न्यूजीलैंड ने पावरप्ले में निकाल दिया UAE का कचूमर, बना दिया इस T20 विश्व कप का रिकॉर्ड
न्यूजीलैंड ने पावरप्ले में ही UAE का कचूमर निकाल दिया था। 174 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी न्यूजीलैंड की टीम ने पहले 6 ओवर में बिना कोई विकेट खोए 78 बना दिए, जो इस T20 विश्व कप का रिकॉर्ड है।
न्यूजीलैंड की टीम ने भले ही टीम इंडिया के खिलाफ पांच मैचों की टी20 इंटरनेशनल सीरीज को 4-1 से गंवाया हो, लेकिन फिर से टी20 विश्व कप 2026 में टीम कमाल कर रही है। न्यूजीलैंड ने अपने पहले मैच में अफगानिस्तान को बुरी तरह से हराया था। वहीं, अगले मैच में यूएई के खिलाफ न्यूजीलैंड के ओपनर्स ने कमाल कर दिया और इस टी20 विश्व कप का पावरप्ले का सबसे बड़ा स्कोर बना दिया। न्यूजीलैंड के ओपनर टिम सीफर्ट और फिन एलेन ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी यूएई के खिलाफ की और 6 ओवर में बिना विकेट खोए 78 रन बनाए।
टी20 विश्व कप 2026 में ये किसी भी टीम का पावरप्ले का सबसे बड़ा स्कोर है। इसके अलावा न्यूजीलैंड का भी टी20 विश्व कप के इतिहास का पावरप्ले का ये सबसे बड़ा स्कोर है। इससे पहले 2022 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सिडनी में टीम ने 65 रन एक विकेट खोकर बनाए थे। ऑस्ट्रेलिया के ही खिलाफ कीवी टीम ने 2016 में 58 रन बना विकेट खोए बनाए थे, लेकिन अब टीम 78 रन बनाने में सफल रही है, जो न्यूजीलैंड की टीम के इतिहास का टी20 विश्व कप के मैच में सबसे बड़ा स्कोर है।
T20 वर्ल्ड कप के इतिहास का ये सातवां सबसे बड़ा स्कोर पावरप्ले का है। 92 रन वेस्टइंडीज ने, 91 रन नीदरलैंड ने, 89 रन इंग्लैंड ने, 83 रन साउथ अफ्रीका ने, 83 रन ही वेस्टइंडीज ने और 82 रन भारत ने बनाए हुए हैं। 2026 के सीजन में अब तक 10 मुकाबले पूरे हो चुके हैं और 11वां भी पावरप्ले के लिहाज से खत्म हो गया है, लेकिन कोई भी टीम 70 से ज्यादा रन पहले 6 ओवरों में नहीं बना सकी है। इस तरह न्यूजीलैंड की टीम ने एक संदेश दे दिया है कि वह किसी भी टीम को कमजोर नहीं समझने वाली है। वह आक्रामक क्रिकेट जारी रखेंगे।
