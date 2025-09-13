Head coach Gautam Gambhir advice team india players to Focus on cricket ahead of india vs pakistan asia cup बॉयकॉट के बीच गौतम गंभीर ने खिलाड़ियों से क्या कहा, फील्डिंग कोच ने बताई टीम के अंदर की बात, Cricket Hindi News - Hindustan
बॉयकॉट के बीच गौतम गंभीर ने खिलाड़ियों से क्या कहा, फील्डिंग कोच ने बताई टीम के अंदर की बात

कश्मीर के पहलगाम में भारतीय पर्यटकों पर हुए आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान के साथ सभी खेल संबंध खत्म करने की मांग उठ रही है। वहीं फील्डिंग कोच डोएशे ने कहा है कि कोच गौतम गंभीर ने खिलाड़ियों को केवल क्रिकेट पर ध्यान देने के लिए कहा है।

Himanshu Singh BhashaSat, 13 Sep 2025 09:20 PM
भारतीय टीम के फील्डिंग कोच रेयान टेन डोएशे ने शनिवार को कहा कि एशिया कप में भारत और पाकिस्तान के बीच होने वाले मैच के बहिष्कार की भावना एक बहुत ही संवेदनशील मुद्दा है लेकिन खिलाड़ी भारतीय क्रिकेट बोर्ड और भारत सरकार के निर्देशों का सख्ती से पालन कर रहे हैं। कश्मीर के पहलगाम में भारतीय पर्यटकों पर हुए आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान के साथ सभी खेल संबंध खत्म करने की मांग उठ रही है। ऐसे मौके पर आमतौर पर टीम के मुख्य कोच संवाददाता सम्मेलन में आते हैं, लेकिन इस बार गौतम गंभीर के बजाय जूनियर कोच डोएशे को भेजा गया, क्योंकि बोर्ड को यह डर था कि गंभीर से इस मुद्दे पर उनके पुराने रुख के बारे में सवाल पूछे जा सकते हैं।

नीदरलैंड के इस पूर्व क्रिकेटर ने कहा, ‘‘यह एक बहुत ही संवेदनशील मुद्दा है। खिलाड़ी जनता की भावनाओं को महसूस करते हैं। हमने टीम की बैठकों में इस पर चर्चा की है। खिलाड़ी यहां क्रिकेट खेलने आए हैं और हम सरकार के निर्देशों का पालन कर रहे हैं।’’

डोएशे ने कहा, ‘‘हमारी सोच खेल को राजनीति से अलग रखने की है। मैं भावनाओं को समझता हूं लेकिन हम बीसीसीआई और सरकार के निर्देशों का पालन कर रहे हैं। हमें इसका अंदेशा था और यह निराशाजनक है। । मुख्य कोच गौतम गंभीर का संदेश है कि उन चीजों पर ध्यान न दें जो हमारे नियंत्रण में नहीं हैं। उनका संदेश है कि केवल क्रिकेट पर ध्यान दें।’’

दिलचस्प बात यह है कि इससे पहले गंभीर ने खुद भी काफी कड़ा रुख अपनाया था। पहलगाम आतंकी हमले के बाद नयी दिल्ली में ‘एबीपी’ के एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा था, ‘‘मेरा निजी जवाब बिल्कुल नहीं है। जब तक यह सब (सीमा पार आतंकवाद) बंद नहीं होता, भारत और पाकिस्तान के बीच कुछ भी नहीं होना चाहिए। आखिरकार यह सरकार का फैसला है कि हम उनके साथ खेलें या नहीं। ...कोई भी क्रिकेट मैच, बॉलीवुड फिल्म या कोई भी अन्य बातचीत भारतीय सैनिकों और भारतीय नागरिकों की जान से ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है।’’

