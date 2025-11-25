IND vs SA: गुवाहाटी में क्यों असंभव दिख रही है टीम इंडिया की जीत, एक नजर इस रिकॉर्ड पर भी डाल लीजिए

संक्षेप: IND vs SA गुवाहाटी टेस्ट में साउथ अफ्रीका की लीड 314 रनों की हो गई है, उनकी नजरें कम से कम 400 पार जाने पर होगी। बता दें, भारत में टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में सिर्फ एक ही बार 300 से अधिक रन का टारगेट चेज हुआ है।

इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका 2 मैच की टेस्ट सीरीज का दूसरा और आखिरी मुकाबला गुवाहाटी में खेला जा रहा है। सीरीज में 0-1 से पिछड़ रही टीम इंडिया पर इस मैच में भी हार का खतरा मंडरा रहा है। IND vs SA टेस्ट मैच के तीसरे दिन का खेल खत्म होने तक साउथ अफ्रीका ने भारत पर 314 रनों की बढ़त हासिल कर ली है। चौथा दिन उनकी नजरें लीड को 400-450 तक पहुंचाकर पारी घोषित करने पर होगी। बता दें, भारत में आज तक कोई टीम 400 से अधिक रनों का टारगेट चेज नहीं कर पाई है। ऐसे में ऋषभ पंत की टीम के लिए गुवाहाटी टेस्ट में हार को टाल पाना आसान नहीं होगा।

भारत में सिर्फ 1 बार चेज हुआ 300 प्लस का टारगेट भारत में चौथे-पांचवें दिन तक बल्लेबाजों के लिए पिच इतनी कठिन हो जाती है कि यहां ज्यादा देर पिच पर टिक पाना उनके लिए आसान नहीं होता। यही वजह है कि चौथी पारी में भारत में टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में आज तक सिर्फ एक ही बार 300 से अधिक रन का टारगेट चेज हुआ है। जी हां, यह कारनामा टीम इंडिया ने ही 2008 में इंग्लैंड के खिलाफ चेन्नई टेस्ट में करके दिखाया था। उस दौरान भारत ने 387 रनों का पीछा किया था। सचिन तेंदुलकर ने शानदार शतक जड़ते हुए नाबाद 103 रन बनाए थे, वहीं उनका साथ अंत तक युवराज सिंह ने 85 रन बनाकर दिया था।

भारत में टेस्ट क्रिकेट में चेज हुए टॉप-5 सबसे बड़े टारगेट 387/4 - इंडिया बनाम इंग्लैंड, चेन्नई, 2008

276/5 - वेस्टइंडीज बनाम इंडिया, दिल्ली, 1987

276/5 - इंडिया बनाम वेस्टइंडीज, दिल्ली, 2011

262/5 - इंडिया बनाम न्यूजीलैंड, बेंगलुरु, 2012

256/8 - इंडिया बनाम ऑस्ट्रेलिया, ब्रेबोर्न, 2010