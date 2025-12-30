Cricket Logo
एशेज: इंग्लैंड की पहली जीत के हीरो बेथेल ने डेब्यू में दबाव से निपटने का श्रेय IPL को दिया

इंग्लैंड के युवा बल्लेबाज जैकब बेथेल ने कहा है कि आईपीएल में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के साथ खेलने से उन्हें एमसीजी में एशेज पदार्पण करते हुए दबाव से निपटने में मदद मिली। बाएं हाथ के 22 साल के बल्लेबाज बेथेल ने 40 रन की धैर्यपूर्ण पारी खेली।

Dec 30, 2025 09:52 am ISTChandra Prakash Pandey नई दिल्ली, भाषा
इंग्लैंड के युवा बल्लेबाज जैकब बेथेल ने कहा है कि आईपीएल में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के साथ खेलने से उन्हें एमसीजी में एशेज पदार्पण करते हुए दबाव से निपटने में मदद मिली।

बाएं हाथ के 22 साल के बल्लेबाज बेथेल ने 40 रन की धैर्यपूर्ण पारी खेली जिससे इंग्लैंड ने 175 रन का लक्ष्य हासिल करके चौथा एशेज टेस्ट जीत लिया और ऑस्ट्रेलियाई धरती पर 18 मैच से चले आ रहे जीत के सूखे को खत्म किया।

बेथेल को एशेज के चौथे टेस्ट के जरिये डेब्यू का मौका मिला। उन्हें खराब फॉर्म से जूझ रहे ओली पोप की जगह पर प्लेइंग इलेवन में जगह मिली। एमसीजी में करीब 1 लाख दर्शकों की भीड़ के सामने वह तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी के लिए उतरे। इंग्लैंड की पहली पारी में बेथेल सस्ते में आउट हो गए। उन्होंने 5 गेंदों में सिर्फ एक रन बनाए लेकिन दूसरी पारी में उन्होंने बहुत ही मुश्किल विकेट पर 46 गेंदों में 40 रन की मैचजिताऊ पारी खेली और इंग्लैंड 175 रन के लक्ष्य का सफलता से पीछा कर लिया। मौजूदा एशेज सीरीज में ये इंग्लैंड की पहली जीत थी।

‘ईएसपीएनक्रिकइंफो’ ने बेथेल के हवाले से कहा, ‘मैं काफी नर्वस था। लोगों की वजह से नहीं, बस मौके की वजह से। लेकिन मैंने भारत में खेला है जहां ऐसा लगता है कि 1,60,000 लोग देख रहे हैं। यह माहौल शानदार था और जीत हासिल करना और योगदान देकर अच्छा लगा।’

उन्होंने कहा, ‘आईपीएल में मैंने सिर्फ दो मैच खेले लेकिन हर मैच और हर मौके पर... निश्चित रूप से यह जानना कि ऐसी स्थिति और माहौल में मैं क्या कर सकता हूं।’

बेथेल ने कहा, ‘चिन्नास्वामी में संभवत: 50,000 लोगों के सामने खेलने के बाद, जो 1,00,000 जैसा लग रहा था, इस मैच में आने के बाद मेरा आत्मविश्वास निश्चित रूप से बहुत अधिक था।’

बेथेल ने पिछले सत्र में आरसीबी के लिए सिर्फ दो मैच खेले थे जिसमें उन्होंने एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में दूसरे मैच में चेन्नई सुपरकिंग्स के खिलाफ 33 गेंद में 55 रन बनाए थे।

