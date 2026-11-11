उनको किताब बेचनी है…उस्माना ख्वाजा को आकाश चोपड़ा ने दिखाया आईना, बोले- पहले जमीर क्यों नहीं जागा?
पूर्व भारतीय क्रिकेटर आकाश चोपड़ा का रिएक्शन उस्मान ख्वाजा वाले खुलासे पर आया है। ख्वाजा ने कहा है कि बॉल टैंपरिंग में हर कोई शामिल था। इस पर आकाश ने कहा है कि ख्वाजा ने किताब बेचने के लिए ये मुद्दा उठाया है।
ऑस्ट्रेलिया के पूर्व क्रिकेटर उस्मान ख्वाजा ने अपनी आत्मकथा में 2018 में हुए बॉल टैंपरिंग कांड पर खुलासा किया। उन्होंने अपनी किताब में लिखा कि सैंडपेपर गेट वाले केस में सभी शामिल थे। इसका समर्थन डेविड वॉर्नर ने भी किया, जिन्हें एक साल के लिए स्टीव स्मिथ के साथ बैन किया गया था। कैमरोन बैनक्राफ्ट 9 महीने के लिए बैन हुए थे, क्योंकि उन्हें ही बॉल पर सैंड पेपर घिसते देखा गया था। ख्वाजा ने कहा है कि सिर्फ वही लोग नहीं, बल्कि हर कोई इसमें शामिल था। इस पर पूर्व भारतीय क्रिकेटर आकाश चोपड़ा का रिएक्शन आया है और उन्होंने सीधे शब्दों में कहा है कि ख्वाजा ने किताब बेचने के लिए ये मुद्दा उठाया है।
आकाश चोपड़ा ने अपने यूट्यूब चैनल पर कहा, "उस्मान ख्वाजा जी ने अपनी किताब के अंदर एक एक्सपोज ये किया है कि पूरी टीम को पता था कि बॉल टैंपरिंग हुई है। सभी इसमें शामिल थे।" इसके बाद आकाश ने कहा , "जब सैंडपेपर गेट हुआ था तो यही बताया गया था कि ये कुछ लोगों ने यह किया है। दो-तीन लोगों ने किया है। बाकी टीम को छोड़ दिया जाए, क्योंकि उनको पता ही नहीं था। उस समय किसी ने कुछ भी कहा नहीं। सभी ने एक ही स्टोरी सुनाई। इसके बाद आईसीसी ने जो करना था, वो किया। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया भी यह सबको बताना चाहती थी कि हम कितने अच्छे हैं। हम दूध के धुले हैं तो फिर हम और लोगों को पनिश करेंगे।"
उन्होंने आगे कहा, "उस्मान ख्वाजा जी ने कहा कि हम सबको पता था।" आकाश कहते हैं कि मुझे उस समय भी भरोसा नहीं था कि ये एक या दो लोगों का काम है। आकाश ने कहा, "मैं आपको एक बात ईमानदारी से बताता हूं कि कोई भी बैटर इतना गधा नहीं है कि फास्ट बॉलर को पता नहीं है और उसके बावजूद आप सैंडपेपर लेकर जा रहे हो। बॉल को टेंपर कर रहे हो, ता कि रिवर्स स्विंग हो जाए। अगर तेज गेंदबाज उस प्लान में शामिल नहीं है तो वह प्लान बेकार का है। दूसरी बात कि ककोई बैटर ये काम नहीं करता, सबको पता है कि आप ये गलत कर रहे हैं और सबको पता है कि भैया अगर पकड़े गए तो बहुत बदनामी होने वाली है।"
पूर्व टेस्ट ओपनर ने आगे इसी बात को बढ़ाते हुए कहा, "उस्मान ख्वाजा जी ने अब किताब बेचनी है तो किताब बेचने के लिए उन्होंने कहा 8 साल के पुराने गड़े मुर्दे अब निकालते हैं और उसके बदले हम किताब बेचते हैं। अब इसमें कुछ लोग ये कहेंगे जरूर कि अरे सर ये क्या बात हुई? सच तो कभी ना कभी तो सामने आना ही चाहिए। इसका जवाब ये है कि भाई सच सामने आना चाहिए, लेकिन इसके लिए एक वीडियो बनाया जा सकता था। कोई ट्वीट किया जा सकता था या जिस दिन रिटायरमेंट लिया, उस दिन ये बात बोली जा सकती थी कि मेरे दिल पर एक बोझ है और मैं दुनिया को सच बताने जा रहा हूं। माना कि आप जब उस टीम का हिस्सा थे तो नहीं कर पा रहे थे, लेकिन रिटायरमेंट के ठीक बाद कर सकते थे, लेकिन उस्मान ने ये नहीं किया है।"
आकाश आगे कहते हैं, "उस्मान ने कहा कि चलो इसको भुनाते हैं। यह एक अच्छी स्टोरी है। यह चटपटी स्टोरी है। साउथ अफ्रीका का दौरा चल रहा है। इसे भुनाते हैं यार। इसको बना दिया जाता है एक मुद्दा, ताकि किताब बिके। किताब लोग पढ़ें। इसलिए इन्होंने अपने दिल में काफी समय तक दबा के रखा और इन्होंने चुना कि इससे पैसे बनाते हैं। दोबारा मैं ये बात कर रहा हूं कि मैं कोई नहीं होता कि यह गलत है या सही, लेकिन अब इसके आधार पर उस्मान ख्वाजा को ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर और ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटिंग फ्रेटरनिटी जज करेगी। एथिक्स अच्छी चीज होती है और एथिक्स को फॉलो करना चाहिए, मगर एथिक्स को जब आप इस्तेमाल करें किसी चीज को बेचने में, या हेडलाइन बनाने में तो सवाल उठेंगे।"
लेखक के बारे मेंVikash Gaur
विकाश गौड़: डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर कम असिस्टेंट मैनेजर, स्पोर्ट्स
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परिचय और अनुभव: विकाश गौड़ भारतीय डिजिटल स्पोर्ट्स मीडिया का एक उभरता हुआ चेहरा हैं। लगभग 8 वर्षों के अनुभव के साथ, विकाश ने डिजिटल पत्रकारिता की बारीकियों को जमीन से समझा है। 2016 में अपने करियर की शुरुआत करने वाले विकाश ने डिजिटल-फर्स्ट अप्रोच के साथ खेल पत्रकारिता में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। जनवरी 2021 से वह 'लाइव हिन्दुस्तान' की स्पोर्ट्स टीम के मुख्य स्तंभ बने हुए हैं, जहां वह कंटेंट प्लानिंग और स्पोर्ट्स कवरेज का नेतृत्व करते हैं।
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