He is one of the best players in the world Former England all-rounder Moeen Ali praises KL Rahul वह दुनिया के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों में से एक...इंग्लैंड के पूर्व ऑलराउंडर ने की केएल राहुल की तारीफ, Cricket Hindi News - Hindustan
Cricket Logo
होमफोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsक्रिकेट न्यूज़He is one of the best players in the world Former England all-rounder Moeen Ali praises KL Rahul

वह दुनिया के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों में से एक...इंग्लैंड के पूर्व ऑलराउंडर ने की केएल राहुल की तारीफ

इंग्लैंड के पूर्व ऑलराउंडर मोईन अली ने भारतीय ओपनर केएल राहुल की जमकर तारीफ की है। उन्होंने उन्हें दुनिया का सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाजों में से एक करार दिया है। उन्होंने कहा कि शुभमन गिल ने भले ही सीरीज में सबसे ज्यादा रन बनाए लेकिन उन्हें केएल राहुल बेस्ट दिखे।

Chandra Prakash Pandey लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीFri, 8 Aug 2025 11:03 AM
share Share
Follow Us on
वह दुनिया के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों में से एक...इंग्लैंड के पूर्व ऑलराउंडर ने की केएल राहुल की तारीफ

शुभमन गिल की कप्तानी में भारत का इंग्लैंड दौरा यादगार रहा है। 5 टेस्ट मैच की सीरीज 2-2 से बराबरी पर रही। दोनों ही टीमों ने हर मैच में अपना सब कुछ झोंक दिया था। भारतीय बल्लेबाजों ने पूरी सीरीज में जैसा प्रदर्शन किया वो अविश्वसनीय था। भारत के तीन बल्लेबाजों ने सीरीज में 500 से ज्यादा रन बनाए। गिल ने तो रिकॉर्ड 754 रन ठोक डाले। सीरीज के सबसे सफल बल्लेबाजों में दूसरे नंबर पर जो रूट 537 रन, तीसरे पर केएल राहुल 532 रन और चौथे पर स्टार ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा 516 रन रहे। 33 साल के ओपनर केएल राहुल ने 53.2 के शानदार औसत से रन बनाए जिनमें 2 शतक और 2 अर्धशतक शामिल रहे। इंग्लैंड के पूर्व ऑलराउंडर मोईन अली ने उन्होंने 'दुनिया के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों में से एक' करार दिया है।

अली ने यूट्यूब पर 'बर्ड बिफोर विकेट' पॉडकास्ट में भारतीय ओपनर की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा, ‘मुझे लगता है कि लोगों को महसूस ही नहीं होता कि केएल राहुल ओपनर के तौर पर कितने अच्छे हैं। इंग्लैंड के पिछले दौरे पर भी वह शानदार रहे थे और इस सीरीज में वह एक बार फिर जबरदस्त रहे हैं। शुभमन ने सबसे ज्यादा रन बनाए और वह अद्भुत दिखे लेकिन मुझे लगता है कि केएल ने भारतीय टीम में जो भूमिका निभाई, वह बेस्ट था, मैं वर्षों से उन्हें देख रहा हूं।’

ये भी पढ़ें:बुमराह को ट्रोल करने वालों को अंदाजा नहीं है कि… भोगले ने किया पेसर का बचाव

मोईन अली ने आगे कहा, 'वह इतने अच्छे खिलाड़ी हैं और मुझे वाकई ये लगता है कि वह दुनिया के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों में से एक हैं और मैं यह बात कह भी चुका हूं...मैं तो यही कहूंगा कि वह दुनिया के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों में से एक हैं।'

केएल राहुल इंग्लैंड के पिछले दौरे पर भी 205 रन बनाए थे। इस बार उन्होंने लीड्स में खेले पहले टेस्ट और लॉर्ड्स में खेले गए तीसरे टेस्ट में शानदार शतक लगाए। वह लॉर्ड्स में एक से ज्यादा शतक लगाने वाले दिलीप वेंगसरकर के बाद दूसरे भारतीय खिलाड़ी बन चुके हैं। इससे पहले 2021 में भी उन्होंने लॉर्ड्स में टेस्ट शतक लगाया था।