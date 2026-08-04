IND vs SL टेस्ट सीरीज में सबसे विकेट लेने वाले गेंदबाज, टॉप 10 में एक एक्टिव भारतीय; मुरलीधरन नंबर-1
भारत बनाम श्रीलंका टेस्ट सीरीज इतिहास में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाजों की टॉप 10 लिस्ट में सिर्फ एक प्लेयर एक्टिव है। भारत को अगले हफ्ते से श्रीलंका में दो मैचों की टेस्ट सीरीज खेलनी है।
भारत को 15 अगस्त से श्रीलंका में दो मैचों की टेस्ट सीरीज खेलनी है। यह सीरीज आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप (WTC) 2025-27 का हिस्सा है। श्रीलंका दौरा भारत के नजरिए से बेहद अहम है। भारतीय टीम अगर सीरीज हार गई या ड्रॉ रही तो डब्ल्यूटीसी फाइनल की उम्मीदों को बड़ा झटका लगेगा। शुभमन गिल की अगुवाई वाली टीम का मौजूदा चक्र में पिछले दो टेस्ट सीरीज में सूपड़ा साफ हुआ है। वहीं, भारत ने इंग्लैंड में टेस्ट सीरीज ड्रॉ कराई। शुभमन ब्रिगेड डब्ल्यूटीसी की अंक तालिका में पांचवें और श्रीलंका छठे पायदान पर है। चलिए, आपको भारत बनाम श्रीलंका टेस्ट सीरीज इतिहास में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले टॉप 10 गेंदबाजों के बारे में बताते हैं।
महान स्पिनर मुथैया मुरलीधरन नंबर-1
भारत और श्रीलंका के बीच 1982 से टेस्ट मैच खेले जा रहे हैं। इंडिया वर्सेस श्रीलंका टेस्ट मैचों में सबसे ज्यादा विकेट लेने का रिकॉर्ड मुथैया मुरलीधरन के नाम दर्ज है। श्रीलंका के महान स्पिनर मुरलीधरन ने भारत के खिलाफ 22 टेस्ट में 105 शिकार किए। भारत के पूर्व दिग्गज स्पिनर अनिल कुंबले दूसरे स्थान पर हैं। उन्होंने श्रीलंका के विरुद्ध 18 टेस्ट में 74 विकेट चटकाए। पूर्व भारतीय स्पिनर आर अश्विन ने 11 मुकाबलों में 62 विकेट लेने का कमाल किया। अश्विन ने 2024 में इंटरनेशनल क्रिकेट को अलविदा कहा। हरभजन सिंह ( 16 टेस्ट में 53 विकेट) चौथे और कपिल देव (14 टेस्ट में 45 शिकार) पांचवें नंबर पर हैं।
लिस्ट में एक एक्टिव भारतीय शामिल
श्रीलंका के पूर्व 'मिस्ट्री स्पिनर' अजंता मेंडिस सातवें नंबर पर हैं। उन्होंने 6 टेस्ट में 34 विकेट अपने नाम किए। लिस्ट में एक एक्टिव भारतीय शामिल है। 37 वर्षीय स्पिन ऑलराउंडर रवींद्र जडेजा आठवें पायदान पर हैं। उन्होंने श्रीलंका के खिलाफ सात टेस्ट मैचों में 33 विकेट झटके हैं। जडेजा आगामी श्रीलंका दौरे के लिए भारतीय स्क्वॉड का हिस्सा हैं। श्रीलंका के पूर्व स्पिनर रंगना हेराथ ने भी 33 विकेट लिए हैं। उन्होंने भारत के सामने 11 टेस्ट खेले। श्रीलंका के पूर्व तेज गेंदबाज चमिंडा वास दसवें स्थान पर हैं। उन्होंने भारत के विरुद्ध 14 टेस्ट में 30 विकेट हासिल किए।
IND vs SL टेस्ट सीरीज में सबसे विकेट लेने वाले टॉप 10 गेंदबाज
मुथैया मुरलीधरन - 105 विकेट
अनिल कुंबले - 74 विकेट
आर अश्विन - 62 विकेट
हरभजन - 53 विकेट
कपिल देव - 45 विकेट
इश्नात शर्मा - 36 विकेट
अजंता मेंडिस - 34 विकेट
रवींद्र जडेजा - 33 विकेट
रंगना हेराथ - 33 विकेट
चमिंडा वास - 30 विकेट
लेखक के बारे मेंMd.Akram
मोहम्मद अकरम: खेल पत्रकार
परिचय: मोहम्मद अकरम 10 सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रॉड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। इन्हें खेल और राजनीति की दुनिया में गहरी दिलचस्पी है। क्रिकेट और अन्य खेलों से जुड़े अपडेट्स, मैच एनालिसिस और स्टोरी रिसर्च बखूबी अंजाम देते हैं। अकरम का मानना है कि खेल पत्रकारिता सिर्फ स्कोर बताने तक सीमित नहीं है, बल्कि खेल की भावना, खिलाड़ियों की मेहनत और उससे जुड़ी कहानियों को सामने लाना भी उतना ही जरूरी है।
अनुभव: अकरम को कंटेंट रिसर्च, स्क्रिप्ट राइटिंग, स्टोरीटेलिंग और एडिटिंग का अच्छा अनुभव है। 2016 में अमर उजाला की ओर से पत्रकारिता में डेब्यू किया। 2019 में टाइम्स नाउ से जुड़े और पांच साल यहां रहे। साल 2022 से लाइव हिंदुस्तान का हिस्सा हैं। डिजिटल मीडिया के बदलते ट्रेंड्स, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और ऑडियंस बिहेवियर को समझकर कंटेंट तैयार करते हैं, जो प्रभावशाली हो। ओलंपिक, कॉमनवेल्थ, एशियन गेम्स, क्रिकेट वर्ल्ड कप और आईपीएल जैसे इवेंट कवर किए हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि: अकरम ने जामिया मिल्लिया इस्लामिया से बी.ए. (ऑनर्स) मास मीडिया और आईआईएमसी से पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा किया है। शैक्षणिक पृष्ठभूमि और प्रोफेशनल अनुभव ने अकरम को मीडिया की बुनियादी समझ के साथ-साथ प्रैक्टिकल अप्रोच भी दी है। सीखते रहना और खुद को लगातार अपडेट करना प्रोफेशनल आदतों में शामिल है।
विशेषज्ञता:
मैचों की लाइव कवरेज और एनालिसिस
स्टैट्स बेस्ड दिलचस्पी स्टोरीज
हेडलाइन फ्रेमिंग और कॉपी एडिटिंग में मजबूत पकड़
डेडलाइन मैनेजमेंट और हाई-प्रेशर सिचुएशन में सटीक निर्णय