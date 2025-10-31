Cricket Logo
Hindi Newsक्रिकेट न्यूज़Her mental toughness is superb Alyssa Healy admires Jemimah Rodrigues for her historic knock in ind vs aus semi final
उनकी मानसिक दृढ़ता बेमिसाल; जेमिमा रोड्रिग्स की मुरीद हुईं ऑस्ट्रेलियाई कप्तान एलिसा हीली

संक्षेप: महिला विश्व कप के सेमीफाइनल में जेमिमा रोड्रिग्स ने ऐसी ऐतिहासिक पारी खेली कि विपक्षी कप्तान एलिसा हीली उनकी मुरीद हो गईं। उन्होंने कहा कि जेमिमा की मानसिक दृढ़ता बेमिसाल थी। टीम की हार पर हीली ने कहा कि शायद सेमीफाइनल का दबाव था या एकाग्रता की कमी या कुछ और। वह नहीं जानती।

Fri, 31 Oct 2025 01:50 PMChandra Prakash Pandey लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
ऑस्ट्रेलियाई कप्तान एलिसा हीली ने भारतीय स्टार जेमिमा रोड्रिग्स की बेमिसाल मानसिक दृढ़ता की तारीफ की है। उन्होंने कहा कि महिला वनडे विश्व कप के सेमीफाइनल में उनकी टीम ऑस्ट्रेलियाई तेवरों के साथ नहीं खेल सकी।

हीली ने प्रेस कांफ्रेंस में कहा, ‘हम चार या पांच ओवर बाकी रहते मैच में थे लेकिन क्रिकेट में मजेदार चीजें होती रहती है। अगर आप विरोधी टीम पर पर्याप्त दबाव नहीं बना सकते तो ऐसा होता है। जेमिमा ने शानदार पारी खेली।’

उन्होंने कहा कि ऑस्ट्रेलियाई टीम ने कई गलतियां की जो आम तौर पर टीम नहीं करती है।

उन्होंने कहा, ‘हमने कई बार ज़रूरत से ज्यादा खराब गेंदें फेंकी और शायद हमने जो मौके बनाए, उनका फायदा नहीं उठा पाये। हम आम तौर पर जितने आक्रामक होते हैं, उतने आक्रामक नहीं थे और यह ऑस्ट्रेलियाई टीम जैसा प्रदर्शन नहीं था। यह जानते हुए कि हमने इस विश्व कप में कितना अच्छा खेला है, मुझे निराशा हो रही है।’

उन्होंने कहा, ‘हमने उसे कुछ मौके दिये जिसका खामियाजा भुगतना पड़ा। उसने शानदार पारी खेली। उसकी मानसिक दृढ़ता बेमिसाल थी और उसे इसका पूरा श्रेय जाता है।’

हीली ने कहा कि उनकी टीम ने जो कैच टपकाये, उससे मैच की तस्वीर बदल गई।

उन्होंने कहा, ‘इससे मैच की दिशा ही बदल गई। शायद सेमीफाइनल का दबाव था या एकाग्रता की कमी या कुछ और। मैं नहीं जानती।’

हरमनप्रीत कौर और जेमिमा के बीच 167 रन की साझेदारी के बारे में उन्होंने कहा, ‘दोनों बेहतरीन क्रिकेटर हैं और लंबे समय से भारत के लिये खेल रहे हैं। यह अच्छी विकेट थी और बल्लेबाजों को मदद मिल रही थी। हमने अपनी ताकत पर नहीं खेला और उनको मैच में दबाव बनाने का मौका दे दिया।’

हीली ने इस बात का स्वागत किया कि अब रविवार को भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच फाइनल से एक नया वनडे चैम्पियन निकलेगा लेकिन यह भी कहा कि कैलेंडर में और वनडे मैच होने चाहिये।

उन्होंने कहा, ‘लोग कहते हैं कि यह सबसे करीबी मुकाबलों वाला वनडे विश्व कप था और मैं इसे मानती हूं। अब एक नया चैम्पियन निकलेगा। यह देखना बहुत अच्छा लगा कि भारत में इसे कितना अच्छा समर्थन मिला है, सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उन्हें घरेलू मैदान पर घरेलू दर्शकों के सामने एकदिवसीय विश्व कप फाइनल में खेलने का अवसर मिलना बहुत खास होगा।’

उन्होंने कहा, ‘उम्मीद है कि कैलेंडर में और वनडे देखने को मिलेंगे। अधिक द्विपक्षीय श्रृंखलायें खेली जायेंगी।’

Chandra Prakash Pandey

लेखक के बारे में

Chandra Prakash Pandey
चन्द्र प्रकाश पाण्डेय टीवी पत्रकारिता से शुरुआत। न्यूज24, हमार टीवी, श्री न्यूज, फोकस न्यूज और न्यूज वर्ल्ड इंडिया में अलग-अलग भूमिकाओं के बाद 2016 में नवभारत टाइम्स.कॉम के साथ डिजिटल पारी का आगाज। देश, दुनिया, राजनीति, खेल, अदालत, अपराध से जुड़ीं खबरों पर लेखन। एनबीटी में करीब 9 साल की शानदार पारी के बाद मार्च 2025 से लाइव हिंदुस्तान का हिस्सा और स्पोर्ट्स डेस्क इंचार्ज। मूल रूप से यूपी के देवरिया के निवासी। सीखने और समझने के सतत क्रम में भरोसा। और पढ़ें
