'सेकेंड टियर पे मार दिया'; हार्दिक पांड्या के छक्के से दंग रह गए सूर्या, गंभीर भी खुश, VIDEO
न्यूजीलैंड के खिलाफ 21 जनवरी से शुरू होने वाली पांच मैचों की टी20 सीरीज से पहले भारतीय टीम के स्टार ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या ने नेट्स पर अपनी पावर-हिटिंग का प्रदर्शन किया। नागपुर के विदर्भ क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम में अभ्यास सत्र के दौरान हार्दिक ने ऐसे गगनचुंबी छक्के जड़े कि कप्तान सूर्यकुमार यादव और हेड कोच गौतम गंभीर भी अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पाए। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) द्वारा साझा किए गए एक वीडियो में हार्दिक का यह विस्फोटक अंदाज सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है।
अभ्यास सत्र के दौरान जब हार्दिक पांड्या नेट्स पर बल्लेबाजी करने आए, तो उन्होंने वहां मौजूद लोगों को स्टैंड्स से हटने के लिए कहा ताकि कोई चोटिल न हो। इस पर हेड कोच गौतम गंभीर ने उनसे मजाकिया अंदाज में पूछा, "तुम कहां निशाना लगा रहे हो?", जिस पर हार्दिक ने 'नॉर्थ विंग' की ओर इशारा किया। इसके तुरंत बाद हार्दिक ने एक जोरदार शॉट लगाया जो सीधे स्टेडियम के दूसरे टियर (Second Tier) पर जा गिरा। इस छक्के की दूरी और ताकत देखकर गंभीर और सूर्या हैरान रह गए। इसी दौरान कप्तान सूर्या ने ऑलराउंडर शिवम दुबे के मजे लेते हुए कहा, "ये दुबे, सेकेंड टियर पर मार दिया।"
हार्दिक पांड्या की यह फॉर्म भारतीय टीम के लिए शुभ संकेत है, क्योंकि अगले महीने से टी20 विश्व कप 2026 की शुरुआत होने वाली है। चयनकर्ताओं ने वर्कलोड मैनेजमेंट के तहत हार्दिक और जसप्रीत बुमराह को न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज में आराम दिया था, लेकिन अब वे टी20 प्रारूप में मैदान पर वापसी के लिए पूरी तरह तैयार हैं।
बता दें कि हार्दिक का हालिया फॉर्म बेहद शानदार रहा है। उन्होंने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ आखिरी टी20 मैच में 25 गेंदों पर 63 रन कूटे थे और घरेलू क्रिकेट में विजय हजारे ट्रॉफी के दौरान विदर्भ के खिलाफ 133 रनों की तूफानी पारी खेली थी, जिसमें 11 छक्के शामिल थे।
विश्व कप शुरू होने में अब केवल 15 दिन शेष हैं। ऐसे में टीम प्रबंधन को उम्मीद है कि हार्दिक न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज में भी इसी विस्फोटक प्रदर्शन को जारी रखेंगे। भारत और न्यूजीलैंड के बीच सीरीज का पहला मुकाबला बुधवार को नागपुर में खेला जाना है, जहां सबकी नजरें हार्दिक और उनके इन लंबे-लंबे छक्कों पर टिकी होंगी। उनकी यह शानदार लय न केवल टीम का मनोबल बढ़ा रही है, बल्कि कोच गौतम गंभीर और कप्तान सूर्या के चेहरे पर भी मुस्कान ला रही है।