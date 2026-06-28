Livehindustan होमहोमफोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

टेस्ट क्रिकेट के इतिहास की सबसे बड़ी पार्टनरशिप; WI की 401 रनों की साझेदारी नहीं तोड़ पाई वर्ल्ड रिकॉर्ड

Lokesh Khera लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
Follow us on Google News
share

आमिर जंगू और रोस्टन चेस की 401 रनों की पार्टनरशिप ने टेस्ट क्रिकेट में 6वें विकेट के लिए सबसे बड़ी साझेदारी का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। मगर यह साझेदारी टेस्ट क्रिकेट की सबसे बड़ी पार्टनरशिप का रिकॉर्ड नहीं तोड़ पाई।

टेस्ट क्रिकेट के इतिहास की सबसे बड़ी पार्टनरशिप; WI की 401 रनों की साझेदारी नहीं तोड़ पाई वर्ल्ड रिकॉर्ड

टेस्ट क्रिकेट काफी लंबे समय के बाद 400 रनों की साझेदारी देखने को मिली है। यह पार्टनरशिप वेस्टइंडीज के आमिर जंगू और रोस्टन चेस के बीच श्रीलंका के खिलाफ जारी पहले टेस्ट मैच के दौरान हुई। आमिर जंगू ने दोहरा शतक जडते हुए 233 रन बनाए, वहीं उनके पार्टनर रोस्टन चेज ने 194 रनों की पारी खेली। कप्तान चेज अपने दोहरे शतक से मात्र 6 रनों से चूक गए। 6ठे विकेट के लिए यह टेस्ट क्रिकेट के इतिहास की सबसे बड़ी पार्टरनशिप है। उनकी इस साझेदारी के बाद फैंस जानने को बेहद इच्छुक हैं कि टेस्ट क्रिकेट के इतिहास की सबसे बड़ी साझेदारी का वर्ल्ड रिकॉर्ड किस विकेट के लिए है और किन दो बल्लेबाजों के बीच यह पार्टरनरशिप हुई।

ये भी पढ़ें:IND vs IRE दूसरा टी20 आज, कौन मारेगा बाजी? देखें पिच रिपोर्ट

624 रनों की पार्टरनशिप का है वर्ल्ड रिकॉर्ड

टेस्ट क्रिकेट के इतिहास की सबसे बड़ी पार्टनरशिप का वर्ल्ड रिकॉर्ड श्रीलंका के दो लीजेंड्री बल्लेबाज कुमार संगाकारा और महेला जयवर्धने के बीच है। इन दोनों ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ 2006 में 624 रनों की पार्टरनशिप कर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था। 20 सालों में आज तक कोई जोड़ी इस रिकॉर्ड को नहीं तोड़ पाई है। संगाकार और जयवर्धने के बीच यह साझेदारी तीसरे विकेट के लिए हुई थी। इस मैच में जयवर्धने ने पारी का आगाज करते हुए तिहरा शतक जड़ा था और 374 रनों के मेराथन पारी खेली थी। वहीं दूसरे छोर पर मौजूद कुमार संगाकारा भी दोहरा शतक जड़ने में कामयाब रहे थे। उन्होंने 287 रन बनाए थे, वह तिहरे शतक से मात्र 13 रनों से चूक गए थे।

आमिर जंगू और रोस्टन चेज ने भी बनाया रिकॉर्ड

आमिर जंगू और रोस्टन चेज की जोड़ी ने 401 रनों की साझेदारी कर 6ठे या उससे निचे के विकेट के लिए सबसे बड़ी साझेजारी का रिकॉर्ड बनाया है। वहीं यह टेस्ट क्रिकेट के इतिहास की 6ठी सबसे बड़ी साझेदारी है।

भारतीय फैंस के लिए निराशा की बात यह है कि इस लिस्ट में किसी भारतीय जोड़ी का नाम नहीं है।

