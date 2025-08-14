388 रन चेज कर इस टीम ने हिलाई रिकॉर्डबुक, जानें किसके नाम है वर्ल्ड रिकॉर्ड; भारत की टीम भी लिस्ट में
लिस्ट ए में चेज हुए सबसे बड़े टारगेट की बात करें तो यह वर्ल्ड रिकॉर्ड साउथ अफ्रीका के नाम है। अफ्रीकी टीम ने 2005/06 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 435 रनों का पीछा करते हुए 9 विकेट के नुकसान पर 438 रन बनाए थे। 20 सालों से इस रिकॉर्ड को कोई नहीं तोड़ पाया है।
मिडलसेक्स की टीम ने उस समय कोहराम मचाया जब उन्होंने इंग्लैंड में जारी घरेलू वनडे कप में 388 रनों का टारगेट चेज कर डाला। यह यूके क्रिकेट के इतिहास में चेज किया गया अब तक का सबसे बड़ा टारगेट है, वहीं लिस्ट ए की बात करें तो मिडलसेक्स की टीम सबसे बड़ा टारगेट चेज करने की लिस्ट में चौथे पायदान पर पहुंच गई है। मिडलसेक्स की इस हैरतअंगेज जीत के हीरो सैम रॉबसन रहे जिन्होंने इस पहाड़ जैसे लक्ष्य का पीछा करते हुए 169 रनों की पारी खेली। हैरानी की बात यह है कि मिडलसेक्स ने यह टारगेट 12 गेंदें और 5 विकेट शेष रहते हासिल किया।
टॉप-10 में एक नाम भारतीय टीम का भी है। 2024/25 में कर्नाटक की टीम ने मुंबई के खिलाफ 383 रन चेज किए थे।
लिस्ट ए में हाईएस्ट चेज
|टारगेट
|फाइनल टोटल
|टीम
|विपक्षी टीम
|वेन्यू
|सीजन
|435
|438-9 (49.5)
|साउथ अफ्रीका
|ऑस्ट्रेलिया
|जोहान्सबर्ग
|2005/06
|399
|402-3 (47.2)
|क्वींसलैंड
|तस्मानिया
|सिडनी
|2014/15
|392
|392-2 (46.2)
|कराची
|सियालकोट
|सियालकोट
|2003/04
|388
|390-5 (48)
|मिडिलसेक्स
|डरहम
|चेस्टर-ले-स्ट्रीट
|2025
|384
|385-6 (48.4)
|आंध्र
|गोवा
|बेंगलुरु
|2011/12
|383
|383-3 (46.2)
|कर्नाटक
|मुंबई
|अहमदाबाद
|2024/25
|378
|378-8 (49.4)
|खैबर पख्तूनख्वा
|बलूचिस्तान
|कराची
|2020/21
|377
|380-4 (47.2)
|वॉर्सेस्टरशायर
|लीसेस्टरशायर
|वॉर्सेस्टर
|2018
|376
|378-6 (47.2)
|संघीय क्षेत्र
|बलूचिस्तान
|रावलपिंडी
|2017
|373
|378-6 (49.1)
|बलूचिस्तान
|खैबर पख्तूनख्वा
|फैसलाबाद
|2018
बात मैच की करें तो, टॉस हारकर पहले बैटिंग करने उतरी डरहम की टीम के लिए कप्तान व सलामी बल्लेबाज एलेक्स लीज ने 138 रनों की शानदार पारी खेली, उनके अलावा डेविड बेडिंघम ने भी शतक जड़ते हुए 67 गेंदों पर 107 रन बनाए। इन दो खिलाड़ियों के दम पर डरहम की टीम निर्धारित 50 ओवर में 4 विकेट के नुकसान पर 387 रन बोर्ड पर लगाने में कामयाब रही।
इस स्कोर का पीछा करने उतरी मिडलसेक्स की शुरुआत अच्छी नहीं रही। पहले ही ओवर में उन्हें जो क्रैकनेल के रूप में झटका लगा। इसके बाद नंबर-3 पर बैटिंग करने आए सैम रॉबसन ने टीम को जीताकर ही सांस ली। सैम रॉबसन के अलावा मिडलसेक्स का कोई बल्लेबाज 70 रन का आंकड़ा नहीं छू पाया।