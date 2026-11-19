हेनरी निकोल्स ने कहा है कि दूसरे दिन उनकी टीम पहली पारी में ज्यादा से ज्यादा स्कोर बनाने के इरादे से उतरेगी। शतकवीर निकोल्स ने बुमराह की गेंदबाजी की तारीफ की है।

हेनरी निकोल्स ने कहा कि जसप्रीत बुमराह की गेंद को दोनों तरफ स्विंग कराने की क्षमता ने मेजबान टीम के बल्लेबाजों को लगातार असमंजस और दबाव में रखा। बुमराह ने अपनी अनूठी गेंदबाजी शैली और गेंद को दोनों ओर स्विंग कराने की क्षमता से न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों की कड़ी परीक्षा ली। न्यूजीलैंड के बल्लेबाज हेनरी निकोल्स ने गुरुवार को पहले टेस्ट के शुरुआती दिन संघर्षपूर्ण शतक जड़ा। निकोल्स ने नाबाद 113 रन बनाकर न्यूजीलैंड को पांच विकेट पर 70 रन की मुश्किल स्थिति से उबारकर पांच विकेट पर 243 रन तक पहुंचाया। हेनरी ने पहले टेस्ट को लेकर आगे का प्लान भी शेयर किया है।

निकोलस ने बुमराह की सराहना की निकोल्स ने कहा, ''बुमराह गेंद को दोनों तरफ स्विंग करा रहे थे और बल्लेबाजों पर लगातार काफी दबाव बना रहे थे। यह शानदार चुनौती है।'' बुमराह का कई बार सामना कर चुके बाएं हाथ के बल्लेबाज निकोल्स का मानना है कि भारतीय गेंदबाज की असामान्य गेंदबाजी शैली से कुछ हद तक परिचित होना मददगार रहा, हालांकि इससे चुनौती कम नहीं हुई।

उन्होंने कहा, ''उनकी गेंदबाजी का अंदाज निश्चित रूप से अनूठा है। सौभाग्य से मैंने उनका कई बार सामना किया है जिससे आपको थोड़ा फायदा मिलता है। लेकिन वह निश्चित रूप से तीनों प्रारूपों के बेहतरीन गेंदबाज हैं।''

जितने अधिक रन बना सकते हैं उतना अच्छा होगा निकोल्स विशेष रूप से बुमराह की दोनों तरफ गेंद को स्विंग कराने की क्षमता से प्रभावित हैं। उन्होंने कहा, ''आज जिस तरह से उन्होंने गेंद को दोनों तरफ स्विंग कराया, वह अविश्वसनीय गेंदबाजी थी। मुझे यकीन है कि कल सुबह भी कुछ ऐसा ही देखने को मिलेगा और एक बार फिर कड़ी चुनौती होगी।'' न्यूजीलैंड के मुश्किल स्थिति से उबरने के बाद निकोल्स ने कहा कि अब प्राथमिकता साझेदारी को आगे बढ़ाने और पहली पारी में अधिक से अधिक रन जोड़ने की होगी। उन्होंने कहा, ''ईमानदारी से कहूं तो हम जितने अधिक रन बना सकते हैं उतना अच्छा होगा। यह अच्छा है कि ग्लेन और मैं नाबाद लौटे हैं। अब हमें फिर से कड़ी मेहनत जारी रखनी होगी।''

भारतीय गेंदबाजों ने शुरुआती पांच विकेट जल्दी झटककर मेजबान टीम को भारी दबाव में डाल दिया था। निकोल्स ने भारतीय गेंदबाजी आक्रमण की गुणवत्ता और उसके सामने टिके रहने की चुनौती को स्वीकार किया। उन्होंने कहा, ''उन्होंने पहले सत्र में निश्चित रूप से शानदार सवाल खड़े किए। हम जिस दबाव में थे उससे यह साफ नजर आ रहा था।'' हालांकि निकोल्स को ग्लेन फिलिप्स के रूप में उम्दा जोड़ीदार मिला। दोनों ने छठे विकेट के लिए नाबाद 173 रन की साझेदारी करके न्यूजीलैंड की पारी को संभाला। दिन का खेल समाप्त होने तक फिलिप्स 94 रन बनाकर खेल रहे थे।

निकोल्स ने कहा, ''इस साझेदारी और ग्लेन के खेलने के अंदाज ने मेरी जिम्मेदारी काफी आसान कर दी। उनके जवाबी आक्रमण से मेरे लिए बल्लेबाजी करना कुछ आसान हो गया।'' उन्होंने आक्रामक शॉट खेलने और विकेटों के बीच तेजी से रन लेने की फिलिप्स की क्षमता की भी सराहना की।