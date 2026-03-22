आकाश चोपड़ा का बड़ा दावा, क्या हैदराबाद ने फ्लॉप खिलाड़ी पर खर्च कर दिए ज्यादा पैसे?

आकाश चोपड़ा का बड़ा दावा, क्या हैदराबाद ने फ्लॉप खिलाड़ी पर खर्च कर दिए ज्यादा पैसे?
IPL 2026 में SRH खिलाड़ियों के लिए मौकों पर बात करते हुए आकाश चोपड़ा ने कहा है कि पिछले 2 या 3 सालों में उसने इतना पैसा पाने के लिए कुछ भी ऐसा नहीं किया है। एसआरएच ने उन्हें 13 करोड़ में खरीदा है।
पूर्व भारतीय क्रिकेटर और क्रिकेट कमेंटेटर आकाश चोपड़ा ने सनराइजर्स हैदराबाद के एक खिलाड़ी को लेकर बयान दिया है कि उसको पिछले दो-तीन साल में जितने पैसे मिले हैं, उतना उसे परफॉर्म नहीं किया है। आकाश ने जिस खिलाड़ी के बारे में ये बात कही है, वह कोई और नहीं, बल्कि लियाम लिविंगस्टोन हैं। लिविंगस्टोन को आईपीएल 2026 के ऑक्शन में सनराइजर्स हैदराबाद ने 13 करोड़ रुपये में खरीदा था। उन्होंने कहा कि इंग्लैंड के ऑलराउंडर को उनके देश की T20I टीम से बाहर कर दिया गया है। ऐसे में उन्हें अपनी जगह के लिए आईपीएल में भी लड़ना होगा और बताना होगा कि वे उस बड़ी रकम के हकदार हैं।
अपने यूट्यूब चैनल पर शेयर किए गए वीडियो में आकाश चोपड़ा ने कहा, "मैं लियाम लिविंगस्टोन के बारे में सोच रहा हूं। वह इंग्लैंड सेटअप में कम्युनिकेशन की कमी के बारे में बात कर रहे थे और उन्हें वैसा रिस्पॉन्स और मैसेज नहीं मिले। उन्हें बहुत सारे पैसे में खरीदा गया है, लेकिन सच कहूं तो, आंकड़े थोड़े खराब हैं, क्योंकि उन्होंने पिछले दो या तीन सालों में ऐसा कुछ नहीं किया है कि उन्हें इतने पैसे मिलें।"
उन्होंने कहा, "अगर सप्लाई और डिमांड की दिक्कत न होती तो उन्हें इतने पैसे नहीं मिलते, लेकिन अब जब वह वहां है, तो उसे खेलने का मौका मिलेगा, कुछ अलग करने का मौका मिलेगा। यह तुम्हारा मौका है, लियाम लिविंगस्टोन।" लिविंगस्टोन ने टी20 विश्व कप 2026 के बाद इंग्लैंड मैनेजमेंट पर सवाल भी उठाए थे।
आकाश चोपड़ा ने इस वीडियो में यह भी कहा है कि अभिषेक शर्मा के पास IPL 2026 में बड़े रन बनाने का मौका है, जबकि ईशान किशन के पास अपनी कप्तानी काबिलियत साबित करने का मौका है। ईशान किशन पहले कुछ मैचों में कप्तानी करने वाले हैं, क्योंकि पैट कमिंस पहले कुछ मैचों में उपलब्ध नहीं हैं। वे चोट के कारण शुरुआती मैचों को मिस करने वाले हैं।
लेखक के बारे मेंVikash Gaur
विकाश गौड़: डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर कम असिस्टेंट मैनेजर, स्पोर्ट्स
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विकाश गौड़ पिछले 8 वर्षों से हिंदी डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के स्पोर्ट्स सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर (असिस्टेंट मैनेजर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।
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परिचय और अनुभव: विकाश गौड़ भारतीय डिजिटल स्पोर्ट्स मीडिया का एक उभरता हुआ चेहरा हैं। लगभग 8 वर्षों के अनुभव के साथ, विकाश ने डिजिटल पत्रकारिता की बारीकियों को जमीन से समझा है। 2016 में अपने करियर की शुरुआत करने वाले विकाश ने डिजिटल-फर्स्ट अप्रोच के साथ खेल पत्रकारिता में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। जनवरी 2021 से वह 'लाइव हिन्दुस्तान' की स्पोर्ट्स टीम के मुख्य स्तंभ बने हुए हैं, जहां वह कंटेंट प्लानिंग और स्पोर्ट्स कवरेज का नेतृत्व करते हैं।
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मंगलायतन विश्वविद्यालय, अलीगढ़ से पत्रकारिता का ककहरा सीखने के बाद विकाश का सफर 'खबर नॉन स्टॉप' से शुरू हुआ था, जो अब देश के प्रतिष्ठित मीडिया घरानों तक फैला हुआ है। उन्होंने पत्रिका समूह की वेबसाइट 'कैच न्यूज' में खेल की खबरों की तकनीकी समझ विकसित की। इसके बाद 'डेली हंट' में वीडियो प्रोड्यूसर के तौर पर काम करते हुए उन्होंने विजुअल स्टोरीटेलिंग के गुर सीखे। 'दैनिक जागरण' की वेबसाइट में करीब ढाई साल तक खेल डेस्क पर अपनी धार तेज करने के बाद, उन्होंने लाइव हिन्दुस्तान का रुख किया, जहां वे बीते 4 साल से चौके-छक्के लगा रहे हैं। इंटर्न के तौर पर प्रिंट की समझ हासिल कर चुके विकाश गौड़ के पास अब डिजिटल की अच्छी समझ है और वे ट्रेंड को बखूबी फॉलो करते हैं।
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