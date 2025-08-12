'उनका ऐसा करना सही सिग्नल', शुभमन गिल और BCCI के किस कदम से गदगद हुए गावस्कर?
सुनील गावस्कर ने घरेलू क्रिकेट को प्राथमिकता देने के बीसीसीआई के फैसले की तारीफ की है। उन्होंने कहा कि शुभमन गिल का दलीप ट्रॉफी में खेलना बाकी खिलाड़ियों को सही सिग्नल भेजेगा। यह टूर्नामेंट इसी महीने शुरू होने जा रहा है।
महान बल्लेबाज सुनील गावस्कर ने भारतीय टेस्ट टीम के कप्तान शुभमन गिल और बीसीसीआई की तारीफ की है। उन्होंने कहा है कि घरेलू क्रिकेट में गिल का खेलना अन्य खिलाड़ियों के लिए 'अच्छा संकेत' देगा। इसके साथ ही उन्होंने बांग्लादेश दौरा स्थगित होने के बाद इस महीने भारतीय टीम को वाइट बॉल सीरीज के लिए श्रीलंका नहीं भेजने के लिए बीसीसीआई की भी तारीफ की है।
गावस्कर ने स्पोर्टस्टार के लिए अपने कॉलम में लिखा, 'यह अच्छा है। बांग्लादेश का दौरा अगले साल तक के लिए स्थगित होने के बाद बीसीसीआई टीम को वाइट बॉल सीरीज के लिए इस महीने श्रीलंका भेजे जाने के दबाव में नहीं आया। ऐसा करके बीसीसीआई ने घरेलू क्रिकेट को प्राथमिकता दी है क्योंकि अब सभी नहीं तो ज्यादातर बड़े खिलाड़ी दलीप ट्रॉफी टूर्नामेंट में खेलने के लिए उपलब्ध होंगे।'
उन्होंने लिखा, ‘शुभमन गिल नॉर्थ जोन की कप्तानी करेंगे। यह इस टूर्नामेंट के लिए बहुत अच्छा है। इस टूर्नामेंट के लिए उपलब्ध होकर भारतीय कप्तान ने टीम के दूसरे सदस्यों के लिए सही सिग्नल भेजा है।’
दलीप ट्रॉफी इस महीने से शुरू हो रही है। इसके साथ ही इस साल घरेलू सीजन की शुरुआत हो जाएगी। बीसीसीआई ने भारतीय क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों को घरेलू टूर्नामेंट में तब खेलना अनिवार्य कर दिया है जब कोई भी अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट शेड्यूल न हो। बोर्ड ने यह सख्त फैसला बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफी में भारत की 1-3 से हार के बाद लिया था। उसकी सख्ती का ही असर था कि विराट कोहली और रोहित शर्मा जैसे बड़े स्टार भी तकरीबन एक दशक बाद रणजी ट्रॉफी में खेलते नजर आए थे।