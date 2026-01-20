Cricket Logo
होमफोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsक्रिकेट न्यूज़He hit it into the second tier Suryakumar Yadav was stunned by Hardik Pandya's six Gambhir was also happy VIDEO
'सेकेंड टियर पे मार दिया'; हार्दिक पांड्या के छक्के से दंग रह गए सूर्या, गंभीर भी खुश, VIDEO

'सेकेंड टियर पे मार दिया'; हार्दिक पांड्या के छक्के से दंग रह गए सूर्या, गंभीर भी खुश, VIDEO

संक्षेप:

नागपुर के विदर्भ क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम में अभ्यास सत्र के दौरान हार्दिक ने ऐसे गगनचुंबी छक्के जड़े कि कप्तान सूर्यकुमार यादव और हेड कोच गौतम गंभीर भी अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पाए। BCCI द्वारा साझा किए गए एक वीडियो में हार्दिक का यह विस्फोटक अंदाज सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है।

Jan 20, 2026 08:16 pm ISTVimlesh Kumar Bhurtiya लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

न्यूजीलैंड के खिलाफ 21 जनवरी से शुरू होने वाली पांच मैचों की टी20 सीरीज से पहले भारतीय टीम के स्टार ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या ने नेट्स पर अपनी पावर-हिटिंग का प्रदर्शन किया। नागपुर के विदर्भ क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम में अभ्यास सत्र के दौरान हार्दिक ने ऐसे गगनचुंबी छक्के जड़े कि कप्तान सूर्यकुमार यादव और हेड कोच गौतम गंभीर भी अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पाए। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) द्वारा साझा किए गए एक वीडियो में हार्दिक का यह विस्फोटक अंदाज सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

अभ्यास सत्र के दौरान जब हार्दिक पांड्या नेट्स पर बल्लेबाजी करने आए, तो उन्होंने वहां मौजूद लोगों को स्टैंड्स से हटने के लिए कहा ताकि कोई चोटिल न हो। इस पर हेड कोच गौतम गंभीर ने उनसे मजाकिया अंदाज में पूछा, "तुम कहां निशाना लगा रहे हो?", जिस पर हार्दिक ने 'नॉर्थ विंग' की ओर इशारा किया। इसके तुरंत बाद हार्दिक ने एक जोरदार शॉट लगाया जो सीधे स्टेडियम के दूसरे टियर (Second Tier) पर जा गिरा। इस छक्के की दूरी और ताकत देखकर गंभीर और सूर्या हैरान रह गए। इसी दौरान कप्तान सूर्या ने ऑलराउंडर शिवम दुबे के मजे लेते हुए कहा, "ये दुबे, सेकेंड टियर पर मार दिया।"

हार्दिक पांड्या की यह फॉर्म भारतीय टीम के लिए शुभ संकेत है, क्योंकि अगले महीने से टी20 विश्व कप 2026 की शुरुआत होने वाली है। चयनकर्ताओं ने वर्कलोड मैनेजमेंट के तहत हार्दिक और जसप्रीत बुमराह को न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज में आराम दिया था, लेकिन अब वे टी20 प्रारूप में मैदान पर वापसी के लिए पूरी तरह तैयार हैं।

बता दें कि हार्दिक का हालिया फॉर्म बेहद शानदार रहा है। उन्होंने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ आखिरी टी20 मैच में 25 गेंदों पर 63 रन कूटे थे और घरेलू क्रिकेट में विजय हजारे ट्रॉफी के दौरान विदर्भ के खिलाफ 133 रनों की तूफानी पारी खेली थी, जिसमें 11 छक्के शामिल थे।

विश्व कप शुरू होने में अब केवल 15 दिन शेष हैं। ऐसे में टीम प्रबंधन को उम्मीद है कि हार्दिक न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज में भी इसी विस्फोटक प्रदर्शन को जारी रखेंगे। भारत और न्यूजीलैंड के बीच सीरीज का पहला मुकाबला बुधवार को नागपुर में खेला जाना है, जहां सबकी नजरें हार्दिक और उनके इन लंबे-लंबे छक्कों पर टिकी होंगी। उनकी यह शानदार लय न केवल टीम का मनोबल बढ़ा रही है, बल्कि कोच गौतम गंभीर और कप्तान सूर्या के चेहरे पर भी मुस्कान ला रही है।

Vimlesh Kumar Bhurtiya

लेखक के बारे में

Vimlesh Kumar Bhurtiya
विमलेश कुमार लाइव हिंदुस्तान में कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। साल 2022 में इन्होंने यहीं से बतौर ट्रेनी अपने करियर की शुरुआत की। यहां पर पिछले दो सालों से लाइफस्टाइल, हेल्थ, ट्रेंडिंग, खेल, मनोरंजन, खानपान आदि से जुड़ी खबरें लिख रहे हैं। हेल्थ के क्षेत्र में हो रही नई- नई रिसर्च को खंगालकर लोगों के लिए जरूरी जानकारी लाना, रिलेशनशिप जैसे संवेदनशील विषय पर भरोसेमंद कन्टेंट उपलब्ध कराना, संघर्ष करके जीवन में आगे बढ़े लोगों की सफलता की कहानी लिखना आदि चीजों में विमलेश की गहरी पकड़ और दिलचस्पी है। राजनीति और खेल से जुड़े मुद्दों पर विश्लेषण करना हमेशा से विमलेश के लिए रुचिकर रहा है। विमलेश ने भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) नई दिल्ली से रेडियो और टेलीविजन पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा किया है। इन्होंने अपना ग्रैजुएशन इंदौर के होलकर साइंस कॉलेज से पूरा किया है। ग्रेजुएशन के दौरान दैनिक भास्कर और दैनिक चैतन्यलोक नामक इंदौर के क्षेत्रीय अखबारों में कॉपी एडिटिंग और कंटेंट राइटिंग का काम किया। B.Sc की पढ़ाई के साथ- साथ विमलेश ने SJMC इंदौर से मास मीडिया में इंटर्नशिप भी की। और पढ़ें
Cricket News
लेटेस्ट क्रिकेट न्यूज, Cricket Live score, Asia Cup Schedule, Asia cup Points Table वाले खिलाड़ियों की जानकारी हिंदी में हिंदुस्तान पर |