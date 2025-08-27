वह आउट हो चुके थे...दिल्ली के ट्रैफिक ने जब सहवाग के बेटे का मजा किया था किरकिरा

वीरेंदर सहवाग के बेटे आर्यवीर ने अपने पिता के क्रिकेट खेलने से जुड़ी अपनी पहली याद को शेयर किया है। उन्होंने बताया कि वह दिल्ली में ट्रैफिक की वजह से जब तक स्टेडियम पहुंचे, तब तक उनके पिता आउट हो चुके थे। आर्यवीर दिल्ली प्रीमियर लीग के सीजन 2 में खेल रहे हैं।

धाकड़ बल्लेबाज रहे वीरेंदर सहवाग के बेटे आर्यवीर सहवाग ने क्रिकेट से जुड़ी बचपन की एक याद को शेयर किया है। उन्होंने बताया कि कैसे दिल्ली के ट्रैफिक की वजह से वह अपने पिता को एक आईपीएल मैच में बल्लेबाजी करते देखने से चूक गए थे। वह जब तक स्टेडियम पहुंचे, तब तक सहवाग आउट हो चुके थे। आर्यवीर अब खुद एक प्रोफेशनल क्रिकेटर हैं और फिलहाल दिल्ली प्रीमियर लीग में खेल रहे हैं।

आईपीएल फ्रेंचाइजी दिल्ली कैपिटल्स ने आर्यवीर का एक वीडियो शेयर किया है जिसमें वह अपने पिता के क्रिकेट के दिनों से जुड़ीं यादों को बता रहे हैं।

क्रिकेट से जुड़ी सबसे शुरुआती याद का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा, ‘शुरुआती याद की बात करें तो जितने मैच (आईपीएल) दिल्ली में होते थे, अरुण जेटली स्टेडियम में जो तब फिरोज शाह कोटला था, तो हम वही मैच ज्यादातर देखने जाते थे खासकर तब जब पापा दिल्ली डेयर डेविल्स की तरफ से खेलते थे। तब मैं बहुत छोटा भी था। पहली याद यही है कि दिल्ली में पापा मैच खेल रहे थे। दुर्भाग्य से वह बहुत जल्दी आउट हो गए थे। हमारे पहुंचने से पहले ही आउट हो गए थे। ट्रैफिक लगता है आईपीएल के टाइम में। हम सभी लोग गाड़ी में थे और हमारे पहुंचने से पहले ही पापा आउट हो गए थे। तो पहली याद ये है पापा के आईपीएल मैच की।’