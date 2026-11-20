हेनरी निकल्स हुए विव रिचर्ड्स, रूट-स्मिथ जैसे दिग्गजों की सूची में शुमार, भारत के खिलाफ बनाए नाबाद 175 रन
हेनरी निकल्स ने भारत के खिलाफ वेलिंगटन टेस्ट में 175 रनों की नाबाद पारी खेली। इस पारी के साथ उन्होंने विव रिचर्ड्स, स्टीव स्मिथ और जो रूट जैसे दिग्गजों की लिस्ट में अपनी जगह बना ली है।
हेनरी निकल्स ने भारत के खिलाफ वेलिंगटन में जारी पहले टेस्ट में 175 रनों की नाबाद पारी खेली। टॉस हारकर पहले बैटिंग करने उतरी न्यूजीलैंड की आधी टीम 70 के स्कोर पर ही पवेलियन लौट गई थी। उस समय निकल्स ने ग्लेन फिलिप्स के साथ 6ठे विकेट के लिए डबल सेंचुरी पार्टनरशिप कर ना सिर्फ अपनी टीम को मुश्किल हालात से बाहर निकाला बल्कि बड़े स्कोर की भी रहा दिखाई। न्यूजीलैंड की पहली पारी 368 रनों पर सिमट गई। हालांकि नंबर-3 पर उतरे निकल्स अंत तक नाबाद रहे। उन्होंने 335 गेंदों पर 21 चौकों की मदद से नाबाद 175 रन बनाए। इस पारी के दम पर हेनरी निकल्स विव रिचर्ड्स, जो रूट और स्टीव स्मिथ जैसे दिग्गजों की लिस्ट में अपनी जगह बनाने में कामयाब रहे।
हेनरी निकल्स ने कर दिया कमाल
यह लिस्ट उन बल्लेबाजों की है, जिन्होंने भारत के खिलाफ पूरी टीम के ऑलआउट होने के बाद सबसे बड़ी पारी खेली हो। टीम के ऑलआउट होने पर हेनरी निकल्स भारत के खिलाफ 175 या उससे अधिक रन बनाकर नाबाद रहने वाले 8वें खिलाड़ी बन गए हैं। इस लिस्ट में दोहरा शतक जड़ने वाले एकमात्र बल्लेबाज इंग्लैंड के जो हार्डस्टाफ हैं, जिन्होंने 1946 में लॉर्ड्स के ऐतिहासिक मैदान पर पूरी टीम के ऑलआउट होने तक 205 रनों की नाबाद पारी खेली थी। ऑस्ट्रेलिया के स्टीव स्मिथ, वेस्टइंडीज के विव रिचर्ड्स और इंग्लैंड के जो रूट जैसे दिग्गजों का नाम भी इस लिस्ट में शुमार है।
भारत के खिलाफ सबसे ज्यादा नाबाद स्कोर (जब पूरी टीम ऑल-आउट हो गई)
205* - जो हार्डस्टाफ़ (लॉर्ड्स, 1946)
192* - विव रिचर्ड्स (दिल्ली, 1974)
188* - सईद अनवर (कोलकाता, 1999)
184* - जेमी स्मिथ (बर्मिंघम, 2025)
183* - माइक गैटिंग (बर्मिंघम, 1986)
180* - जो रूट (लॉर्ड्स, 2021)
178* - स्टीव स्मिथ (रांची, 2017)
175* - हेनरी निकल्स (वेलिंगटन, 2026)*
IND vs NZ दूसरे दिन टी-ब्रेक तक की रिपोर्ट
दूसरे दिन टी-ब्रेक तक भारत ने बिना कोई विकेट खोए 16 रन बोर्ड पर लगा दिए हैं। केएल राहुल और यशस्वी जायसवाल को 1-1 जीवनदान मिला। भारत के रनों का खाता 26वीं गेंद पर खुला था। मैट हेनरी और काइल जैमिसन ने शानदार गेंदबाजी की। दूसरे दिन के दूसरे सेशन में जाकर भारतीय टीम मेजबानों को 368 के स्कोर पर ऑलआउट करने में कामयाब रही। टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करने उतरी टीम इंडिया ने न्यूजीलैंड के 5 विकेट 70 के स्कोर पर ही गिरा दिए थे, मगर हेनरी निकल्स और ग्लेन फिलिप्स (118) ने 6ठे विकेट के लिए डबल सेंचुरी पार्टनरशिप कर टीम को मुश्किल से निकाला। निकल्स अंत तक नाबाद रहे और दोहरे शतक से चूके। उन्होंने 335 गेंदों पर 21 चौकों की मदद से 175 रनों की नाबाद पारी खेली। भारत के लिए जसप्रीत बुमराह ने सबसे अधिक 4 विकेट चटकाए, जबकि आकाशदीप को 3, अंशुल कंबोज को 2 तो प्रसिद्ध कृष्णा को 1 विकेट मिला।
लेखक के बारे मेंLokesh Khera
लोकेश खेड़ा लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। हिंदी पत्रकारिता में इन्हें एक दशक से भी अधिक का अनुभव है। बचपन की अपनी रुचि को प्रोफेशनल करियर में तबदील करते हुए 2018 में बतौर खेल पत्रकार अपना सफर शुरू किया। क्रिकेट के साथ बॉक्सिंग, कबड्डी, बैडमिंटन, हॉकी, एथलेटिक्स समेत तमाम खेलों को बारीकी से कवर करते हैं। क्रिकेट टुडे के साथ उनकी पारी का आगाज हुआ, जहां उन्होंने वेबसाइड के साथ मैगजीन के लिए काम किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी के साथ जुड़े और वहां तीन साल अपनी सेवाएं दी। इस दौरान ओलंपिक, कॉमनवेल्थ गेम्स, 2019 वनडे वर्ल्ड कप और 2021 टी20 वर्ल्ड कप जैसे तमाम इवेंट कवर किए और कई इंटरव्यू भी लिए, जिसमें दानिश कनेरिया और चेतन साकारिया जैसे इंटरनेशनल स्टार शामिल हैं। लाइव हिन्दुस्तान के साथ वह फरवरी 2022 जुड़े। यहां भी उन्होंने कॉमनवेल्थ, ओलंपिक, 2023 वनडे वर्ल्ड कप, 2024 टी20 वर्ल्ड कप, 2025 चैंपियंस ट्रॉफी जैसे बड़े-बड़े इंटरनेशनल इवेंट को बखूबी कवर किया और नई सचें सीखने में हमेशा रुचि रखते हैं। क्रिकेट पढ़ने लिखने के अलावा खुद खेलना भी पंसद करते हैं। इसके अलावा किताबें पढ़ना भी पंसद है।और पढ़ें