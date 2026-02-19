वह हत्यारा है, मुझे इंसाफ चाहिए...पाकिस्तानी क्रिकेटर इमाद वसीम पर पूर्व पत्नी ने लगाए गंभीर आरोप
पाकिस्तानी क्रिकेटर इमाद वसीम की पूर्व पत्नी सानिया अशफाक ने उन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। सानिया ने क्रिकेटर पर अपने अजन्मे बच्चे को गर्भ में ही मरवाने का आरोप लगाते हुए पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और पीसीबी चीफ मोहसिन नकवी से इंसाफ की गुहार लगाई है।
पाकिस्तानी क्रिकेटर इमाद वसीम की पूर्व पत्नी सानिया अशफाक ने पिछले 48 घंटों में सोशल मीडिया पर उनके खिलाफ कई पोस्ट करके गंभी आरोप लगाए हैं। क्रिकेटर को हत्यारा बताते हुए उन्होंने पाकिस्तान के क्रिकेट फैंस ने पीएसएल फ्रेंचाइजी इस्लामाबाद यूनाइटेड के बहिष्कार की अपील है जिसने नीलामी में इस ऑलराउंडर को 2.2 करोड़ पाकिस्तानी रुपये में खरीदा है। सानिया ने क्रिकेटर पर अपने अजन्मे बच्चे को गर्भ में ही मरवाने का आरोप लगाते हुए पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और पीसीबी चीफ मोहसिन नकवी से इंसाफ की गुहार लगाई है। उन्होंने इमाद के साथ हुए कई वॉट्सऐप चैट के स्क्रीन शॉट भी शेयर किए हैं।
सानिया अशफाक ने अपने पहले पोस्ट में हाल में हुए पीएसएल ऑक्शन की एक तस्वीर शेयर की है जहां इस्लामाबाद यूनाइटेड ने इमाद को 2.2 करोड़ रुपये में खरीदा था। अपने पूर्व पति पर बेवफाई और 'हत्या' का आरोप लगाते हुए उन्होंने दावा किया है कि उनके पास अपने आरोपों के समर्थन में वीडियो सबूत मौजूद हैं। उन्होंने अपने फॉलोवर्स से इमाद वसीम जैसे खिलाड़ी को साइन करने के लिए इस्लामाबाद यूनाइटेड के बहिष्कार की गुजारिश की है।
सानिया ने अपने पोस्ट में लिखा, ‘दिसंबर 2023 में उसने लाहौर में मेरे अजन्मे बच्चे को मरवा दिया। वह एक कातिल है और मेरे पास उसका वीडियो सबूत है। उसने मुझे धोखा दिया। इस्लामाबाद यूनाइटेड ने एक कातिल और धोखेबाज को मौका दिया है। इस्लामाबाद यूनाइटेड का बहिष्कार कीजिए। कोई भी धोखेबाज या कातिल बचना नहीं चाहिए।’
इमाद वसीम ने दिसंबर 2025 में सानिया अशफाक को तलाक दे दिया था। अशफाक ने बुधवार को एक वीडियो शेयर किया जिसमें वह कहती नजर आ रही हैं कि उन्हें करीब 2 साल पहले गर्भपात के लिए मजबूर किया गया। इससे उन्हें ट्रॉमा के दौर से गुजरना पड़ा और क्रिकेटर से उन्हें कोई सपोर्ट नहीं मिला।
अशफाक ने कहा, ‘मैं बहुत हिम्मत जुटाकर ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूं क्योंकि मैं अपने बच्चों के लिए सिर्फ सच लाना नहीं चाहती बल्कि इंसाफ भी चाहती हूं। दिसंबर 2023 में मुझे गर्भपात कराने के लिए मजबूर किया गया। वह मेरा फैसला नहीं था और उससे मुझे गंभीर शारीरिक और भावनात्मक ट्रॉमा का शिकार होना पड़ा। इस मुश्किल समय में जब मुझे सपोर्ट की सबसे ज्यादा जरूरत थी, मुझे धोखा मिला। मेरे पास इसके सबूत हैं।’
अशफाक ने साथ में ये भी सफाई दी कि उनके वीडियो का मकसद इंसाफ पाना है न कि इंतकाम। उन्होंने इस्लामाबाद यूनाइटेड से इमाद को लिए जाने पर पुनर्विचार की अपील की। इसके साथ ही उन्होंने मोहसिन नकवी और प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ से भी इंसाफ की गुहार लगाते हुए दखल की मांग की है।
बुधवार देर रात शेयर किए गए तीसरे पोस्ट में सानिया ने इमाद के साथ हुए अपने वॉट्सऐप चैट के स्क्रीनशॉट भी शेयर किए। उन्होंने आरोप लगाया कि जब वह प्रेग्नेंट थी तब क्रिकेटर ने उनके खिलाफ उत्पीड़न का केस करने की धमकी दी थी।
पूरे मामले में इमाद वसीम ने अभी कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है।
