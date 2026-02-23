टी20 विश्व कप के 5 सबसे बड़े टोटल, वेस्टइंडीज ने 254 रन बनाकर बनाया रिकॉर्ड
टी20 वर्ल्ड कप 2026 के सुपर-8 मुकाबले में वेस्टइंडीज ने जिम्बाब्वे के खिलाफ 254/6 का विशाल स्कोर बनाया, जोकि जारी टूर्नामेंट का सबसे बड़ा टोटल है, जबकि टी20 विश्व कप के इतिहास का दूसरा सबसे बड़ा स्कोर है।
वेस्टइंडीज ने आईसीसी टी20 विश्व कप के सुपर आठ मैच में सोमवार को जिंबाब्वे के खिलाफ छह विकेट पर 254 रन बनाए। इसके साथ ही वेस्टइंडीज ने टी20 विश्व कप 2026 का हाईएस्ट टोटल का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। वहीं टी20 विश्व कप के इतिहास का ये दूसरा हाईएस्ट स्कोर है। वेस्टइंडीज की ओर से शिमरोन हेटमायर ने ताबड़तोड़ 85 रन, जबकि रोवमैन पावेल ने 59 रन की पारी खेली। टी20 विश्व कप के इतिहास में सबसे बड़ा स्कोर बनाने का रिकॉर्ड श्रीलंका के नाम है, जो उन्होंने 19 साल पहले बनाया था।
वेस्टइंडीज ने सोमवार को वानखेड़े स्टेडियम में ताबड़तोड़ बैटिंग की। शिमरन हेटमायर और रोवमैन पॉवेल की धमाकेदार पारियों की बदौलत वेस्टइंडीज की टीम ने 20 ओवर में 6 विकेट खोकर 254 रन बनाए, जोकि टी20 विश्व कप 2026 का सबसे बड़ा टोटल बन गया है। इससे पहले आयरलैंड ने ओमान के खिलाफ कोलंबो में 5 विकेट खोकर 235 रन ठोके थे। वहीं श्रीलंका ने ओमान के खिलाफ कोलंबो में टी20 विश्व कप का तीसरा सबसे बड़ा स्कोर दर्ज किया है। श्रीलंका ने 5 विकेट खोकर 225 रन बनाए थे। दक्षिण अफ्रीका ने न्यूजीलैंड के खिलाफ 4 विकेट खोकर 213 रन बनाए थे, जबकि भारत ने आयरलैंड के खिलाफ 9 विकेट खोकर 209 रन बनाए थे, जोकि जारी टूर्नामेंट का पांचवां सबसे बड़ा टोटल है।
टी20 विश्व कप के इतिहास का ये दूसरा हाईएस्ट टोटल बन गया है। टी20 विश्व कप के इतिहास में सबसे बड़ा स्कोर बनाने का रिकॉर्ड श्रीलंका के नाम है। श्रीलंका ने केन्या के खिलाफ 2007 में 6 विकेट खोकर 260 रन बनाए थे। वेस्टइंडीज ने 6 विकेट खोकर 254 रन बनाए। तीसरे नंबर पर आयरलैंड की टीम है, जिसने 2026 में ओमान के खिलाफ 5 विकेट खोकर 235 रन ठोके। 2016 में इंग्लैंड ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ 8 विकेट खोकर 230 रन बनाए, जोकि चौथा हाईएस्ट टोटल है। साउथ अफ्रीका ने इंग्लैंड के खिलाफ 2016 में 5 विकेट खोकर 225 रन बनाए थे।
लेखक के बारे मेंHimanshu Singh
हिमांशु सिंह (कंटेंट प्रोड्यूसर)
हिंमांशु सिंह पिछले 6 वर्षों से खेल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स सेक्शन के कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं।
परिचय और अनुभव
हिमांशु सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। इन्हें हिंदी पत्रकारिता में करीब 6 साल का अनुभव है। इन्होंने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई आईएमएस (नोएडा) से की है। 2017 में पंचायती टाइम्स वेबसाइट में बतौर ट्रेनी खेल पत्रकारिता का पहला अनुभव हासिल किया। 2018 में स्पोर्ट्स कंटेंट राइटर के तौर पर ईटीवी से जुड़े। यहां पर करीब तीन साल काम करने के बाद इनसाइडस्पोर्ट्स से जुड़े। यहां पर एक साल तक रहे। उन्होंने 2022 में लाइव हिन्दुस्तान के साथ अपनी पारी की शुरुआत की थी। खेल की बारीकियों को समझने और उन्हें पाठकों तक रोचक अंदाज में पहुंचाने में उन्हें महारत हासिल है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि : हिमांशु ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई देश के प्रतिष्ठित संस्थान आईएमएस (नोएडा) से पूरी की है। खेल के प्रति उनके जुनून ने उन्हें करियर की शुरुआत में ही खेल पत्रकारिता की ओर प्रेरित किया। उन्होंने 2017 में 'पंचायती टाइम्स' वेबसाइट में बतौर ट्रेनी अपने करियर का पहला कदम रखा, जहां उन्होंने खेल रिपोर्टिंग की बुनियादी बारीकियां सीखीं।
खेल विश्लेषण एवं रिपोर्टिंग
लाइव मैच कवरेज और डेटा विश्लेषण
खिलाड़ियों के एक्सक्लूसिव इंटरव्यू और प्रोफाइल
डिजिटल स्पोर्ट्स कंटेंट स्ट्रेटजी