T20 वर्ल्ड कप में कौन हो सकता है टीम इंडिया का फर्स्ट च्वॉइस विकेटकीपर? आकाश चोपड़ा ने बताया नाम

T20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए विकेटकीपर बल्लेबाज के तौर पर नंबर 1 दावेदार कौन है? इसका खुलासा आकाश चोपड़ा ने अपने बयान में किया है। उन्होंने संजू सैमसन का नाम नहीं, बल्कि जितेश शर्मा का नाम लिया है।

पूर्व भारतीय क्रिकेटर आकाश चोपड़ा ने बताया है कि टी20 वर्ल्ड कप 2026 में टीम इंडिया का फर्स्ट च्वॉइस विकेटकीपर बल्लेबाज कौन होगा? आकाश चोपड़ा ने संजू सैमसन या ऋषभ पंत का नाम नहीं लिया, बल्कि एक ऐसे विकेटकीपर को चुना है, जिसने अभी तक सिर्फ 9 टी20 इंटरनेशनल मैच खेले हैं। ये कोई और नहीं, बल्कि आरसीबी के स्टार विकेटकीपर जितेश शर्मा हैं। क्रिकेटर से कमेंटेटर बने आकाश चोपड़ा ने इसके पीछे का कारण भी बताया है कि क्यों जितेश सबसे आगे हैं। उन्होंने कहा है कि मिडिल ऑर्डर में उनसे बेहतर किसी के नंबर नहीं हैं।

जितेश शर्मा एशिया कप 2025 की टीम का हिस्सा हैं। अगर संजू सैमसन को विकेटकीपर और टॉप ऑर्डर के बैटर के तौर पर मौका नहीं मिलता है तो फिर जितेश शर्मा ही मिडिल ऑर्डर में विकेटकीपर के तौर पर खेलते नजर आएंगे। अपने यूट्यूब चैनल पर शेयर किए गए वीडियो में आकाश चोपड़ा ने कहा, "बात करते हैं उस खिलाड़ी की जो एशिया कप की टीम में है। मुझे लगता है कि वह प्लेइंग इलेवन में खेलेगा। वह हैं जितेश शर्मा। जब वह पहले से तीसरे नंबर पर खेला है, तो उसका स्ट्राइक रेट 135 और औसत 25 का रहा है। हमें इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि उसे वहाँ मौका नहीं मिलेगा। हालांकि, चौथे से सातवें नंबर पर उसके आंकड़े काफी बेहतर हैं।"