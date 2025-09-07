बिना किसी शतक के टीम ने ठोक दिए 600 रन, भारतीय क्रिकेट के इतिहास में मात्र दूसरी बार हुआ ऐसा
सेंट्रल जोन की टीम ने वेस्ट जोन के खिलाफ 600 रन बोर्ड पर लगा दिए। इस दौरान खास बात यह रही कि किसी भी खिलाड़ी ने इस दौरान शतक नहीं लगाया। शुभम शर्मा 96 रनों के साथ टीम के हाईएस्ट स्कोरर रहे, वहीं कुल 6 बल्लेबाजों ने 50 रन का आंकड़ा पार किया।
बेंगलुरु में इस समय दलीप ट्रॉफी का सेमीफाइनल मुकाबला जारी है। एक तरफ साउथ जोन की टीम का मुकाबला नोर्थ जोन से जारी है, वहीं दूसरी तरफ सेंट्रल जोन की टीम वेस्ट जोन से भिड़ रही है। सेंट्रल जोन ने सेमीफाइनल में कुछ ऐसा कमाल कर दिखाया जो भारतीय क्रिकेट के इतिहास में मात्र दूसरी बार हुआ है। वेस्ट जोन के खिलाफ पहली पारी में टीम ने बिना किसी खिलाड़ी के शतक के दम पर 600 रन बोर्ड पर लगा दिए। फर्स्ट क्लास क्रिकेट के इतिहास में यह किसी टीम द्वारा बिना शतक बनाए पांचवां सबसे बड़ा स्कोर है।
टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने उतरी वेस्ट जोन की टीम ने ऋतुराज गायकवाड़ के शतक के दम पर 438 रन बोर्ड पर लगाए। गायकवाड़ दोहरे शतक से मात्र 16 रन से चूक गए और 184 के निजी स्कोर पर आउट हुए।
इसके बाद बैटिंग करने उतरी सेंट्रल जोन की टीम ने 600 रन बोर्ड पर लगा दिए। इस दौरान खास बात यह रही कि किसी भी खिलाड़ी ने इस दौरान शतक नहीं लगाया। शुभम शर्मा 96 रनों के साथ टीम के हाईएस्ट स्कोरर रहे, वहीं कुल 6 बल्लेबाजों ने 50 रन का आंकड़ा पार किया।
फर्स्ट क्लास में बिना किसी शतक के टीम के हाईएस्ट स्कोर का वर्ल्ड रिकॉर्ड सरे के नाम है, 2022 में उन्होंने केंट के लिए अपनी पारी 9 विकेट के नुकसान पर 671 रनों पर घोषित कर दी थी। इस दौरान टीम के हाईएस्ट स्कोरर ओली पोप रहे थे जिन्होंने 96 रन बनाए थे।
वहीं भारतीय क्रिकेट के इतिहास में मध्यप्रदेश ने 1998-99 में हरियाणा के खिलाफ 605 रन बिना किसी खिलाड़ी के शतक के बनाए थे।
फर्स्ट क्लास क्रिकेट में बिना शतक के किसी टीम द्वारा हाईएस्ट स्कोर-
|टोटल
|टीम
|विपक्षी टीम
|वेन्यू
|सीजन
|हाईएस्ट स्कोर
|किसने बनाया
|671-9d
|सरे
|केंट
|बेकेनहैम
|2022
|96
|ओली पोप
|609
|नामीबिया
|युगांडा
|विंडहोक
|2010-11
|87
|इवाल्ड स्टीनकैंप
|605*
|मध्य प्रदेश
|हरियाणा
|राजनंदगांव
|1998-99
|90
|जय प्रकाश यादव
|603
|सरे
|ग्लूस्टरशायर
|ब्रिस्टल
|2005
|89
|अज़हर महमूद
|600*
|मध्य क्षेत्र
|वेस्ट जोन
|बेंगलुरु
|2025-26
|96
|शुभम शर्मा
|581
|नॉटिंघमशायर
|डर्बीशायर
|डर्बी
|1899
|90
|विलियम गुन
|580
|इस्लामाबाद
|क्वेटा
|इस्लामाबाद
|2006-07
|88
|इमाद वसीम
|575*
|होलकर
|बंगाल
|इंदौर
|1953-54
|95
|अर्जुन नायडू
|569-9d
|ऑस्ट्रेलियाई
|एसेक्स
|चेम्सफोर्ड
|2001
|98
|मैथ्यू हेडन
|569
|एसेक्स
|केंट
|चेम्सफोर्ड
|2016
|94
|रवि बोपारा
बात मुकाबले की करें तो, खबर लिखे जाने तक वेस्ट जोन ने दूसरी पारी में 4 विकेट के नुकसान पर 132 रन बोर्ड पर लगा दिए हैं। सेंट्रल जोन के पास अभी भी 30 रनों की लीड है। मैच का आज चौथा दिन है तो मुकाबला सेंट्रल जोन के पक्ष में जाता दिख रहा है।