India vs Australia मैच में बना नया कीर्तिमान, 24 घंटे में ही धराशायी हो गया ENG-NZ मैच का रिकॉर्ड
India vs Australia Women's T20 World Cup 2026 मैच में दर्शकों का एक नया कीर्तिमान स्थापित हुआ। 24 घंटे में ही ENG-NZ मैच का रिकॉर्ड धराशायी हो गया। इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया मैच को देखने के लिए सबसे ज्यादा दर्शक पहुंचे।
Women's T20 World Cup 2026 में एक हाई-वोल्टेज मैच रविवार 28 जून को लंदन के ऐतिहासिक लॉर्ड्स स्टेडियम में खेला गया। इसमें टीम इंडिया की टक्कर ऑस्ट्रेलिया से हुई। मुकाबला काफी कांटे का लगा, लेकिन बाद में ऑस्ट्रेलिया ने अपना रौद्र रूप दिखाया और मैच आसानी से जीत लिया। भारतीय टीम इस मैच को हारकर टूर्नामेंट से बाहर हो गई। हालांकि, इस इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया मैच ने वुमेंस टी20 वर्ल्ड कप का एक नया कीर्तिमान दर्शकों के मामले में स्थापित कर दिया।
दरअसल, इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया मैच को देखने के लिए सबसे ज्यादा दर्शक स्टेडियम पहुंचे। किसी अन्य वुमेंस टी20 वर्ल्ड कप ग्रुप फेज के मैच में इतनी संख्या में दर्शकों की उपस्थिति दर्ज नहीं हुई थी, जितनी इस मैच में हुई। आईसीसी के मुताबिक, 27,163 फैंस ने लॉर्ड्स में बैठकर भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया को मैच को देखा। आपको जानकर हैरानी होगी कि 27 जून को ही सबसे ज्यादा दर्शकों का रिकॉर्ड बना था, जो 24 घंटे के भीतर भारत और ऑस्ट्रेलिया की टीम की फैन फॉलोइंग ने धराशायी कर दिया।
24 घंटे नहीं टिक पाया इंग्लैंड वर्सेस न्यूजीलैंड मैच का रिकॉर्ड
27 जून को इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के बीच खेला गया मैच वुमेंस टी20 वर्ल्ड कप के इतिहास का ग्रुप फेज का सबसे ज्यादा अटेंडेंस वाला मैच था। उस मैच को देखने के लिए 21,018 दर्शक स्टेडियम पहुंचे थे। इस मैच ने इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच का रिकॉर्ड तोड़ा था, जो इसी वर्ल्ड कप में भारत और पाकिस्तान की टीम के फैंस ने मिलकर बनाया था। भारत बनाम पाकिस्तान मैच को देखने के लिए 18,814 दर्शक एजबेस्टन में पहुंचे थे। इस रिकॉर्ड को इंग्लैंड वर्सेस न्यूजीलैंड मैच ने तोड़ा और इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के रिकॉर्ड को इंडिया और ऑस्ट्रेलिया ने तोड़ दिया।
भारतीय टीम टी20 विश्व कप से बाहर
वुमेंस टी20 वर्ल्ड कप 2026 में सभी लीग मैच खेले जा चुके हैं। ऐसे में अगले टी20 विश्व कप तक यह रिकॉर्ड अटूट रहने वाला है। इस मेगा इवेंट के सेमीफाइनल में इस साल ऑस्ट्रेलिया और वेस्टइंडीज की भिड़ंत होनी है, जबकि इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका के बीच दूसरा सेमीफाइनल खेला जाएगा। भारतीय टीम लीग फेज में पांच में से 2 मैच हारकर टूर्नामेंट से बाहर हो गई। लीग फेज में साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया से भारत को हार का सामना करना पड़ा था। अगर भारतीय टीम साउथ अफ्रीका को हरा देती तो आराम से सेमीफाइनल में पहुंच सकती थी। ऑस्ट्रेलिया को हराती फिर भी सेमीफाइनल का टिकट उन्हें और ऑस्ट्रेलिया को मिल जाता।
लेखक के बारे मेंVikash Gaur
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