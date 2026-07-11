'रोहित शर्मा ने कभी किसी पर दोष नहीं मढ़ा', अभिषेक नायर ने श्रेयस अय्यर पर तीखा तंज कसा

अभिषेक नायर ने कहा है कि जब रोहित शर्मा टीम के कप्तान थे तो वह मैच हारने पर खिलाड़ियों को दोषी नहीं ठहराते थे और खुद जिम्मेदारी लेते थे। उनका ये बयान उस समय आया है, जब अय्यर लगातार 5 हार चुके हैं और टीममेट्स पर निशाना साध रहे।

भारतीय टी20 टीम के नए कप्तान श्रेयस अय्यर की टीम इंग्लैंड के खिलाफ लगातार 3 मुकाबले हार चुकी है। सीरीज का पांचवां और अंतिम मुकाबला शनिवार को साउथैम्पटन में खेला जाएगा। इस मैच को जीतकर भारतीय टीम अपना खोया हुआ आत्मविश्वास हासिल करना चाहेगी। हालांकि ये आसान नहीं होने वाला है। टीम की लगातार हार से श्रेयस भी परेशान हैं और मैच गंवाने के बाद उनके बयान को लेकर काफी चर्चा हो रही है। श्रेयस ने हाल ही में एक मैच हारने के बाद भारतीय टीम की बल्लेबाजी को बहुत खराब करार दिया था। इन सबके बीच भारत के पूर्व कोच अभिषेक नायर ने रोहित शर्मा की कप्तानी के दौर की कुछ दिलचस्प बातें शेयर की है और उन्होंने बताया कि रोहित खिलाड़ियों से स्पष्ट बातचीत करते थे, जिससे मैदान पर खराब प्रदर्शन के बाद भी ड्रेसिंग रूम का माहौल काफी अच्छा रहता था।

रोहित किसी पर दोष नहीं मढ़ते थे अभिषेक शर्मा भारतीय टीम के सहायक कोच के पद पर रह चुके हैं और गौतम गंभीर के 2024 में साथ काम किया था। उन्होंने बताया कि रोहित 'कभी भी बाहर आकर किसी पर दोष नहीं मढ़ते', बल्कि इसके बजाय हार की जिम्मेदारी हमेशा खुद लेने की कोशिश करते हैं। श्रेयस की कप्तानी में भारतीय टी20 टीम लगातार खराब प्रदर्शन कर रही है। भारतीय टीम आयरलैंड के खिलाफ टी20 सीरीज 0-2 से हार चुकी है और इंग्लैंड के खिलाफ भी पांच मैचों की टी20 सीरीज गंवाकर 0-3 से पीछे है। श्रेयस अय्यर ने बैट से अच्छा किया है लेकिन अन्य बल्लेबाजों, फील्डरों और गेंदबाजों का साथ नही मिला है। हालांकि उनके बयानों से सबका ध्यान खींचा है। उन्होंने दूसरे मैच में मिली हार के बाद बिना नाम लिए रवि बिश्नोई को दोषी ठहराया था।

अभिषेक नायर ने जियोस्टार के शो पर कहा, ''हमारे पास रोहित शर्मा बतौर कप्तान था और मुझे याद है मुंबई टेस्ट के बाद उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, 'कोई बात नहीं है, हमने कई सीरीज जीती हैं, हम एक हार गए और मैं इसकी जिम्मेदारी लेता हूं।' ये रोहित था।