टी20 में करीब एक साल बाद टक्कर हो रही है लेकिन इस बार पहले जैसा माहौल नदारद है। चिर-प्रतिद्वंद्वियों की इस टक्कर को लेकर सोशल मीडिया पर एक बड़ा तबका मैच समेत पूरे एशिया कप के बहिष्कार की मुहिम चला रहा है। इस आक्रोश और मुहिम के केंद्र में है अप्रैल में जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में पाकिस्तानी आतंकियों की कायराना करतूत। उसी आक्रोश की देन है कि बीसीसीआई इस मैच को लेकर अपने सोशल मीडिया पोस्ट पाकिस्तान का नाम तक लेने से बच रहा है।

एशिया कप में भारत-पाकिस्तान की प्रतिद्वंद्विता एशिया कप में इससे पहले तक वनडे और टी20 मिलाकर भारत और पाकिस्तान की टीमें 19 बार आमने-सामने हो चुकी हैं। इनमें से 10 में भारत ने जीत हासिल की है और 6 में पाकिस्तान ने। 3 मैच में नतीजा नहीं निकल पाया है।

एशिया कप टी20 में भारत बनाम पाकिस्तान एशिया कप के तहत टी20 फॉर्मेट में दोनों टीमों के बीच इससे पहले तक 3 मैच हुए हैं। इनमें से 2 में भारत ने जीत हासिल की है और एक में पाकिस्तान ने। दोनों के बीच एशिया कप में पहला टी20 मैच 2016 में बांग्लादेश के मीरपुर में हुआ था जहां भारत ने 5 विकेट से जीत हासिल की थी। दूसरा मैच 2022 के एशिया कप में ग्रुप स्टेज में हुआ था और उसमें भी भारत ने 5 विकेट से जीत हासिल की। 2022 में ही दोनों टीमों के बीच एशिया कप का एक और मुकाबला हुआ था जिसमें पाकिस्तान ने 3 विकेट से जीत हासिल की थी।

मैच जो यादगार रहे

2010 में हरभजन सिंह के सिक्स ने पाकिस्तान को किया था सन्न 2010 के एशिया कप में भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ मुकाबला टूर्नामेंट के इतिहास के सबसे यादगार मुकाबलों में है। टूर्नामेंट का फॉर्मेट वनडे था और सिर्फ 4 टीमें ही हिस्सा ले रही थी- भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका और बांग्लादेश। सारे मैच श्रीलंका के दांबुला में हुए। टूर्नामेंट के चौथे मैच में दोनों चिर-प्रतिद्वंद्वियों का आमना-सामना हुआ।

पाकिस्तान ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 267 रन बनाए। जवाब में गौतम गंभीर और कप्तान महेंद्र सिंह धोनी के 56 रनों की बदौलत मैच में ज्यादातर वक्त भारत का पलड़ा भारी रहा। लेकिन 219 के स्कोर पर रविंद्र जडेजा के रूप में छठा विकेट गिरने के बाद मैच पर पाकिस्तान ने अपनी पकड़ मजबूत कर ली। तब जीत के लिए 29 गेंदों में 49 रन की जरूरत थी। हरभजन सिंह बैटिंग के लिए आए। दूसरे छोर पर सुरेश रैना थे। रैना रनों की रफ्तार को भी तेज करने की कोशिश कर रहे थे और साथ में यह भी सुनिश्चित कर रहे थे कि कोई विकेट न गिरे।

आखिरी ओवर में भारत को जीत के लिए 8 रन चाहिए थे। मोहम्मद आमिर की हाथ में गेंद थी। पहली गेंद पर रैना ने एक रन दौड़कर पूरे किए। दूसरी गेंद पर हरभजन सिंह बीट हुए लेकिन रैना किसी भी तरह स्ट्राइक लेने की बेसब्री में दुर्भाग्यपूर्ण ढंग से रन आउट हो गए। भारतीय प्रशंसकों की धड़कनें बढ़ी हुई थीं। रैना के बाद प्रवीण कुमार बैटिंग के लिए आए और ओवर की तीसरी गेंद पर 2 रन और चौथी पर 1 रन पूरा किए। अब भारत को 2 गेंद पर 4 रन चाहिए थे। स्ट्राइक हरभजन सिंह के पास थी। कुछ ओवर पहले ही उनके और शोएब अख्तर के बीच मैदान पर गरमा-गरमी हुई थी। भज्जी अलग ही मूड में थे। उन्होंने मोहम्मद आमिर की पांचवीं गेंद पर छक्का जड़कर भारत को यादगार जीत दिला दी।

2014 में अफरीदी ने छीनी थी भारत से जीत 2014 के एशिया कप में जब भारत और पाकिस्तान की टक्कर हुई थी। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 245 रन बनाए थे। जवाब में पाकिस्तान 49 ओवर की समाप्ति पर 8 विकेट के नुकसान पर 236 रन बना लिए थे। आखिरी ओवर में उसे जीत के लिए 10 रन चाहिए थे। सईद अजमल स्ट्राइक पर थे और दूसरी छोर पर शाहिद अफरीदी। आर अश्विन ने ओवर की पहली ही गेंद पर अजमल को पवैलियन का रास्ता दिखा दिया। भारत जीत से महज 1 विकेट दूर था। पाकिस्तान को जीत के लिए 5 गेंद पर 10 रन चाहिए थे। जुनैद खान ने आते ही एक रन लेकर आफरीदी को स्ट्राइक दे दिया। अब चाहिए थे 4 गेंद में 9 रन। अफरीदी ने उसके बाद लगातार 2 छक्के जड़कर भारत से जीत छीन लिया। उन्होंने 18 गेंद में 34 रन की मैच जिताऊ पारी खेली।