रणजी ट्रॉफी में रचा गया इतिहास, 77 साल बाद किसी बल्लेबाज ने एक पारी में बनाए 400 रन
रणजी ट्रॉफी 2026-27 के दूसरे राउंड के मुकाबले खेले जा रहे हैं। सोमवार को इस टूर्नामेंट में एक इतिहास रच दिया गया। मिजोरम के बल्लेबाज चिनमय सुतार रणजी ट्रॉफी के इतिहास में चौगुना शतक बनाने वाले दूसरे खिलाड़ी बन गए हैं। 77 साल बाद किसी बल्लेबाज ने यह कारनामा किया है।
रणजी ट्रॉफी 2026-27 के दूसरे राउंड के मुकाबले खेले जा रहे हैं। सोमवार को इस टूर्नामेंट में एक इतिहास रच दिया गया। मिजोरम के बल्लेबाज चिनमय सुतार रणजी ट्रॉफी के इतिहास में चौगुना शतक बनाने वाले दूसरे खिलाड़ी बन गए हैं। उनसे पहले बीबी निंबालकर ने 1948-49 के सीजन में 443 रन बनाकर नाबाद रहे थे। यानी 77 साल बाद किसी बल्लेबाज ने ये कारनामा किया है और इतिहास के सुनहरे अक्षरों में अपना नाम दर्ज कराया है।
29 वर्षीय सुतार ने सोमवार को सोविमा में नागालैंड के खिलाफ प्लेट ग्रुप मैच के दूसरे दिन के तीसरे सत्र में 181 रन से अपनी पारी फिर से शुरू करते हुए यह उपलब्धि हासिल की। सुतार ने यह उपलब्धि 517 गेंदों में हासिल की। उन्होंने 46 चौके और सात छक्के लगाकर 400 रन नाबाद बनाए। मिजोरम ने उनकी शानदार बल्लेबाजी के बाद 581/9 पर पारी घोषित कर दी। सुतार ने इस महीने की शुरुआत में अपनी टीम के पहले मैच में प्रथम श्रेणी क्रिकेट में पदार्पण किया। मणिपुर के खिलाफ पहली पारी में 35 रन बनाकर आउट होने के बाद उन्होंने दूसरी पारी में 99 रन बनाए।
बता दें कि सुतार ने इसी साल जनवरी में विजय हजारे ट्रॉफी में महाराष्ट्र के खिलाफ मुंबई क्रिकेट के लिए अपना पहला लिस्ट ए मैच खेला था। वह 2 रन बनाकर रन आउट हो गए थे। उस मैच में यशस्वी जायसवाल, मुशीर खान, तुषार देशपांडे, सिद्धेश लाड और शार्दुल ठाकुर जैसे खिलाड़ी भी खेले थे। उन्होंने 2019 एशियाई क्रिकेट परिषद इमर्जिंग टीम्स कप में भारतीय इमर्जिंग टीम का भी प्रतिनिधित्व किया था।
11वें नंबर के बल्लेबाज ने दिया अच्छा सहयोग
सुतार के इस चौगुने शतक में बड़ी भूमिका 11 नंबर के बल्लेबाज लालरेमपुइया छकछुआक ने निभाई। 392 रन पर नौवां विकेट गिरने के बाद छकछुआक ने छोर संभाले रखा। उन्होंने 76 गेंदें खेलीं और 14 रन बनाकर नाबाद रहे। आखिरी विकेट की साझेदारी में 189 रन की नाबाद साझेदारी हुई। सुतार दूसरे छोर पर लगातार शानदार प्रदर्शन करते रहे। उनके दबदबे का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि टीम का अगला सर्वश्रेष्ठ स्कोर जेहू एंडरसन का 69 रन था।
रणजी ट्रॉफी की 9 सबसे बड़ी पारियां और बल्लेबाज
रणजी ट्रॉफी में सर्वोच्च व्यक्तिगत पारी का रिकॉर्ड निंबालकर के नाम है। उन्होंने 1948-49 के सीजन में 443 रन बनाकर नाबाद पारी खेली थी। उनके बाद अब 400 रन बनाकर चिनमय सुतार दूसरे नंबर पर आ गए हैं। पृथ्वी शॉ (379) तीसरे, संजय मांजरेकर (377) चौथे, एमवी श्रीधर (366) पांचवें, तनाय अग्रवाल (366) छठवें, विजय मर्चेंट (359 नाबाद) सातवें, समित गोहेल (359 नाबाद) आठवें और वीवीएस लक्ष्मण (353) नौवें स्थान पर हैं।
लेखक के बारे मेंVimlesh Kumar Bhurtiya
विमलेश कुमार भुर्तिया (Vimlesh Kumar Bhurtiya): खेल पत्रकार
