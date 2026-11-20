हेनरी निकल्स ने भारत के खिलाफ वेलिंगटन टेस्ट में 175 रनों की नाबाद पारी खेली। इस पारी के साथ उन्होंने विव रिचर्ड्स, स्टीव स्मिथ और जो रूट जैसे दिग्गजों की लिस्ट में अपनी जगह बना ली है।

हेनरी निकल्स ने भारत के खिलाफ 175 रनों की नाबाद पारी खेली

हेनरी निकल्स ने भारत के खिलाफ वेलिंगटन में जारी पहले टेस्ट में 175 रनों की नाबाद पारी खेली। टॉस हारकर पहले बैटिंग करने उतरी न्यूजीलैंड की आधी टीम 70 के स्कोर पर ही पवेलियन लौट गई थी। उस समय निकल्स ने ग्लेन फिलिप्स के साथ 6ठे विकेट के लिए डबल सेंचुरी पार्टनरशिप कर ना सिर्फ अपनी टीम को मुश्किल हालात से बाहर निकाला बल्कि बड़े स्कोर की भी रहा दिखाई। न्यूजीलैंड की पहली पारी 368 रनों पर सिमट गई। हालांकि नंबर-3 पर उतरे निकल्स अंत तक नाबाद रहे। उन्होंने 335 गेंदों पर 21 चौकों की मदद से नाबाद 175 रन बनाए। इस पारी के दम पर हेनरी निकल्स विव रिचर्ड्स, जो रूट और स्टीव स्मिथ जैसे दिग्गजों की लिस्ट में अपनी जगह बनाने में कामयाब रहे।

हेनरी निकल्स ने कर दिया कमाल यह लिस्ट उन बल्लेबाजों की है, जिन्होंने भारत के खिलाफ पूरी टीम के ऑलआउट होने के बाद सबसे बड़ी पारी खेली हो। टीम के ऑलआउट होने पर हेनरी निकल्स भारत के खिलाफ 175 या उससे अधिक रन बनाकर नाबाद रहने वाले 8वें खिलाड़ी बन गए हैं। इस लिस्ट में दोहरा शतक जड़ने वाले एकमात्र बल्लेबाज इंग्लैंड के जो हार्डस्टाफ हैं, जिन्होंने 1946 में लॉर्ड्स के ऐतिहासिक मैदान पर पूरी टीम के ऑलआउट होने तक 205 रनों की नाबाद पारी खेली थी। ऑस्ट्रेलिया के स्टीव स्मिथ, वेस्टइंडीज के विव रिचर्ड्स और इंग्लैंड के जो रूट जैसे दिग्गजों का नाम भी इस लिस्ट में शुमार है।

भारत के खिलाफ सबसे ज्यादा नाबाद स्कोर (जब पूरी टीम ऑल-आउट हो गई)

205* - जो हार्डस्टाफ़ (लॉर्ड्स, 1946)

192* - विव रिचर्ड्स (दिल्ली, 1974)

188* - सईद अनवर (कोलकाता, 1999)

184* - जेमी स्मिथ (बर्मिंघम, 2025)

183* - माइक गैटिंग (बर्मिंघम, 1986)

180* - जो रूट (लॉर्ड्स, 2021)

178* - स्टीव स्मिथ (रांची, 2017)

175* - हेनरी निकल्स (वेलिंगटन, 2026)*

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