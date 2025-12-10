Wed, Dec 10, 2025Cricket Logo
He inspires players to be their best Dale Steyn impressed with Suryakumar Yadav s captaincy ind vs sa
वह खिलाड़ियों को बेस्ट के लिए प्रेरित करते हैं; सूर्यकुमार यादव की कप्तानी पर फिदा हुए डेल स्टेन

दक्षिण अफ्रीका के पूर्व तेज गेंदबाज डेल स्टेन ने सूर्यकुमार यादव की कप्तानी की जमकर प्रशंसा करते हुए कहा कि उनका सहज रवैया खिलाड़ियों को अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने के लिए प्रेरित करता है।

Dec 10, 2025 01:51 pm ISTChandra Prakash Pandey लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली, भाषा
स्टेन ने जियोस्टार पर कहा, ‘जब आपको अपनी टीम का समर्थन मिल रहा होता है और आप अपने माहौल में सहज महसूस करते हैं, तो आप अपने खिलाड़ियों के साथ खुलकर बातचीत कर सकते हैं। आपको अपनी जगह या कप्तानी को लेकर कोई खतरा महसूस नहीं होता।’

उन्होंने कहा, ‘जब आप टीम को सर्वोपरि रखते हैं। जब आप यह कहते हैं किसी खिलाड़ी के लिए व्यक्तिगत रूप से सर्वश्रेष्ठ क्या है। टीम के लिए सर्वश्रेष्ठ क्या है। हर कोई इसी तरह का कप्तान चाहता है, जो आत्मविश्वास से भरा हो, मिलनसार हो और व्यापक हित के लिए समायोजन करने को तैयार हो। चाहे यह सिर्फ एक मैच या श्रृंखला के लिए ही क्यों न हो, यह लचीलापन आपके खिलाड़ियों में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन को सामने लाता है।’

स्टेन ने कहा, ‘इसलिए जब वह किसी से कहते हैं, आज तुम तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी नहीं कर सकते, मुझे तुम्हारी जरूरत छठे नंबर पर है तो बल्लेबाज समझ जाता है क्योंकि कप्तान ने पहले भी उसका साथ दिया है। यह कप्तानी का बहुत अच्छा गुण है।’

कटक में खेले गए सीरीज के पहले टी20 मैच में भारत ने दक्षिण अफ्रीका को 101 रनों के विशाल अंतर से हराया। भारतीय टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 6 विकेट के नुकसान पर 175 रन बनाए। चोट के बाद टीम इंडिया में वापसी करने वाले स्टार ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या ने 28 गेंदों में नाबाद 59 रन की पारी खेली।

जीत के लिए 176 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी दक्षिण अफ्रीकी टीम भारत की धारदार गेंदबाजी के सामने सिर्फ 74 रन पर सिमट गई। टी20 इंटरनेशनल में दक्षिण अफ्रीका का ये न्यूनतम स्कोर है।

