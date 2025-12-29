उन्हें रणजी ट्रॉफी की कोचिंग करनी चाहिए; गौतम गंभीर को ये सलाह या तंज?

संक्षेप: इंग्लैंड के पूर्व स्पिनर मोंटी पनेसर ने कहा है कि गौतम गंभीर को रणजी ट्रॉफी में कोचिंग करनी चाहिए ताकि वे रेड-बॉल टीम को सही से मैनेज करने की जरूरतों को बेहतर ढंग से समझ पाए। वैसे पनेसर ने ये सुझाव दिया है या गंभीर पर तंज कसा है, समझना मुश्किल है।

गौतम गंभीर टेस्ट कोच बने रहेंगे या नहीं, इसे लेकर तमाम चर्चाएं चल रही हैं। कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि बीसीसीआई ने टेस्ट क्रिकेट में टीम इंडिया की कोचिंग के लिए वीवीएस लक्ष्मण से संपर्क भी किया था। हालांकि बीसीसीआई ने ऐसी अटकलों को अफवाह बताकर खारिज किया है। इस बीच इंग्लैंड के पूर्व स्पिनर मोंटी पनेसर ने कहा है कि गौतम गंभीर को रणजी ट्रॉफी में कोचिंग करनी चाहिए ताकि वे रेड-बॉल टीम को सही से मैनेज करने की जरूरतों को बेहतर ढंग से समझ पाए। वैसे पनेसर ने ये सुझाव दिया है या गंभीर पर तंज कसा है, समझना मुश्किल है।

एएनआई से बातचीत करते हुए पनेसर ने कहा कि गंभीर ने खुद को एक मजबूत वाइट-बॉल कोच साबित किया है। उन्होंने इस साल भारतीय टीम को चैंपियंस ट्रॉफी जीतने में मार्गदर्शन दिया। सितंबर में टी20 एशिया कप जिताने में भूमिका निभाई। हालांकि पनेसर ने टेस्ट क्रिकेट में बतौर कोच गंभीर की भूमिका पर सवाल किए हैं। उन्होंने कहा कि उन्हें रणजी ट्रॉफी क्रिकेट में कोच की भूमिका लेनी चाहिए थी और डोमेस्टिक कोचों से बातचीत करके सीखना चाहिए कि एक सफल रेड-बॉल टीम कैसे तैयार होती है और मैनेज होती है।

मोंटी पनेसर ने कहा, 'गौतम गंभीर वाइट-बॉल क्रिकेट के एक अच्छे कोच हैं क्योंकि वह सफल रहे हैं। वह रणजी ट्रॉफी कोच बन सकते थे। उन्हें उन कोचों से बात करनी चाहिए जिन्होंने रणजी ट्रॉफी में कोचिंग दी है और उनसे समझना चाहिए कि रेड बॉल क्रिकेट में कैसे टीम तैयार की जाती है। अभी भारतीय टीम टेस्ट में कमजोर है। यही वास्तविकता है। यह मजबूत टीम नहीं है। इसमें समय लगेगा। जब आप तीन बड़े खिलाड़ियों को रिटायर करते हैं तो बाकी खिलाड़ियों को तैयार करना मुश्किल हो जाता है।'

इससे पहले पिछले हफ्ते न्यूज एजेंसी पीटीआई ने अपनी रिपोर्ट में दावा किया था कि बीसीसीआई ने नवंबर में दक्षिण अफ्रीका के हाथों होम सीरीज में 2-0 से हार के बाद टेस्ट में कोच की भूमिका के लिए वीवीएस लक्ष्मण से 'अनौपचारिक तौर पर संपर्क' किया था। बोर्ड ने इससे पहले भी एक बार लक्ष्मण से कोच की भूमिका के खातिर तब संपर्क किया था जब पिछले साल जून में राहुल द्रविड़ का कार्यकाल खत्म हुआ था। हालांकि लक्ष्मण ने दोनों ही बार बोर्ड की पेशकश को ये कहते हुए ठुकरा दिया था कि वह बेंगलुरु में नेशनल क्रिकेट एकेडमी के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के हेड के तौर पर अपनी मौजूदा भूमिका से खुश हैं।