संक्षिप्त विवरण
विमलेश कुमार भुर्तिया पिछले 4 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव: विमलेश कुमार भुर्तिया भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक उभरता हुआ नाम हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 4 वर्षों से अधिक का अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। पिछले चार वर्षों से वह इसी संस्थान से जुड़े हुए हैं और डिजिटल मीडिया की गतिशीलता, कार्यशैली और प्रकृति को समझने का प्रयास किया है। उनका मानना है कि पाठक किसी भी डिजिटल प्लेटफॉर्म की रीढ़ होता है ऐसे में उनके हितों को ध्यान में रखते हुए खबरों का प्रकाशन होना चाहिए। यह पत्रकारिता को जीवंत रखता है और जर्नलिज्म का मूल गुण भी यही है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
विमलेश ने भारत के सबसे प्रतिष्ठित पत्रकारिता संस्थान से अपनी शिक्षा ग्रहण की है। वे 2021-22 बैच के भारतीय जनसंचार संस्थान नई दिल्ली के छात्र रहे हैं। उन्होंने इस नामी संस्थान से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा किया है। इसके बाद उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में ही मास्टर्स यानी (M.A) की डिग्री भी हासिल की है। इन्होंने अपना ग्रेजुएशन मध्य प्रदेश के नामचीन साइंस कॉलेजों में से एक होलकर साइंस कॉलेज से किया है। ग्रेजुएशन के दूसरे साल से ही विमलेश की दिलचस्पी साहित्य और पत्रकारिता की ओर जागृत होने लगी थी। यही कारण था कि ग्रेजुएशन के दिनों में ही उन्होंने दैनिक चैतन्यलोक नामक इंदौर की क्षेत्रीय पत्रिका में काम करना शुरू कर दिया। कुछ महीनों बाद उन्होंने दैनिक भास्कर में बतौर कॉपी एडिटर ट्रेनिंग ली। उन्होंने देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर के पत्रकारिता और जनसंचार विभाग से मास मीडिया में इंटर्नशिप की। विमलेश कुमार भुर्तिया को कंप्यूटर का भी अच्छा ज्ञान है। उन्होंने भोपाल स्थित माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय से कंप्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा किया है।
खेल पत्रकारिता और पत्रकारिता का उद्देश्य
विमलेश खेल से जुड़ी तमाम तरह की स्टोरीज पाठकों तक पहुंचाते हैं, जिनमें तथ्यों की स्पष्टता होती है और सकारात्मक विश्लेषण भी शामिल होता है। ये क्रिकेट की दुनिया का अच्छा ज्ञान रखते हैं और राजनीति में गहरी दिलचस्पी है। राजनीति और क्रिकेट में घट रही घटनाओं का विश्लेषण करना उनकी तह तक जाना विमलेश को पसंद है। उनका मानना है कि एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी तथ्यपरकता (Fact-checking) है। चाहे वह चकाचौंध से भरा क्रिकेट जगत हो या अन्य खेल और खिलाड़ियों का जीवन। बतौर खेल पत्रकार यह कसौटी हर वक्त बनी रहनी चाहिए कि लेखन हमेशा प्रमाणिक हो। उनकी रिपोर्टिंग का उद्देश्य पाठकों को न केवल सूचित करना है, बल्कि उन्हें सही और सुरक्षित जानकारी के माध्यम से सशक्त बनाना भी है। पत्रकारिता का मुख्य उद्देश्य सूचना, शिक्षा और मनोरंजन होता है और इन्हीं उद्देश्यों को पूरा करना एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी होनी चाहिए।