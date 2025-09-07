Highest first class team totals without a century full list Central Zone enter top 5 in Duleep Trophy semi final बिना किसी शतक के टीम ने ठोक दिए 600 रन, भारतीय क्रिकेट के इतिहास में मात्र दूसरी बार हुआ ऐसा, Cricket Hindi News - Hindustan
Highest first class team totals without a century full list Central Zone enter top 5 in Duleep Trophy semi final

बिना किसी शतक के टीम ने ठोक दिए 600 रन, भारतीय क्रिकेट के इतिहास में मात्र दूसरी बार हुआ ऐसा

सेंट्रल जोन की टीम ने वेस्ट जोन के खिलाफ 600 रन बोर्ड पर लगा दिए। इस दौरान खास बात यह रही कि किसी भी खिलाड़ी ने इस दौरान शतक नहीं लगाया। शुभम शर्मा 96 रनों के साथ टीम के हाईएस्ट स्कोरर रहे, वहीं कुल 6 बल्लेबाजों ने 50 रन का आंकड़ा पार किया।

Lokesh Khera लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीSun, 7 Sep 2025 01:37 PM
बेंगलुरु में इस समय दलीप ट्रॉफी का सेमीफाइनल मुकाबला जारी है। एक तरफ साउथ जोन की टीम का मुकाबला नोर्थ जोन से जारी है, वहीं दूसरी तरफ सेंट्रल जोन की टीम वेस्ट जोन से भिड़ रही है। सेंट्रल जोन ने सेमीफाइनल में कुछ ऐसा कमाल कर दिखाया जो भारतीय क्रिकेट के इतिहास में मात्र दूसरी बार हुआ है। वेस्ट जोन के खिलाफ पहली पारी में टीम ने बिना किसी खिलाड़ी के शतक के दम पर 600 रन बोर्ड पर लगा दिए। फर्स्ट क्लास क्रिकेट के इतिहास में यह किसी टीम द्वारा बिना शतक बनाए पांचवां सबसे बड़ा स्कोर है।

टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने उतरी वेस्ट जोन की टीम ने ऋतुराज गायकवाड़ के शतक के दम पर 438 रन बोर्ड पर लगाए। गायकवाड़ दोहरे शतक से मात्र 16 रन से चूक गए और 184 के निजी स्कोर पर आउट हुए।

इसके बाद बैटिंग करने उतरी सेंट्रल जोन की टीम ने 600 रन बोर्ड पर लगा दिए। इस दौरान खास बात यह रही कि किसी भी खिलाड़ी ने इस दौरान शतक नहीं लगाया। शुभम शर्मा 96 रनों के साथ टीम के हाईएस्ट स्कोरर रहे, वहीं कुल 6 बल्लेबाजों ने 50 रन का आंकड़ा पार किया।

फर्स्ट क्लास में बिना किसी शतक के टीम के हाईएस्ट स्कोर का वर्ल्ड रिकॉर्ड सरे के नाम है, 2022 में उन्होंने केंट के लिए अपनी पारी 9 विकेट के नुकसान पर 671 रनों पर घोषित कर दी थी। इस दौरान टीम के हाईएस्ट स्कोरर ओली पोप रहे थे जिन्होंने 96 रन बनाए थे।

वहीं भारतीय क्रिकेट के इतिहास में मध्यप्रदेश ने 1998-99 में हरियाणा के खिलाफ 605 रन बिना किसी खिलाड़ी के शतक के बनाए थे।

फर्स्ट क्लास क्रिकेट में बिना शतक के किसी टीम द्वारा हाईएस्ट स्कोर-

टोटलटीमविपक्षी टीमवेन्यूसीजनहाईएस्ट स्कोरकिसने बनाया
671-9dसरेकेंटबेकेनहैम202296ओली पोप
609नामीबियायुगांडाविंडहोक2010-1187इवाल्ड स्टीनकैंप
605*मध्य प्रदेशहरियाणाराजनंदगांव1998-9990जय प्रकाश यादव
603सरेग्लूस्टरशायरब्रिस्टल200589अज़हर महमूद
600*मध्य क्षेत्रवेस्ट जोनबेंगलुरु2025-2696शुभम शर्मा
581नॉटिंघमशायरडर्बीशायरडर्बी189990विलियम गुन
580इस्लामाबादक्वेटाइस्लामाबाद2006-0788इमाद वसीम
575*होलकरबंगालइंदौर1953-5495अर्जुन नायडू
569-9dऑस्ट्रेलियाईएसेक्सचेम्सफोर्ड200198मैथ्यू हेडन
569एसेक्सकेंटचेम्सफोर्ड201694रवि बोपारा

बात मुकाबले की करें तो, खबर लिखे जाने तक वेस्ट जोन ने दूसरी पारी में 4 विकेट के नुकसान पर 132 रन बोर्ड पर लगा दिए हैं। सेंट्रल जोन के पास अभी भी 30 रनों की लीड है। मैच का आज चौथा दिन है तो मुकाबला सेंट्रल जोन के पक्ष में जाता दिख रहा है।

