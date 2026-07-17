ODI क्रिकेट में विराट कोहली से भी बड़े चेज मास्टर बने जो रूट, मगर अभी भी इस भारतीय फिनिशर से हैं पीछे
ODI क्रिकेट में विराट कोहली से भी बड़े चेज मास्टर अब जो रूट, मगर अभी भी एक भारतीय फिनिशर का रन चेज के मामले में जलवा है। ये कोई और नहीं, बल्कि पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी हैं।
जो रूट ने गुरुवार 16 जुलाई को एक बार फिर से वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में इंग्लैंड को मैच जिताकर साबित कर दिया है कि वह भी बड़े चेज मास्टर हैं। इसी मैच के दौरान जो रूट ने विराट कोहली का भी रिकॉर्ड धराशायी कर दिया, क्योंकि अब रूट विराट से भी बड़े फिनिशर वनडे क्रिकेट में बन गए हैं। हालांकि, अभी भी भारतीय टीम के धुरंधर कहे जाने वाले पूर्व कप्तान एमएस धोनी सबसे बड़े मैच फिनिशर वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में हैं। जो रूट ने किस मामले में विराट कोहली को पछाड़ा है, उसके बारे में जान लीजिए।
दरअसल, वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में सफल रन चेज में 2000 से ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाजों में अब जो रूट का औसत दूसरे नंबर पर सबसे बढ़िया है। इस लिस्ट में अभी तक विराट कोहली दूसरे नंबर पर थे, लेकिन रूट ने उनको पीछे छोड़ा है। हालांकि, अभी भी एमएस धोनी का नाम लिस्ट में सबसे ऊपर है, जिन्होंने 7 साल पहले आखिरी इंटरनेशनल मैच खेला था। साउथ अफ्रीका के पूर्व कप्तान एबी डिविलियर्स चौथे और ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान माइकल क्लार्क पांचवें पायदान पर इस लिस्ट में विराजमान हैं।
वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में सक्सेजफुल रन चेज में सबसे ज्यादा औसत 2000 से ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाजों में एमएस धोनी का है, जिन्होंने 102.71 के औसत से मैच फिनिश किए हैं, जबकि जो रूट का औसत अब बढ़कर 91.59 हो गया है, जबकि विराट कोहली 89.07 का औसत लेकर तीसरे स्थान पर हैं। एबी डिविलियर्स ने 82.77 के औसत रखकर मैच फिनिश किए हैं और माइकल क्लार्क का औसत रन चेज में 73.86 का है।
सफल ODI चेज में सबसे ज्यादा औसत (2000+ रन)
102.71 - एमएस धोनी
91.59 - जो रूट
89.07 - विराट कोहली
82.77 - एबी डिविलियर्स
73.86 - माइकल क्लार्क
जो रूट ने खेली कमाल की पारी
दाएं हाथ के इस बल्लेबाज की बात करें तो ये भले ही टीम इंडिया के खिलाफ दूसरे वनडे इंटरनेशनल मैच में शतक से एक रन से चूक गए, लेकिन 99 रनों की पारी के दम पर अपनी टीम को जीत दिलाने का काम किया। एक समय लग रहा था कि इंग्लैंड के लिए इस मैच को जीतना कठिन होगा, लेकिन पहले ही ओवर में बल्लेबाजी के लिए उतरने वाले जो रूट आखिर तक नाबाद रहे और टीम को जीत दिलाकर सीरीज में बराबरी करा ली। इसी सीरीज के पहले मैच में भी जो रूट का बल्ला चला था। उन्होंने 76 रन बनाए थे और उसी पारी की बदौलत इंग्लैंड ने 200 से ज्यादा रन बनाए थे।
लेखक के बारे मेंVikash Gaur
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