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हीथर नाइट ने लॉर्ड्स टेस्ट के दौरान चौंकाया, इंटरनेशनल क्रिकेट से किया रिटायरमेंट का ऐलान

By Md.Akram
लंदन, वार्ता
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Heather Knight Retirement: इंग्लैंड की हीथर नाइट ने लॉर्ड्स टेस्ट के दौरान चौंकाया है। उन्होने इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया है। इंग्लैंड और भारत के बीच लॉर्ड्स में एकमात्र टेस्ट खेला जा रहा है।

हीथर नाइट ने लॉर्ड्स टेस्ट के दौरान चौंकाया, इंटरनेशनल क्रिकेट से किया रिटायरमेंट का ऐलान

इंग्लैंड महिला टीम की पूर्व कप्तान हीथर नाइट ने लॉर्ड्स में चल रहे टेस्ट मैच के बाद इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। इस ऐलान के साथ ही वह अपनी लंबे समय की साथी खिलाड़ी टैमी ब्यूमोंट के साथ संन्यास लेने वालों में शामिल हो गईं। दोनों भारत के खिलाफ जारी लॉर्ड्स टेस्ट के बाद रिटायरमेंट लेंगी। हीथर नाइट ने अपने करियर में 15 टेस्ट, 160 वनडे और 145 टी20 मैच खेले। यह किसी भी दूसरी इंग्लैंड महिला क्रिकेटर के मुकाबले सबसे ज्यादा मैच हैं। उन्होंने 2010 में इंग्लैंड के लिए डेब्यू किया था, जब वह 18 साल की उम्र में भारत दौरे के लिए चोटिल सारा टेलर की जगह टीम में आई थीं। काउंटी लेवल पर शानदार प्रदर्शन के बाद उन्होंने डैनी वायट-हॉज के साथ डेब्यू किया था। तब से वह टीम की बैटिंग का अहम हिस्सा रही। वह 2014 में उपकप्तान बनीं और 2016 में शार्लेट एडवर्ड्स से फुल-टाइम कप्तानी संभाली। अगले दशक में उनकी कामयाबियां बढ़ती गईं, जिसमें सबसे खास था इंग्लैंड को 2017 वनडे वर्ल्ड कप का खिताब जिताना।

'छोड़ना मुश्किल है क्योंकि ड्रेसिंग रूम...'

इंग्लैंड और वेल्स क्रिकेट (ईसीबी) के एक बयान में नाइट ने कहा, ''एक इंग्लैंड क्रिकेटर के तौर पर मैंने जो सफर तय किया है, उसके लिए मैं बहुत शुक्रगुजार और खुशकिस्मत महसूस करती हूं। इसे छोड़ना मुश्किल है क्योंकि ड्रेसिंग रूम और वहां के लोग 16 साल से मेरी जिंदगी का अहम हिस्सा रहे हैं। वहां की यादों, अनुभवों और लोगों ने मुझे आज जो मैं हूं, वैसा बनाने में मदद की है। लेकिन मैं इस फैसले से पूरी तरह संतुष्ट हूं और आगे क्या होने वाला है, इसे लेकर बहुत उत्साहित हूं। मैं खुशकिस्मत रही हूं कि मुझे कुछ बेहतरीन क्रिकेटरों और शानदार लोगों के साथ खेलने का मौका मिला, जिन्होंने मुझे बहुत कुछ सिखाया, प्रेरित किया और मेरे पूरे करियर में मेरा साथ दिया। मैं अपनी टीम की साथियों, कोचों और सपोर्ट स्टाफ का बहुत-बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूं। मैं खास तौर पर मेडिकल स्टाफ का भी ज़िक्र करना चाहूंगी। मुझे समझ नहीं आता कि मेरे शरीर ने क्रिकेट के लगभग 300 मैच कैसे खेले। इसके लिए उन्हें बहुत मेहनत और सुधार करने पड़ रहे हैं और मैं उनकी बहुत आभारी हूं।''

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'ये मेरे जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य रहा'

नाइट ने नौ साल तक 199 बार इंग्लैंड की कप्तानी की, लेकिन पिछले साल एशेज में ऑस्ट्रेलिया के हाथों इंग्लैंड की सभी प्रारूप में 16-0 से करारी हार के बाद उनका कार्यकाल दुर्भाग्यपूर्ण ढंग से खत्म हो गया। फिर भी, वह बैटिंग यूनिट का अहम हिस्सा बनी रहीं। इस साल उन्होंने अपना सातवां टी20 वर्ल्ड कप खेला, और फाइनल में ऑस्ट्रेलिया से हारने के बाद घरेलू मैदान पर एक और आईसीसी ट्रॉफी जीतने से चूक गईं। उन्होंने कहा, ''एक टीम के तौर पर हमने इन सालों में फैंस के साथ कुछ खास पल बिताए हैं और मैं उन सभी का शुक्रिया अदा करना चाहती हूं जिन्होंने महिला क्रिकेट को सपोर्ट किया और अपना प्यार दिया। इस शानदार खेल को आगे बढ़ते हुए देखना मेरे जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य रहा है। मुझे अपने परिवार और दोस्तों का भी खास शुक्रिया अदा करना है, जो उतार-चढ़ाव भरे हर दौर में मेरे साथ खड़े रहे। डेवोन की एक छोटी बच्ची के तौर पर बड़ी होने और लड़कों के साथ खेलने के दौरान मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे यह सब अनुभव करने को मिलेगा। लॉर्ड्स में इस ऐतिहासिक टेस्ट मैच के साथ खेल को अलविदा कहना सही लग रहा है। पिछले 16 साल शानदार रहे हैं और मैं खुद को बहुत खुशकिस्मत मानती हूं।''

Md.Akram

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मोहम्मद अकरम: खेल पत्रकार

परिचय: मोहम्मद अकरम 10 सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रॉड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। इन्हें खेल और राजनीति की दुनिया में गहरी दिलचस्पी है। क्रिकेट और अन्य खेलों से जुड़े अपडेट्स, मैच एनालिसिस और स्टोरी रिसर्च बखूबी अंजाम देते हैं। अकरम का मानना है कि खेल पत्रकारिता सिर्फ स्कोर बताने तक सीमित नहीं है, बल्कि खेल की भावना, खिलाड़ियों की मेहनत और उससे जुड़ी कहानियों को सामने लाना भी उतना ही जरूरी है।


अनुभव: अकरम को कंटेंट रिसर्च, स्क्रिप्ट राइटिंग, स्टोरीटेलिंग और एडिटिंग का अच्छा अनुभव है। 2016 में अमर उजाला की ओर से पत्रकारिता में डेब्यू किया। 2019 में टाइम्स नाउ से जुड़े और पांच साल यहां रहे। साल 2022 से लाइव हिंदुस्तान का हिस्सा हैं। डिजिटल मीडिया के बदलते ट्रेंड्स, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और ऑडियंस बिहेवियर को समझकर कंटेंट तैयार करते हैं, जो प्रभावशाली हो। ओलंपिक, कॉमनवेल्थ, एशियन गेम्स, क्रिकेट वर्ल्ड कप और आईपीएल जैसे इवेंट कवर किए हैं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि: अकरम ने जामिया मिल्लिया इस्लामिया से बी.ए. (ऑनर्स) मास मीडिया और आईआईएमसी से पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा किया है। शैक्षणिक पृष्ठभूमि और प्रोफेशनल अनुभव ने अकरम को मीडिया की बुनियादी समझ के साथ-साथ प्रैक्टिकल अप्रोच भी दी है। सीखते रहना और खुद को लगातार अपडेट करना प्रोफेशनल आदतों में शामिल है।


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