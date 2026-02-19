होमफोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन
More

वह हत्यारा है, मुझे इंसाफ चाहिए...पाकिस्तानी क्रिकेटर इमाद वसीम पर पूर्व पत्नी ने लगाए गंभीर आरोप

Feb 19, 2026 12:00 pm ISTChandra Prakash Pandey लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
share Share
Follow Us on

पाकिस्तानी क्रिकेटर इमाद वसीम की पूर्व पत्नी सानिया अशफाक ने उन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। सानिया ने क्रिकेटर पर अपने अजन्मे बच्चे को गर्भ में ही मरवाने का आरोप लगाते हुए पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और पीसीबी चीफ मोहसिन नकवी से इंसाफ की गुहार लगाई है।

वह हत्यारा है, मुझे इंसाफ चाहिए...पाकिस्तानी क्रिकेटर इमाद वसीम पर पूर्व पत्नी ने लगाए गंभीर आरोप

पाकिस्तानी क्रिकेटर इमाद वसीम की पूर्व पत्नी सानिया अशफाक ने पिछले 48 घंटों में सोशल मीडिया पर उनके खिलाफ कई पोस्ट करके गंभी आरोप लगाए हैं। क्रिकेटर को हत्यारा बताते हुए उन्होंने पाकिस्तान के क्रिकेट फैंस ने पीएसएल फ्रेंचाइजी इस्लामाबाद यूनाइटेड के बहिष्कार की अपील है जिसने नीलामी में इस ऑलराउंडर को 2.2 करोड़ पाकिस्तानी रुपये में खरीदा है। सानिया ने क्रिकेटर पर अपने अजन्मे बच्चे को गर्भ में ही मरवाने का आरोप लगाते हुए पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और पीसीबी चीफ मोहसिन नकवी से इंसाफ की गुहार लगाई है। उन्होंने इमाद के साथ हुए कई वॉट्सऐप चैट के स्क्रीन शॉट भी शेयर किए हैं।

सानिया अशफाक ने अपने पहले पोस्ट में हाल में हुए पीएसएल ऑक्शन की एक तस्वीर शेयर की है जहां इस्लामाबाद यूनाइटेड ने इमाद को 2.2 करोड़ रुपये में खरीदा था। अपने पूर्व पति पर बेवफाई और 'हत्या' का आरोप लगाते हुए उन्होंने दावा किया है कि उनके पास अपने आरोपों के समर्थन में वीडियो सबूत मौजूद हैं। उन्होंने अपने फॉलोवर्स से इमाद वसीम जैसे खिलाड़ी को साइन करने के लिए इस्लामाबाद यूनाइटेड के बहिष्कार की गुजारिश की है।

ये भी पढ़ें:T20 WC में सबसे ज्यादा रन; ये पाकिस्तानी बना नंबर-1; ईशान किशन टॉप-5 में

सानिया ने अपने पोस्ट में लिखा, ‘दिसंबर 2023 में उसने लाहौर में मेरे अजन्मे बच्चे को मरवा दिया। वह एक कातिल है और मेरे पास उसका वीडियो सबूत है। उसने मुझे धोखा दिया। इस्लामाबाद यूनाइटेड ने एक कातिल और धोखेबाज को मौका दिया है। इस्लामाबाद यूनाइटेड का बहिष्कार कीजिए। कोई भी धोखेबाज या कातिल बचना नहीं चाहिए।’

इमाद वसीम ने दिसंबर 2025 में सानिया अशफाक को तलाक दे दिया था। अशफाक ने बुधवार को एक वीडियो शेयर किया जिसमें वह कहती नजर आ रही हैं कि उन्हें करीब 2 साल पहले गर्भपात के लिए मजबूर किया गया। इससे उन्हें ट्रॉमा के दौर से गुजरना पड़ा और क्रिकेटर से उन्हें कोई सपोर्ट नहीं मिला।

अशफाक ने कहा, ‘मैं बहुत हिम्मत जुटाकर ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूं क्योंकि मैं अपने बच्चों के लिए सिर्फ सच लाना नहीं चाहती बल्कि इंसाफ भी चाहती हूं। दिसंबर 2023 में मुझे गर्भपात कराने के लिए मजबूर किया गया। वह मेरा फैसला नहीं था और उससे मुझे गंभीर शारीरिक और भावनात्मक ट्रॉमा का शिकार होना पड़ा। इस मुश्किल समय में जब मुझे सपोर्ट की सबसे ज्यादा जरूरत थी, मुझे धोखा मिला। मेरे पास इसके सबूत हैं।’

अशफाक ने साथ में ये भी सफाई दी कि उनके वीडियो का मकसद इंसाफ पाना है न कि इंतकाम। उन्होंने इस्लामाबाद यूनाइटेड से इमाद को लिए जाने पर पुनर्विचार की अपील की। इसके साथ ही उन्होंने मोहसिन नकवी और प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ से भी इंसाफ की गुहार लगाते हुए दखल की मांग की है।

