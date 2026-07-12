हीथर नाइट ने लॉर्ड्स टेस्ट के दौरान चौंकाया, इंटरनेशनल क्रिकेट से किया रिटायरमेंट का ऐलान

Heather Knight Retirement: इंग्लैंड की हीथर नाइट ने लॉर्ड्स टेस्ट के दौरान चौंकाया है। उन्होने इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया है। इंग्लैंड और भारत के बीच लॉर्ड्स में एकमात्र टेस्ट खेला जा रहा है।

इंग्लैंड महिला टीम की पूर्व कप्तान हीथर नाइट ने लॉर्ड्स में चल रहे टेस्ट मैच के बाद इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। इस ऐलान के साथ ही वह अपनी लंबे समय की साथी खिलाड़ी टैमी ब्यूमोंट के साथ संन्यास लेने वालों में शामिल हो गईं। दोनों भारत के खिलाफ जारी लॉर्ड्स टेस्ट के बाद रिटायरमेंट लेंगी। हीथर नाइट ने अपने करियर में 15 टेस्ट, 160 वनडे और 145 टी20 मैच खेले। यह किसी भी दूसरी इंग्लैंड महिला क्रिकेटर के मुकाबले सबसे ज्यादा मैच हैं। उन्होंने 2010 में इंग्लैंड के लिए डेब्यू किया था, जब वह 18 साल की उम्र में भारत दौरे के लिए चोटिल सारा टेलर की जगह टीम में आई थीं। काउंटी लेवल पर शानदार प्रदर्शन के बाद उन्होंने डैनी वायट-हॉज के साथ डेब्यू किया था। तब से वह टीम की बैटिंग का अहम हिस्सा रही। वह 2014 में उपकप्तान बनीं और 2016 में शार्लेट एडवर्ड्स से फुल-टाइम कप्तानी संभाली। अगले दशक में उनकी कामयाबियां बढ़ती गईं, जिसमें सबसे खास था इंग्लैंड को 2017 वनडे वर्ल्ड कप का खिताब जिताना।

'छोड़ना मुश्किल है क्योंकि ड्रेसिंग रूम...' इंग्लैंड और वेल्स क्रिकेट (ईसीबी) के एक बयान में नाइट ने कहा, ''एक इंग्लैंड क्रिकेटर के तौर पर मैंने जो सफर तय किया है, उसके लिए मैं बहुत शुक्रगुजार और खुशकिस्मत महसूस करती हूं। इसे छोड़ना मुश्किल है क्योंकि ड्रेसिंग रूम और वहां के लोग 16 साल से मेरी जिंदगी का अहम हिस्सा रहे हैं। वहां की यादों, अनुभवों और लोगों ने मुझे आज जो मैं हूं, वैसा बनाने में मदद की है। लेकिन मैं इस फैसले से पूरी तरह संतुष्ट हूं और आगे क्या होने वाला है, इसे लेकर बहुत उत्साहित हूं। मैं खुशकिस्मत रही हूं कि मुझे कुछ बेहतरीन क्रिकेटरों और शानदार लोगों के साथ खेलने का मौका मिला, जिन्होंने मुझे बहुत कुछ सिखाया, प्रेरित किया और मेरे पूरे करियर में मेरा साथ दिया। मैं अपनी टीम की साथियों, कोचों और सपोर्ट स्टाफ का बहुत-बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूं। मैं खास तौर पर मेडिकल स्टाफ का भी ज़िक्र करना चाहूंगी। मुझे समझ नहीं आता कि मेरे शरीर ने क्रिकेट के लगभग 300 मैच कैसे खेले। इसके लिए उन्हें बहुत मेहनत और सुधार करने पड़ रहे हैं और मैं उनकी बहुत आभारी हूं।''