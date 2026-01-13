Cricket Logo
Henry Nicholls responded to questions raised about the IND vs NZ ODI Series says one ball rule makes batting tougher
IND vs NZ सीरीज पर उठा सवाल तो निकोल्स ने दिया जवाब, बोले- इस नियम की वजह से बैटिंग हुई मुश्किल

संक्षेप:

भारत बनाम न्यूजीलैंड वनडे सीरीज पर सवाल उठने पर हेनरी निकोल्स ने दमदार जवाब दिया है। दोनों टीमों की बीच बुधवार को दूसरा मुकाबला होगा। भारत तीन मैचों की सीरीज में 1-0 से आगे है।

Jan 13, 2026 03:53 pm IST
न्यूजीलैंड के बल्लेबाज हेनरी निकोल्स ने मंगलवार को राजकोट में कहा कि विश्व स्तर पर कई टूर्नामेंट के आयोजन के बीच सीमित संख्या में वनडे क्रिकेट होने के कारण भारत के खिलाफ मौजूदा वनडे सीरीज का महत्व और बढ़ गया है। वनडे विश्व कप अभी 22 महीने दूर है और इसलिए मौजूदा वनडे सीरीज की प्रासंगिकता और संदर्भ को लेकर फिर से सवाल उठने लगे हैं क्योंकि सभी का ध्यान अगले महीने होने वाले टी20 विश्व कप पर केंद्रित है।

'यह ऐसा प्रारूप है जिसे खेलना हमें पसंद'

निकोल्स ने बुधवार को होने वाले दूसरे वनडे से पूर्व न्यूजीलैंड के अभ्यास सत्र से पहले मीडिया से कहा, ‘‘जैसा कि आपने कहा कि कई प्रमुख प्रतियोगिताओं के आयोजन के बीच वनडे क्रिकेट में उतने मैच नहीं हो रहे हैं और इसलिए मुझे लगता है कि इस तरह की सीरीज और भी महत्वपूर्ण हो जाती हैं।’’ उन्होंने कहा, ‘‘हममें से कुछ लोग अपने देश में लिस्ट ए क्रिकेट खेल रहे हैं, इसलिए हमें इस प्रारूप का थोड़ा अनुभव है। लेकिन यह एक ऐसा प्रारूप है जिसे खेलना हमें पसंद है। इस प्रारूप में सीमित संख्या में मैच होने के कारण यह सीरीज पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण हो गई है।’’ निकोल्स ने कहा कि न्यूजीलैंड की टीम को अगर भारत को हराना है तो उसे अपने प्रदर्शन में निरंतरता रखनी होगी क्योंकि पहले वनडे में कड़ी चुनौती पेश करने के बावजूद उसे चार विकेट से हार का सामना करना पड़ा था।

'कोई ऐसा करे तो टीम के लिए अच्छा होगा'

उन्होंने कहा, ‘‘बल्लेबाजी के नजरिए से देखें तो हमने कई चीजें काफी अच्छी तरह से कीं और बात सिर्फ इतनी है कि क्या हम उन चीजों को थोड़ी देर और जारी रख सकते हैं। डेवोन (कॉनवे) और मैंने अच्छी साझेदारी की। अगर हम में से कोई एक लंबे समय तक बल्लेबाजी कर पाता है तो यह टीम के लिए अच्छा होगा।’’ निकोल्स ने कहा, ‘‘वनडे क्रिकेट में हमेशा ऐसा होता है। अगर आपके पास विकेट बचे हों और कोई एक बल्लेबाज क्रीज पर लंबे समय से टिका हो तो डेथ ओवरों में उसका फायदा मिलता है।’’ निकोल्स से जब पूछा गया कि क्या न्यूजीलैंड की टीम में मौजूद कम अनुभवी खिलाड़ियों को विराट कोहली और रोहित शर्मा के खिलाफ खेलने से कुछ सीखने को मिला, तो उन्होंने कहा कि वे निश्चित रूप से कुछ दबाव बनाने में सक्षम थे।

इस नियम की वजह से बल्लेबाजी हुई मुश्किल

उन्होंने कहा, ‘‘जब आप यहां आते हैं तो यही चुनौती होती है। चाहे फिर युवा खिलाड़ी हों या अनुभवी खिलाड़ी उन्हें उन खिलाड़ियों के खिलाफ खेलना होता है जिनके पास अपार अनुभव है।’’ निकोल्स ने कहा कि 34वें ओवर के बाद एक गेंद का नियम होने से बल्लेबाजी निश्चित रूप से मुश्किल हो जाती है। उन्होंने कहा, ‘‘हमने अपनी पारी के आखिर में भी देखा कि गेंद काफी ज्यादा नरम थी, जिससे उसे खेलना मुश्किल हो सकता है। इसीलिए अंतिम चरण में खेल को थोड़ा और कठिन बनाने के लिए एक गेंद चुनने का नियम लागू किया गया। इसलिए उससे पहले ही थोड़ा आक्रामक रुख अपनाना बेहतर होगा।’’

India vs New Zealand
