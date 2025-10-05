मैदान पर भिड़े भारतीय खिलाड़ी यश धुल और यश ठाकुर, अंपायर ने मैदान पर मामला संभाला; देखिए

भारतीय खिलाड़ी यश धुल और यश ठाकुर के बीच रविवार को ईरानी कप फाइनल में तीखी नोकझोंक देखने को मिली। ठाकुर ने मैच के दौरान धुल को आउट किया और जश्न मनाते दिखे, जिसके बाद दोनों के बीच बहस हुई।

विदर्भ ने ईरानी कप फाइनल में शेष भारत को 93 रनों से शिकस्त दी। मौजूदा रणजी ट्रॉफी चैंपियन विदर्भ ने रविवार को नागपुर के वीसीए स्टेडियम में शेष भारत को हराकर ईरानी कप जीता। इस मैच के दौरान भारतीय खिलाड़ी यश धुल और यश ठाकुर आपस में भिड़ गए, मैदान पर काफी तीखी नोकझोंक देखने को भी मिली। इस दौरान अंपायर ने दोनों खिलाड़ियों को शांत कराया। हालांकि दोनों दूर हटने को तैयार नहीं थे और बार-बार खिलाड़ियों की मुश्किलें बढ़ा रहे थे।

ईरानी कप फाइनल में विदर्भ के गेंदबाज यश ठाकुर ने शेष भारत के बल्लेबाज यश धुल को पवेलियन का रास्ता दिखाया। 63वें ओवर में ये घटना हुई। ठाकुर ने थोड़ी छोटी गेंद डाली, जिस पर धुल ने अपर कट लगाया लेकिन गेंद बाउंड्री के पार नहीं जा सकी और थर्ड मैन पर अथर्व तायड़े ने एक आसान कैच लपका। धुल को आउट करने के बाद ठाकुर काफी जोशीला जश्न मना रहे थे। क्योंकि यश धुल काफी शानदार लय में थे। उन्होंने 117 गेंद में 92 रन बना लिए थे।

यश धुल को यश ठाकुर का जश्न पसंद नहीं आया और दोनों के बीच नोकझोंक देखने को मिली। यश ठाकुर बार-बार तेजी से धुल की तरफ बढ़ते हुए नजर आए। हालांकि अंपायरों और खिलाड़ियों ने माहौल को शांत किया और दोनों खिलाड़ियों को दूर किया। ठाकुर को अंपायर से भी बातचीत करते देखा गया, शायद वह धुल की शिकायत कर रहे थे।