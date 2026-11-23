भारत बनाम न्यूजीलैंड पहला टेस्ट ड्रॉ रहा। हेनरी निकल्स इस मैच में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज रहे। वहीं टॉप-5 में भारतीय कप्तान शुभमन गिल के साथ केएल राहुल और ऋषभ पंत शामिल हैं।

भारत बनाम न्यूजीलैंड पहला टेस्ट ड्रॉ रहा। वेलिंगटन में हुए इस मुकाबले के पहले दिन को अगर छोड़ दिया जाए तो अगले 4 दिन यहां कि पिच बल्लेबाजों के लिए स्वर्ग साबित हुई। यही वजह है कि पहले टेस्ट में दोनों टीमों ने 1000 से अधिक रन बनाए। न्यूजीलैंड ने पहले बैटिंग करते हुए 368 रन बोर्ड पर लगाए, जिसके जवाब में भारत ने अपनी पारी 720 रन बनाकर घोषित की। न्यूजीलैंड ने अपनी दूसरी पारी में कुल 120 ओवर खेले जिसमें 5 विकेट के नुकसान पर उन्होंने 239 रन बनाए। भारत बनाम न्यूजीलैंड पहले टेस्ट में मेजबान टीम के बल्लेबाज हेनरी निकल्स सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बैटर रहे। उन्होंने इस मैच में 200 से भी अधिक रन बनाए, जबकि टॉप-5 में केएल राहुल, ऋषभ पंत और शुभमन गिल समेत 3 भारतीय रहे।

IND vs NZ पहले टेस्ट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले टॉप-5 बल्लेबाज न्यूजीलैंड के लिए नंबर-3 पर बैटिंग करने वाले लेफ्टी बल्लेबाज हेनरी निकल्स वेलिंगटन टेस्ट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज रहे। पहली पारी में जब न्यूजीलैंड की आधी टीम 70 के स्कोर पर पवेलियन लौट गई थी, तब निकल्स ने 175 रनों की पारी खेल टीम को 300 के पार पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई। न्यूजीलैंड की पूरी टीम तो 368 रन पर सिमट गई, मगर हेनरी निकल्स अंत तक 175 रन बनाकर नाबाद रहे। इसके बाद दूसरी पारी में उन्होंने 59 गेंदों पर 31 रन बनाए। पहले टेस्ट में निकल्स ने दोनों पारियों में मिलाकर कुल 206 रन बनाए। वह 200 रन का आंकड़ा पार करने वाले एकमात्र बल्लेबाज हैं।

लिस्ट में दूसरे नंबर पर न्यूजीलैंड के ही ग्लेन फिलिप्स रहे। फिलिप्स ने हेनरी निकल्स के साथ मिलकर पहली पारी में डबल सेंचुरी पार्टनरशिप की थी। उस दौरान उन्होंने 118 रन बनाए थे। वहीं दूसरी पारी में जब न्यूजीलैंड को मैच ड्रॉ कराने के लिए उनकी सबसे ज्यादा जरूरत थी तो उन्होंने 126 गेंदों पर नाबाद 26 रन बनाए। ग्लेन फिलिप्स ने पहले टेस्ट में कुल 144 रन बनाए।

केएल राहुल ने न्यूजीलैंड के खिलाफ पहली पारी में शतक जड़ते हुए 136 रनों की पारी खेली थी। उनकी इस पारी के दम पर ही भारत इतने बड़े स्कोर की नींव रख पाया। राहुल इसी के साथ SENA देशों में शतक जड़ने वाले पहले भारतीय ओपनर बने।

ऋषभ पंत लिस्ट में चौथे पायदान पर रहे। पंत ने न्यूजीलैंड के खिलाफ 128 रन बनाए थे। वह भारतीय पारी में शतक जड़ने वाले दूसरे खिलाड़ी थे। इसी के साथ पंत ने भी सभी SENA देशों के खिलाफ शतक का रिकॉर्ड पूरा किया। वह ऐसा करने वाले पहले भारतीय विकेट कीपर बल्लेबाज बने।

कप्तान शुभमन गिल इस मैच में शतक से चूक गए थे। 98 के निजी स्कोर पर उन्हें जैकब डफी ने पवेलियन का रास्ता दिखाया। वह लिस्ट में पांचवें और आखिरी पायदान पर हैं।

प्लेयर रन हेनरी निकल्स 206 ग्लेन फिलिप्स 144 केएल राहुल 136 ऋषभ पंत 128 शुभमन गिल 98