ये भी पढ़ें:भारत के आज 2 मैच; एक तरफ सेमीफाइनल की कुर्सी, दूसरी तरफ इज्जत की लड़ाई

टेस्ट क्रिकेट में भारत के लिए सबसे बड़ी पार्टनरशिप 413 रन की है, जो पंकज रॉय और वीनू मांकड़ ने जनवरी 1956 में चेन्नई में न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले विकेट के लिए बनाई थी। वहीं वीरेंद्र सहवाग और राहुल द्रविड़ के बीच भी 2006 में पाकिस्तान के खिलाफ 410 रनों की साझेदारी हुई थी।

टेस्ट में हर विकेट के लिए सबसे बड़ी पार्टनरशिप

𝟭 - नील मैकेंजी/ग्रीम स्मिथ (415 v BAN)

𝟮 - एस जयसूर्या/आर महानामा (576 v IND)

𝟯 - कुमार संगकारा/महेला जयवर्धने (624 v SA)

𝟰 - जो रूट/हैरी ब्रूक (454 v PAK)

𝟱 - डॉन ब्रैडमैन/सिड बार्न्स (405 v ENG)

𝟲 - आमिर जंगू/रोस्टन चेज़ (401 v SL)*

𝟳 - डेनिस एटकिंसन/सी डेपियाज़ा (347 v AUS)

𝟴 - स्टुअर्ट ब्रॉड/जोनाथन ट्रॉट (332 v PAK)

𝟵 - मार्क बाउचर/पैट सिमकॉक्स (195 v PAK)

𝟭𝟬 - जो रूट/जेम्स एंडरसन (198 v IND)

Lokesh Khera

लेखक के बारे में

Lokesh Khera

लोकेश खेड़ा लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। हिंदी पत्रकारिता में इन्हें एक दशक से भी अधिक का अनुभव है। बचपन की अपनी रुचि को प्रोफेशनल करियर में तबदील करते हुए 2018 में बतौर खेल पत्रकार अपना सफर शुरू किया। क्रिकेट के साथ बॉक्सिंग, कबड्डी, बैडमिंटन, हॉकी, एथलेटिक्स समेत तमाम खेलों को बारीकी से कवर करते हैं। क्रिकेट टुडे के साथ उनकी पारी का आगाज हुआ, जहां उन्होंने वेबसाइड के साथ मैगजीन के लिए काम किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी के साथ जुड़े और वहां तीन साल अपनी सेवाएं दी। इस दौरान ओलंपिक, कॉमनवेल्थ गेम्स, 2019 वनडे वर्ल्ड कप और 2021 टी20 वर्ल्ड कप जैसे तमाम इवेंट कवर किए और कई इंटरव्यू भी लिए, जिसमें दानिश कनेरिया और चेतन साकारिया जैसे इंटरनेशनल स्टार शामिल हैं। लाइव हिन्दुस्तान के साथ वह फरवरी 2022 जुड़े। यहां भी उन्होंने कॉमनवेल्थ, ओलंपिक, 2023 वनडे वर्ल्ड कप, 2024 टी20 वर्ल्ड कप, 2025 चैंपियंस ट्रॉफी जैसे बड़े-बड़े इंटरनेशनल इवेंट को बखूबी कवर किया और नई सचें सीखने में हमेशा रुचि रखते हैं। क्रिकेट पढ़ने लिखने के अलावा खुद खेलना भी पंसद करते हैं। इसके अलावा किताबें पढ़ना भी पंसद है।

और पढ़ें
West Indies Cricket Team
Cricket News लेटेस्ट मैच अपडेट, IPL 2026 , Orange Cap in IPL 2026 और Purple Cap की रेस, IPL 2026 Points Table , IPL 2026 Schedule आज के बड़े मुकाबले PBKS vs MI Live Score और पल-पल के Live Cricket Score अपडेट्स के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। सभी क्रिकेट अपडेट सबसे पहले पाने के लिए Live Hindustan App अभी डाउनलोड करें।