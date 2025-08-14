Highest successful List A run chases Middlesex gun down 388 to break national record 388 रन चेज कर इस टीम ने हिलाई रिकॉर्डबुक, जानें किसके नाम है वर्ल्ड रिकॉर्ड; भारत की टीम भी लिस्ट में, Cricket Hindi News - Hindustan
Highest successful List A run chases Middlesex gun down 388 to break national record

388 रन चेज कर इस टीम ने हिलाई रिकॉर्डबुक, जानें किसके नाम है वर्ल्ड रिकॉर्ड; भारत की टीम भी लिस्ट में

लिस्ट ए में चेज हुए सबसे बड़े टारगेट की बात करें तो यह वर्ल्ड रिकॉर्ड साउथ अफ्रीका के नाम है। अफ्रीकी टीम ने 2005/06 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 435 रनों का पीछा करते हुए 9 विकेट के नुकसान पर 438 रन बनाए थे। 20 सालों से इस रिकॉर्ड को कोई नहीं तोड़ पाया है।

Lokesh Khera लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीThu, 14 Aug 2025 02:36 PM
388 रन चेज कर इस टीम ने हिलाई रिकॉर्डबुक, जानें किसके नाम है वर्ल्ड रिकॉर्ड; भारत की टीम भी लिस्ट में

मिडलसेक्स की टीम ने उस समय कोहराम मचाया जब उन्होंने इंग्लैंड में जारी घरेलू वनडे कप में 388 रनों का टारगेट चेज कर डाला। यह यूके क्रिकेट के इतिहास में चेज किया गया अब तक का सबसे बड़ा टारगेट है, वहीं लिस्ट ए की बात करें तो मिडलसेक्स की टीम सबसे बड़ा टारगेट चेज करने की लिस्ट में चौथे पायदान पर पहुंच गई है। मिडलसेक्स की इस हैरतअंगेज जीत के हीरो सैम रॉबसन रहे जिन्होंने इस पहाड़ जैसे लक्ष्य का पीछा करते हुए 169 रनों की पारी खेली। हैरानी की बात यह है कि मिडलसेक्स ने यह टारगेट 12 गेंदें और 5 विकेट शेष रहते हासिल किया।

टॉप-10 में एक नाम भारतीय टीम का भी है। 2024/25 में कर्नाटक की टीम ने मुंबई के खिलाफ 383 रन चेज किए थे।

लिस्ट ए में हाईएस्ट चेज

टारगेटफाइनल टोटलटीमविपक्षी टीमवेन्यूसीजन
435438-9 (49.5)साउथ अफ्रीकाऑस्ट्रेलियाजोहान्सबर्ग2005/06
399402-3 (47.2)क्वींसलैंडतस्मानियासिडनी2014/15
392392-2 (46.2)कराचीसियालकोटसियालकोट2003/04
388390-5 (48)मिडिलसेक्सडरहमचेस्टर-ले-स्ट्रीट2025
384385-6 (48.4)आंध्रगोवाबेंगलुरु2011/12
383383-3 (46.2)कर्नाटकमुंबईअहमदाबाद2024/25
378378-8 (49.4)खैबर पख्तूनख्वाबलूचिस्तानकराची2020/21
377380-4 (47.2)वॉर्सेस्टरशायरलीसेस्टरशायरवॉर्सेस्टर2018
376378-6 (47.2)संघीय क्षेत्रबलूचिस्तानरावलपिंडी2017
373378-6 (49.1)बलूचिस्तानखैबर पख्तूनख्वाफैसलाबाद2018

बात मैच की करें तो, टॉस हारकर पहले बैटिंग करने उतरी डरहम की टीम के लिए कप्तान व सलामी बल्लेबाज एलेक्स लीज ने 138 रनों की शानदार पारी खेली, उनके अलावा डेविड बेडिंघम ने भी शतक जड़ते हुए 67 गेंदों पर 107 रन बनाए। इन दो खिलाड़ियों के दम पर डरहम की टीम निर्धारित 50 ओवर में 4 विकेट के नुकसान पर 387 रन बोर्ड पर लगाने में कामयाब रही।

इस स्कोर का पीछा करने उतरी मिडलसेक्स की शुरुआत अच्छी नहीं रही। पहले ही ओवर में उन्हें जो क्रैकनेल के रूप में झटका लगा। इसके बाद नंबर-3 पर बैटिंग करने आए सैम रॉबसन ने टीम को जीताकर ही सांस ली। सैम रॉबसन के अलावा मिडलसेक्स का कोई बल्लेबाज 70 रन का आंकड़ा नहीं छू पाया।

