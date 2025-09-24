He has come to beat you and when Virat Kohli s challenge made Ishant Sharma fire against Sri Lanka वो तेरे को मारने आ गया और...जब विराट कोहली की ललकार से फायर बन गए थे ईशांत शर्मा, Cricket Hindi News - Hindustan
ईशांत शर्मा ने राज शमानी पॉडकास्ट में विराट कोहली से जुड़ा एक मजेदार किस्सा बताया है। किस तरह श्रीलंका के खिलाफ एक टेस्ट में उन्होंने शर्मा को उकसाया था। उसका नतीजा ये निकला कि ईशांत आगे के मैच में न सिर्फ बहुत ही आक्रामक हो गए बल्कि उनकी गेंदबाजी भी खूंखार हो गई। उन्हें एक मैच का बैन झेलना पड़ा। 

Chandra Prakash Pandey लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीWed, 24 Sep 2025 03:29 PM
विराट कोहली यूं ही भारत से सबसे सफल टेस्ट कप्तान नहीं है। यूं तो आक्रामकता उनके मिजाज का हिस्सा है जो उनकी बैटिंग में भी दिखता है और कप्तानी में भी। लेकिन वह अपनी इस आक्रामकता से साथी खिलाड़ियों का भी बेस्ट निकलवाने का हुनर जानते हैं। उन्हें पता है कि कब और क्या करके कैसे किसी खिलाड़ी को अपना बेस्ट देने के लिए प्रेरित किया जा सकता है। 100 से ज्यादा टेस्ट खेल चुके ईशांत शर्मा ने एक पॉडकास्ट में बताया है कि कैसे विराट कोहली की ललकार से वह विपक्षी टीम पर टूट पड़े थे लेकिन उन्हें एक मैच के बैन का भी सामना करना पड़ा था।

राज शमानी पॉडकास्ट पर ईशांत शर्मा ने बताया, 'ये 2025 में श्रीलंका के साथ टेस्ट सीरीज में हुआ था। धम्मिका प्रसाद मेरे ऊपर बाउंसर फेंक रहे थे। मैंने एक सिंगल लिया और जब नॉन-स्ट्राइकर छोर पर पहुंचा तब मैंने उससे कहा- तुम बहुत धीमा फेंक रहे हो, इससे मेरे सिर पर नहीं लगेगा। यही से शुरुआत हुई। मैं उसके आगे-पीछे चलना जारी रखा। लेकिन अचानक दिनेश चंडीमल थर्ड मैन से आया और उसने मुझे कोहनी मार दी। माहौल की गरमागर्मी में अश्विन आउट हो गए और मैं ड्रेसिंग रूम की तरफ दौड़ा क्योंकि मुझे अपने जूते बदलने थे। जब मैं यह कर रहा था तभी मैंने अचानक देखा कि रवि शास्त्री और श्रीलंका के मैनेजर ड्रेसिंग रूस से बाहर निकल रहे हैं। उन्हें लगा कि धम्मिका और मैंने एक दूसरे से लड़ाई की है। हालांकि धम्मिका भी मेरे पीछे-पीछे भारतीय ड्रेसिंग रूम तक आ गया।'

ईशांत ने आगे बताया, ‘विराट को पता है कि मुझे कैसे उकसाना है। मैं एकदम अनजान था। तभी विराट ने मुझसे कहा- वो तेरे पीछे तुझे मारने आ गया और तूने कुछ नहीं किया? धम्मिका प्रसाद तुझे मारने आया था। उसके बाद उन्होंने मुझे वो क्लिप दिखाई जिसमें चंडीमल ने मुझे कोहनी मारी थी। मैंने कसम खाई। मैं पागल हो गया। आमतौर पर मैं उनका आक्रामक नहीं हूं लेकिन उस दिन बहुत आक्रामक हो गया। तब तक मेरा मैच फीस पहले ही काटा जा चुका था। उसके बाद मैं जब गेंदबाजी करने गया तो 3 बल्लेबाजों को आउट किया और उनके फेस पर सेलिब्रेट किया। मुझ पर बैन भी लगा।’

उस मैच में हुई गरमागरमी की वजह से ईशांत शर्मा और चंडीमल को 1-1 मैच का बैन लगा। धम्मिका प्रसाद और लाहिरु थिरिमाने पर उनकी मैच फीस का 50 प्रतिशत जुर्माना लगा। इस वजह से ईशांत शर्मा को नवंबर में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ पहले टेस्ट से बाहर बैठना पड़ा था।

ईशांत पर बैन लगने के बाद भी विराट कोहली खुश थे। उन्होंने उसे लेकर कहा था, 'जब वह (ईशांत) बैटिंग कर रहा था तब हुई उस घटना से मैं बहुत खुश था क्योंकि हमारे लिए यह सही समय था- हमें उसके बाद बोलिंग करनी थी और उन्होंने उसे नाराज कर दिया था। हमारे लिए इससे बेहतर समय पर यही नहीं हो सकता था। टाइमिंग बहुत ही परफेक्ट थी और जहां तक आक्रामकता की बात है तो सब कुछ वैसा ही चल रहा था जैसा हम चाहते थे। और उसने दूसरी पारी में क्या गेंदबाजी की, 19 ओवर तक उसने एक भी बाउंड्री नहीं खाई। और उस एक घटना से उसने बल्लेबाजों पर इतना दबाव बना दिया था। इसलिए इसे नियंत्रित किया जाना था लेकिन आखिर में हमें उससे फायदा ही हुआ।'