ये भी पढ़ें:इतने अच्छे स्पिनर...तेज गेंदबाजों से पाक का भरोसा उठा, सलमान ने दिया बड़ा बयान

बुधवार देर रात शेयर किए गए तीसरे पोस्ट में सानिया ने इमाद के साथ हुए अपने वॉट्सऐप चैट के स्क्रीनशॉट भी शेयर किए। उन्होंने आरोप लगाया कि जब वह प्रेग्नेंट थी तब क्रिकेटर ने उनके खिलाफ उत्पीड़न का केस करने की धमकी दी थी।

ये भी पढ़ें:पाकिस्तान ने T20 WC में दर्ज की सबसे बड़ी जीत, नामीबिया को रौंदकर रचा इतिहास

पूरे मामले में इमाद वसीम ने अभी कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है।

Chandra Prakash Pandey

लेखक के बारे में

Chandra Prakash Pandey

चन्द्र प्रकाश पाण्डेय, असिस्टेंट एडिटर

चन्द्र प्रकाश पाण्डेय वर्तमान में लाइव हिंदुस्तान में स्पोर्ट्स सेक्शन के इंचार्ज के रूप में कार्यरत हैं। टीवी और डिजिटल पत्रकारिता में करीब दो दशक का अनुभव रखने वाले चन्द्र प्रकाश को जटिल विषयों का सरल विश्लेषण करने में महारत हासिल है। बचपन में न्यूज के प्रति ऐसा प्रेम हुआ कि रात में रेडियो पर न्यूज बुलेटिन के दौरान पढ़ाई-लिखाई का अभिनय करते लेकिन कान और दिल-दिमाग ध्वनि तरंगों पर अटका रहता। तब क्या पता था कि आगे चलकर न्यूज की दुनिया में ही रचना-बसना है। रेडियो में कभी काम तो नहीं किया लेकिन उस विधा के कुछ दिग्गज प्रसारकों संग टीवी न्यूज की दुनिया में कदमताल जरूर किया। चन्द्र प्रकाश पाण्डेय ने टीवी पत्रकारिता से शुरुआत की। पेशे में पहला दशक टीवी न्यूज के ही नाम रहा जहां उन्होंने 'न्यूज24', 'श्री न्यूज', 'फोकस न्यूज', 'न्यूज वर्ल्ड इंडिया' और भोजपुरी न्यूज चैनल 'हमार टीवी' में अलग-अलग समय पर अलग-अलग भूमिकाएं निभाई। इस दौरान डेली न्यूज शो के साथ-साथ 'विनोद दुआ लाइव: आजाद आवाज' जैसे कुछ स्पेशल शो के लिए भी लेखन किया। अगस्त 2016 में उन्होंने 'नवभारत टाइम्स' के साथ डिजिटल जर्नलिज्म की दुनिया में कदम रखा। NBT में उन्होंने नेशनल, इंटरनेशनल, पॉलिटिक्स, जियोपॉलिटिक्स, क्राइम, स्पोर्ट्स, कोर्ट से जुड़ी खबरों का लेखन-संपादन किया। इस दौरान उन्होंने लोकसभा और विधानसभा चुनावों समेत महत्वपूर्ण विषयों पर कई स्पेशल सीरीज भी लिखी जिनमें लीगल न्यूज एक्सप्लेनर्स 'हक की बात' की एक लंबी श्रृंखला भी शामिल है। मार्च 2025 से वह लाइव हिंदुस्तान में शब्दाक्षरों के चौके-छक्के जड़ रहे हैं।

चन्द्र प्रकाश पाण्डेय मूल रूप से यूपी के देवरिया के रहने वाले हैं। गांव की मिट्टी में पलते-बढ़ते, खेत-खलिहान में खेलते-कूदते इंटरमीडिएट तक की पढ़ाई की। उसके बाद मैथमेटिक्स का छात्र 'राजनीति कला है या विज्ञान?' में उलझ गया। बी.ए. और बी. एड. की पढ़ाई के बाद पत्रकारिता की ओर रुझान बढ़ा और मॉस कम्यूनिकेशंस में मास्टर्स किया। अभी भी सीखने-समझने का सतत क्रम जारी है।

और पढ़ें
Cricket News Imad Wasim Pakistan Cricket Team अन्य..
लेटेस्ट क्रिकेट न्यूज, लाइव स्कोर, क्रिकेट शेड्यूल, T20 वर्ल्ड कप 2026, T20 वर्ल्ड कप 2026 शेड्यूल और T20 वर्ल्ड कप 2026 प्वाइंट टेबल की पूरी जानकारी और खिलाड़ियों के आंकड़े हिंदी में पढ़ने के लिए यहाँ क्लिक करें।