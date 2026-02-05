Cricket Logo
Hindi Newsक्रिकेट न्यूज़He sidelined Pakistan and showed his dominance former PCB chief najam sethi recounts Srinivasan s story
पाकिस्तान को किनारे लगाते हैं, धौंस दिखाते हैं; पूर्व पीसीबी चीफ ने सुनाया श्रीनिवासन का किस्सा

संक्षेप:

पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष नजम सेठी ने आरोप लगाया है कि बीसीसीआई अपनी ताकत का हमेशा 'दुरुपयोग' करता है। वह लोगों को 'धौंस' दिखाता है और 'पाकिस्तान को हाशिये' पर धकेलता रहा है। उन्होंने बीसीसीआई के पूर्व अध्यक्ष एन श्रीनिवासन से जुड़ा एक किस्सा भी शेयर किया है।

Feb 05, 2026 02:00 pm ISTChandra Prakash Pandey लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
पाकिस्तान टी20 वर्ल्ड कप में भारत के खिलाफ मैच के बहिष्कार के अपने रुख पर कायम है। अब तो वहां के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने भी कह दिया है कि बांग्लादेश के समर्थन में भारत के साथ मैच के बहिष्कार का फैसला 'सही' है और बहुत 'सोच-समझकर' लिया गया है। इस बीच पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष नजम सेठी ने आरोप लगाया है कि बीसीसीआई अपनी ताकत का हमेशा 'दुरुपयोग' करता है। वह लोगों को 'धौंस' दिखाता है और 'पाकिस्तान को हाशिये' पर धकेलता रहा है। उन्होंने बीसीसीआई के पूर्व अध्यक्ष एन श्रीनिवासन से जुड़ा एक किस्सा भी शेयर किया है।

इंडिया टुडे से बातचीत में सेठी ने कहा कि भारत और पाकिस्तान के क्रिकेट बोर्ड के बीच रिश्तों में तनाव कई वर्षों से चला आ रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि बीसीसीआई सबसे अमीर क्रिकेट बोर्ड होने के अपने कद का इस्तेमाल आईसीसी के दूसरे बोर्ड मेंबर्स को 'धौंस' दिखाने के लिए करता है।

ये भी पढ़ें:सोच समझकर लिया हुआ फैसला; पाकिस्तानी PM ने भारत से मैच के बहिष्कार का किया बचाव

नजम सेठी ने कहा, 'मैं पीसीबी का प्रवक्ता नहीं हूं, मैं अपनी राय दे रहा हूं। पीसीबी ने सरकार से चर्चा की और उन्होंने ये फैसला लिया। मैच से 10-15 दिन पहले फैसला लिया। मुझे लगता है कि हल निकालने के लिए अभी बातचीत चल रही है और मुझे उम्मीद है कि उन बातचीत का फल भी मिलेगा।'

पूर्व पीसीबी चीफ ने बीसीसीआई की आलोचना करते हुए कहा, ‘यही बीसीसीआई का एटिट्यूड है और यही प्रॉब्लम है। वे हर स्टेज पर लोगों को धौंस दिखाते रहे हैं। पाकिस्तान को हाशिये पर रखा जाता रहा है, ताजा मामला तो बस एक मिसाल है और बाद में हर कोई भारत का पक्ष भी लेता है। अलग रुख अपनाने का कोई मतलब ही नहीं है।’

ये भी पढ़ें:इंग्लैंड के पूर्व कप्तान ने किया पाकिस्तान और बांग्लादेश का समर्थन, दिया ये बयान

सेठी ने आगे कहा, 'मैं बिग थ्री की फाइनल एंट्री को लेकर हुई बातचीत का हिस्सा था, हमसे सबसे आखिर में चर्चा हुई और हमने कहा नहीं, हम बिग थ्री का हिस्सा नहीं बनना चाहते।' वह आईसीसी के रेवेन्यू मॉडल का जिक्र कर रहे थे जिसके तहत 'बिग थ्री' यानी भारत, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड को रेवेन्यू में सबसे ज्यादा सेयर मिलता है।

ये भी पढ़ें:भारत को 'जीत' देने वाले पाकिस्तान का एक और मैच हो सकता है रद्द, जानिए वजह

नजम सेठी ने तत्कालीन बीसीसीआई अध्यक्ष एन श्रीनिवासन पर धौंस जमाने का आरोप लगाते हुए, '9 सदस्यों ने उस पर दस्तखत कर दिए थे। मिस्टर श्रीनिवासन मेरे पास आए हो कहा- 'आप अलग-थलग क्यों पड़ना चाहते हैं, ब्ला, ब्ला, ब्ला... आप किनारे हो जाएंगे।' हमने अलग रहने का फैसला किया और ये ठीक था...उन्होंने कहा कि ठीक है, हम इसमें बदलाव करेंगे, हम दूसरे सदस्यों के शेयर में बढ़ोतरी करेंगे जिनमें हम भी शामिल थे। और वे पिछले नुकसान की भरपाई के लिए हमारे साथ सीरीज खेलने के लिए राजी हुए।'

नजम सेठी ने बताया कि बाद में बाद में बीसीसीआई ने द्विपक्षीय सीरीज का अपना वादा नहीं निभाया। उन्होंने कहा, 'करार अच्छा था लेकिन एक साल बाद सीरीज से ठीक पहले बीसीसीआई बिना कुछ कहे उससे पीछे हट गया। मैं उस साल अक्टूबर में दस्तखत करने और हर चीज सुलझाने के लिए गया था लेकिन वे हमसे होटल में मिले तक नहीं। क्या आप सोच सकते हैं कि इससे बड़ा भी कोई अपमान हो सकता है?'

