Heated exchange between Yash Thakur and Yash Dhull during Vidarbha vs Rest of India Irani Cup मैदान पर भिड़े भारतीय खिलाड़ी यश धुल और यश ठाकुर, अंपायर ने मैदान पर मामला संभाला; देखिए, Cricket Hindi News - Hindustan
Cricket Logo
होमफोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsक्रिकेट न्यूज़Heated exchange between Yash Thakur and Yash Dhull during Vidarbha vs Rest of India Irani Cup

मैदान पर भिड़े भारतीय खिलाड़ी यश धुल और यश ठाकुर, अंपायर ने मैदान पर मामला संभाला; देखिए

भारतीय खिलाड़ी यश धुल और यश ठाकुर के बीच रविवार को ईरानी कप फाइनल में तीखी नोकझोंक देखने को मिली। ठाकुर ने मैच के दौरान धुल को आउट किया और जश्न मनाते दिखे, जिसके बाद दोनों के बीच बहस हुई।

Himanshu Singh लाइव हिन्दुस्तानSun, 5 Oct 2025 04:34 PM
share Share
Follow Us on
मैदान पर भिड़े भारतीय खिलाड़ी यश धुल और यश ठाकुर, अंपायर ने मैदान पर मामला संभाला; देखिए

विदर्भ ने ईरानी कप फाइनल में शेष भारत को 93 रनों से शिकस्त दी। मौजूदा रणजी ट्रॉफी चैंपियन विदर्भ ने रविवार को नागपुर के वीसीए स्टेडियम में शेष भारत को हराकर ईरानी कप जीता। इस मैच के दौरान भारतीय खिलाड़ी यश धुल और यश ठाकुर आपस में भिड़ गए, मैदान पर काफी तीखी नोकझोंक देखने को भी मिली। इस दौरान अंपायर ने दोनों खिलाड़ियों को शांत कराया। हालांकि दोनों दूर हटने को तैयार नहीं थे और बार-बार खिलाड़ियों की मुश्किलें बढ़ा रहे थे।

ईरानी कप फाइनल में विदर्भ के गेंदबाज यश ठाकुर ने शेष भारत के बल्लेबाज यश धुल को पवेलियन का रास्ता दिखाया। 63वें ओवर में ये घटना हुई। ठाकुर ने थोड़ी छोटी गेंद डाली, जिस पर धुल ने अपर कट लगाया लेकिन गेंद बाउंड्री के पार नहीं जा सकी और थर्ड मैन पर अथर्व तायड़े ने एक आसान कैच लपका। धुल को आउट करने के बाद ठाकुर काफी जोशीला जश्न मना रहे थे। क्योंकि यश धुल काफी शानदार लय में थे। उन्होंने 117 गेंद में 92 रन बना लिए थे।

यश धुल को यश ठाकुर का जश्न पसंद नहीं आया और दोनों के बीच नोकझोंक देखने को मिली। यश ठाकुर बार-बार तेजी से धुल की तरफ बढ़ते हुए नजर आए। हालांकि अंपायरों और खिलाड़ियों ने माहौल को शांत किया और दोनों खिलाड़ियों को दूर किया। ठाकुर को अंपायर से भी बातचीत करते देखा गया, शायद वह धुल की शिकायत कर रहे थे।

ये भी पढ़ें:रोहित से छिनी कप्तानी तो उनका 13 साल पुराना ट्वीट वायरल, गिल से है कनेक्शन

अक्षय वाडकर की अगुवाई वाली विदर्भ ने शेष भारत को 93 रनों से हराकर ईरानी कप 2025 का खिताब जीत लिया। धुल और मानव सुथार ने सातवें विकेट के लिए 104 रनों की साझेदारी करके विदर्भ की मुश्किल बढ़ाई थी।

Indian Cricket Team Irani Cup
लेटेस्ट क्रिकेट न्यूज, Cricket Live score, Asia Cup Schedule, Asia cup Points Table वाले खिलाड़ियों की जानकारी हिंदी में हिंदुस्तान पर |