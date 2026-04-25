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दिल्ली कैपिटल्स ने बनाया IPL का अपना सबसे बड़ा स्कोर, दर्ज किया IPL 2026 हाईएस्ट टोटल

Apr 25, 2026 06:31 pm ISTHimanshu Singh लाइव हिन्दुस्तान
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दिल्ली कैपिटल्स ने शनिवार को पंजाब किंग्स के खिलाफ मुकाबले के दौरान आईपीएल 2026 का हाईएस्ट टोटल बनाया। जबकि दिल्ली का आईपीएल के इतिहास का ये सबसे बड़ा स्कोर है।

दिल्ली कैपिटल्स ने बनाया IPL का अपना सबसे बड़ा स्कोर, दर्ज किया IPL 2026 हाईएस्ट टोटल

आईपीएल 2026 के 35वें मुकाबले में दिल्ली कैपिटल्स ने सीजन का सबसे बड़ा स्कोर बना दिया है। लोकेश राहुल की आक्रामक नाबाद शतकीय पारी और नीतीश राणा के साथ दूसरे विकेट के लिए 96 गेंदों में 220 रन की साझेदारी के दम पर दिल्ली कैपिटल्स ने इंडियन प्रीमियर लीग टी20 मैच में शनिवार को पंजाब किंग्स के खिलाफ पहले बल्लेबाजी करते हुए दो विकेट पर 264 रन बनाए। यह मौजूदा सत्र का सर्वोच्च स्कोर होने के साथ आईपीएल इतिहास में कैपिटल्स का सबसे बड़ा स्कोर है।

आईपीएल 2026 के सबसे बड़े स्कोर

दिल्ली कैपिटल्स ने शनिवार को इंडियन प्रीमियर लीग 2026 के 35वें मुकाबले में पंजाब किंग्स के खिलाफ दो विकेट पर 264 रन बनाकर आईपीएल 2026 का सबसे बड़ा स्कोर खड़ा किया। केएल राहुल ने 67 गेंदों में 16 चौके और नौ छक्के उड़ाते हुए नाबाद 152 रनों की पारी खेली। यह आईपीएल में किसी भारतीय बल्लेबाज का सर्वाधिक स्कोर और आईपीएल का तीसरा सर्वाधिक स्कोर है।

इससे पहले ये रिकॉर्ड पंजाब किंग्स के नाम था। पंजाब किंग्स ने आईपीएल 2026 के 29वें मुकाबले में लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ 20 ओवर में 7 विकेट खोकर 254 रन बनाए थे। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ आईपीएल 2026 के 11वें मुकाबले में 20 ओवर में 3 विकेट खोकर 250 रन बनाए थे। सनराइजर्स हैदराबाद ने आईपीएल 2026 के 31वें मुकाबले में दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ 20 ओवर में दो विकेट खोकर 242 रन बनाए। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने मुंबई इंडियंस के खिलाफ आईपीएल 2026 के 20वें मैच में 20 ओवर में 4 विकेट खोकर 240 रन स्कोर किए।

आईपीएल में अपने छठे शतक के दौरान राहुल ने 67 गेंदों की पारी में 16 चौके और नौ छक्के लगाए, जबकि राणा ने 44 गेंदों की पारी में 11 चौके और चार छक्कों की मदद से 91 रन बनाए। दोनों की 220 रन की साझेदारी आईपीएल की दूसरी सबसे बड़ी साझेदारी है। सबसे बड़ी साझेदारी का रिकॉर्ड विराट कोहली और एबी डिविलियर्स के नाम है। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की इस जोड़ी ने गुजरात टाइटंस के खिलाफ 2016 में दूसरे विकेट के लिए 229 रन की साझेदारी की थी।

राहुल का यह स्कोर किसी भारतीय बल्लेबाज का आईपीएल में सबसे बड़ा, जबकि ओवरऑल तीसरा सबसे बड़ा व्यक्तिगत स्कोर है। उन्होंने 226 के स्ट्राइक रेट से रन बनाये। राहुल को 12 रन के स्कोर पर अर्शदीप की गेंद पर शशांक सिंह ने कैच छोड़कर जीवनदान दिया और इस बल्लेबाज ने उसका पूरा फायदा उठाते हुए मैदान के हर कोने में बाउंड्री लगाई।

ये भी पढ़ें:केएल राहुल ने विराट कोहली से छीनी ऑरेंज कैप, दमदार शतक के साथ लगाई लंबी छलांग

पंजाब किंग्स के लिए अर्शदीप सिंह और जेवियर बार्टलेट ने एक-एक विकेट लिए, लेकिन टीम के सभी गेंदबाजों ने रन लुटाए। बार्टलेट ने चार ओवर में 69 रन दिए, जबकि विजयकुमार वैशाख ने तीन ओवर में 48 रन दिए।

IPL 2026 में सबसे बड़ा टोटल

264/2 – दिल्ली कैपिटल्स बनाम PBKS

254/7 – पंजाब किंग्स बनाम LSG

250/3 – रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु बनाम CSK

242/2 – दिल्ली कैपिटल्स बनाम SRH

240/4 – मुंबई इंडियंस बनाम KKR

Himanshu Singh

लेखक के बारे में

Himanshu Singh

हिमांशु सिंह (कंटेंट प्रोड्यूसर)

हिंमांशु सिंह पिछले 6 वर्षों से खेल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स सेक्शन के कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं।


परिचय और अनुभव

हिमांशु सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। इन्हें हिंदी पत्रकारिता में करीब 6 साल का अनुभव है। इन्होंने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई आईएमएस (नोएडा) से की है। 2017 में पंचायती टाइम्स वेबसाइट में बतौर ट्रेनी खेल पत्रकारिता का पहला अनुभव हासिल किया। 2018 में स्पोर्ट्स कंटेंट राइटर के तौर पर ईटीवी से जुड़े। यहां पर करीब तीन साल काम करने के बाद इनसाइडस्पोर्ट्स से जुड़े। यहां पर एक साल तक रहे। उन्होंने 2022 में लाइव हिन्दुस्तान के साथ अपनी पारी की शुरुआत की थी। खेल की बारीकियों को समझने और उन्हें पाठकों तक रोचक अंदाज में पहुंचाने में उन्हें महारत हासिल है।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि : हिमांशु ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई देश के प्रतिष्ठित संस्थान आईएमएस (नोएडा) से पूरी की है। खेल के प्रति उनके जुनून ने उन्हें करियर की शुरुआत में ही खेल पत्रकारिता की ओर प्रेरित किया। उन्होंने 2017 में 'पंचायती टाइम्स' वेबसाइट में बतौर ट्रेनी अपने करियर का पहला कदम रखा, जहां उन्होंने खेल रिपोर्टिंग की बुनियादी बारीकियां सीखीं।


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