सूर्यकुमार यादव बन गए भारत के नंबर वन T20I कप्तान, तोड़ दिया रोहित शर्मा का बड़ा रिकॉर्ड
सूर्यकुमार यादव भारत के नंबर वन T20I कप्तान बन चुके हैं। उन्होंने रोहित शर्मा का बड़ा रिकॉर्ड तोड़ दिया है। सूर्या का अब विनिंग पर्सेंटेज टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में भारत के लिए सबसे अच्छा है, जिसने 50 मैचों में कप्तानी की है।
सूर्यकुमार यादव टीम इंडिया के नंबर वन T20I कप्तान बन चुके हैं। उन्होंने भारत के महान कप्तान रोहित शर्मा समेत विराट कोहली और एमएस धोनी का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया है। सूर्यकुमार यादव का अब टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में विनिंग पर्सेंटेज कप्तान के तौर पर भारत के लिए सबसे अच्छा है। कम से कम 50 मैचों में टीम इंडिया की कप्तानी करने वाले किसी भी कप्तान का जीत प्रतिशत इतना नहीं है, जितना की सूर्यकुमार यादव का है। यहां तक कि वे दुनिया के दूसरे ऐसे कप्तान हैं, जिनका जीत प्रतिशत सबसे ज्यादा है।
रविवार 1 मार्च 2026 को टी20 वर्ल्ड कप 2026 के सुपर 8 के आखिरी मैच में सूर्यकुमार यादव 50वीं बार भारतीय टीम के कप्तान के तौर पर किसी टी20 इंटरनेशनल मैच में उतरे। इस मैच में भारतीय टीम को जीत मिली, जो कि सूर्यकुमार यादव की कप्तानी में भारत की 40वीं जीत थी। इसी के साथ उन्होंने रोहित शर्मा का रिकॉर्ड धराशायी कर दिया। साथ में विराट कोहली और रोहित शर्मा भी पीछे छूट गए। सूर्यकुमार यादव से पहले भारत के लिए ये रिकॉर्ड रोहित शर्मा के नाम दर्ज था, जिनका जीत प्रतिशत 79.83 था।
सूर्यकुमार यादव का जीत प्रतिशत टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में 81.25 है। उनसे आगे सिर्फ इंटरनेशनल टी20 क्रिकेट में अफगानिस्तान के असगर अफगान हैं, जिन्होंने 50 से ज्यादा मैचों में कप्तानी की है और जीत प्रतिशत उनका 81.73 का है। वहीं, भारत के लिए तीसरे नंबर पर विराट कोहली हैं, जिनका जीत प्रतिशत 64.58 का है। इसके अलावा एमएस धोनी ने 59.28 प्रतिशत के हिसाब से भारत को मैच जिताए थे। यही चार कप्तान भारत के हैं, जिन्होंने 50 या इससे ज्यादा मैचों में कप्तानी की है।
भारतीय कप्तान के तौर पर सबसे ज्यादा जीत प्रतिशत T20I क्रिकेट में
81.25 - सूर्यकुमार यादव (50 मैच)
79.83 - रोहित शर्मा (62 मैच)
64.58 - विराट कोहली (50 मैच)
59.28 - एमएस धोनी (72 मैच)
