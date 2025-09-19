सीरीज से पहले सैमी ने भारतीय टीम को चेताया, कहा- हमारे पेसर भारत में 20 विकेट लेने में सक्षम

मुख्य कोच डैरेन सैमी ने न्यूजीलैंड का उदाहरण देकर कहा कि वेस्टइंडीज का भी गेंदबाजी आक्रमण किसी भी परिस्थिति में विकेट लेने में सक्षम हैं। भारत और वेस्टइंडीज के बीच 2 अक्टूबर से सीरीज शुरू होगी।

वेस्टइंडीज के मुख्य कोच डैरेन सैमी का मानना ​​है कि उनके तेज गेंदबाजी आक्रमण में इतनी विविधता है कि वह भारतीय हालात में 20 विकेट ले सकता है। उन्होंने अपनी टीम से आगामी दो टेस्ट मैचों की सीरीज से पहले न्यूजीलैंड से प्रेरणा लेने को कहा, जिसने पिछले साल भारत को उसकी धरती पर हराकर इतिहास रचा था। भारत और वेस्टइंडीज के बीच पहला टेस्ट मैच दो अक्टूबर से अहमदाबाद में और दूसरा टेस्ट मैच 10 अक्टूबर से दिल्ली में खेला जाएगा।

मुख्य कोच डैरेन सैमी ने संवाददाताओं से कहा, ‘‘अब हम ऐसी स्थिति में हैं जहां हमारा तेज गेंदबाजी आक्रमण किसी भी परिस्थिति में विकेट लेने में सक्षम हैं। हमारे पास चार अलग-अलग तरह के तेज गेंदबाज हैं जिनकी अपनी खास विशेषता है। हमारे तेज गेंदबाजी आक्रमण में विविधता है।’’

वेस्टइंडीज के तेज गेंदबाजी आक्रमण में अल्जारी जोसेफ, शमर जोसेफ, एंडरसन फिलिप और जेडन सील्स के अलावा ऑलराउंडर जस्टिन ग्रीव्स शामिल हैं। सैमी ने कहा, ‘‘हमारे पास शमर जोसेफ है, जो बेहद कुशल गेंदबाज है। हमारे पास जेडन है, जिसका अगला पैर मजबूत है और वह गेंद को दोनों तरफ स्विंग करा सकता है। हमारे पास अल्जारी जोसेफ है जो अपने कद के कारण उछाल हासिल कर सकता है। इस तरह से हमारे पास भारत में टेस्ट मैच में 20 विकेट लेने की क्षमता है।’’