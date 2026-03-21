उसने मुझे गलत साबित कर दिया, लगा नहीं था इतना लंबा खेलेगा, बुमराह के बारे में बदल गई कपिल देव की सोच
जसप्रीत बुमराह ने अपने शानदार प्रदर्शन के दम पर कपिल देव की सोच को बदल दिया है। 1983 विश्व विजेता कप्तान पहले बुमराह के बारे में सोचा करते थे कि वे लंबा क्रिकेट नहीं खेल सकेंगे, लेकिन अब उन्होंने खुद मान लिया है कि बुमराह ने उन्हें गलत साबित कर दिया है।
1983 में भारत को पहली बार वनडे वर्ल्ड कप का खिताब जिताने वाले कप्तान कपिल देव जसप्रीत बुमराह के बारे में पहले विपरीत राय रखते थे। उन्हें जसप्रीत बुमराह के अजीब गेंदबाज एक्शन से ऐसा नहीं लगता था कि वे ज्यादा लंबा खेल पाएंगे, लेकिन बुमराह लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं और उन्होंने पूर्व भारतीय कप्तान कपिल देव को गलत साबित कर दिया है। ऐसा खुद महान कपिल देव ने स्वीकार किया है और अपने पुराने बयान को वापस ले लिया है। कपिल देव ने स्पष्ट तौर पर अपने बयान में कहा है कि बुमराह ने अपने बेहतरीन प्रदर्शन और अब तक के करियर को देखते हुए उन्हें गलत साबित कर दिया है और वे इसकी तारीफ करता हैं।
उसने मुझे गलत साबित कर दिया है
शुक्रवार को कपिल देव ने प्रोफशनल गोल्फ टूर ऑफ इंडिया के साथ एक्सिस बैंक की साझेदारी की घोषणा के समय भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व प्रबंधक अमृत माथुर से चर्चा के दौरान बुमराह के बारे में बात की और उनकी जमकर तारीफ की। चर्चा के दौरान कपिल देव से पूछा गया कि आजकल के टी-20 खिलाड़ियों में आपका कोई फेवरेट है? तब कपिल देव ने बिना कोई क्षण गवाएं बुमराह की तारीफ की। उन्होंने कहा, "मुझे लगता है कि बुमराह ने जब करियर शुरू किया था, तब हमने कहा था कि ये लंबे नहीं खेल सकता है। इसको चोट लग जाएगी। इसका एक्शन देखो, लेकिन उन्होंने मुझे गलत साबित किया।" उन्होंने आगे कहा कि "जब कोई मुझे गलत साबित करता है तो मैं उसकी सराहना करता हूं। मैं ये नहीं कहता कि तुक्का लग गया।" महान क्रिकेटर ने बात को आगे बढ़ाते हुए जोड़ा कि "इतने सालों का क्रिकेट ज्ञान होने के बाद हमें लगता ही नहीं था कि इस एक्शन में, इतने छोटे रन अप से इतना पेस जेनरेट करना, मैं कहता था कि ये गिर जाएगा। इसको चोट लग जाएगी, लेकिन उसने 10 साल निकाल दिया और क्या चाहिए।"
ऐसा है जसप्रीत बुमराह का 10 साल का करियर
बता दें कि जसप्रीत बुमराह मौजूदा समय में भारतीय क्रिकेट की जान कहे जा सकते हैं। वे तीनों फॉर्मेट में लंबे समय से क्रिकेट खेल रहे हैं और उन्होंने हर बार अपने प्रदर्शन से खुद को श्रेष्ठ साबित किया है। इसी साल आयोजित हुए टी-20 विश्व कप में जसप्रीत बुमराह ने धारदार गेंदबाजी करते हुए कुल 14 विकेट लिए और भारत को एक बार फिर विश्व चैंपियन बनाने में अपनी अहम भूमिका निभाई। बुमराह ने अब तक भारत के लिए 52 टेस्ट मैच खेले हैं, जिसकी 99 पारियों में गेंदबाजी करते हुए 19.79 की बेहतरीन औसत के साथ कुल 234 विकेट हासिल किए हैं। उन्होंने 89 वनडे मैच की 88 पारियों में गेंदबाजी करते हुए 4.6 के शानदार इकोनॉमी रेट और 23.55 की औसत के साथ कुल 149 विकेट लिए हैं। टी-20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में उन्होंने कुल 95 मैच खेले हैं, जिसकी 92 पारियों में गेंदबाजी करते हुए 121 विकेट हासिल किए हैं। आईपीएल में उनके 183 विकेट 145 पारियों में हैं। बुमराह ने साल 2016 में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में पदार्पण किया था तब से वह भारतीय क्रिकेट टीम का नियमित हिस्सा बने हुए हैं।
लेखक के बारे मेंVimlesh Kumar Bhurtiya
विमलेश कुमार भुर्तिया (Vimlesh Kumar Bhurtiya): खेल पत्रकार
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विमलेश कुमार भुर्तिया पिछले 4 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव: विमलेश कुमार भुर्तिया भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक उभरता हुआ नाम हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 4 वर्षों से अधिक का अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। पिछले चार वर्षों से वह इसी संस्थान से जुड़े हुए हैं और डिजिटल मीडिया की गतिशीलता, कार्यशैली और प्रकृति को समझने का प्रयास किया है। उनका मानना है कि पाठक किसी भी डिजिटल प्लेटफॉर्म की रीढ़ होता है ऐसे में उनके हितों को ध्यान में रखते हुए खबरों का प्रकाशन होना चाहिए। यह पत्रकारिता को जीवंत रखता है और जर्नलिज्म का मूल गुण भी यही है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
विमलेश ने भारत के सबसे प्रतिष्ठित पत्रकारिता संस्थान से अपनी शिक्षा ग्रहण की है। वे 2021-22 बैच के भारतीय जनसंचार संस्थान नई दिल्ली के छात्र रहे हैं। उन्होंने इस नामी संस्थान से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा किया है। इसके बाद उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में ही मास्टर्स यानी (M.A) की डिग्री भी हासिल की है। इन्होंने अपना ग्रेजुएशन मध्य प्रदेश के नामचीन साइंस कॉलेजों में से एक होलकर साइंस कॉलेज से किया है। ग्रेजुएशन के दूसरे साल से ही विमलेश की दिलचस्पी साहित्य और पत्रकारिता की ओर जागृत होने लगी थी। यही कारण था कि ग्रेजुएशन के दिनों में ही उन्होंने दैनिक चैतन्यलोक नामक इंदौर की क्षेत्रीय पत्रिका में काम करना शुरू कर दिया। कुछ महीनों बाद उन्होंने दैनिक भास्कर में बतौर कॉपी एडिटर ट्रेनिंग ली। उन्होंने देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर के पत्रकारिता और जनसंचार विभाग से मास मीडिया में इंटर्नशिप की। विमलेश कुमार भुर्तिया को कंप्यूटर का भी अच्छा ज्ञान है। उन्होंने भोपाल स्थित माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय से कंप्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा किया है।
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