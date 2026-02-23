कोहली के साथ अक्षर ने मैच विनिंग...अश्विन ने याद दिलाई पटेल की फाइनल वाली पारी, बाहर करने पर भड़के
उप-कप्तान अक्षर पटेल को बाहर रखने के फैसले पर अश्विन ने नाराजगी जताई और कहा कि अक्षर की मौजूदगी से भारत लक्ष्य का पीछा आसानी से कर सकता था। अक्षर की जगह उतरे वॉशिंगटन सुंदर उम्मीद के मुताबिक प्रदर्शन नहीं कर सके।
भारतीय टीम को दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ टी20 विश्व कप के सुपर-8 मुकाबले में हार का सामना करना पड़ा। दक्षिण अफ्रीका ने भारत को 76 रनों से हराकर टूर्नामेंट में लगातार पांचवां मुकाबला जीता। भारतीय बल्लेबाजों ने बेहद निराशाजनक प्रदर्शन किया तो वहीं गेंदबाजों ने भी खूब रन लुटाए। मैच में भारतीय टीम बिना बदलाव के उतरी थी और उपकप्तान अक्षर पटेल को लगातार मैचों में ड्रॉप कर दिया था। मैच खत्म होने के बाद भारत के पूर्व क्रिकेटर रवि अश्विन ने भारतीय टीम की प्लेइंग इलेवन और अक्षर पटेल को बाहर करने के फैसले की आलोचना की है।
अश्विन ने टी20 विश्व कप 2024 के फाइनल में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ अक्षर पटेल द्वारा खेली गई मैच विनिंग पार्टनरशिप का जिक्र किया। जिसमें उनके साथ विराट कोहली भी मौजूद थे। रविवार को अफ्रीका के खिलाफ मुकाबले में भारत ने अक्षर पटेल की जगह वॉशिंगटन सुंदर को मौका दिया। अक्षर टीम के उपकप्तान भी हैं, इसके बावजूद उन्हें टीम से बाहर रखा गया। हालांकि सुंदर उम्मीद के मुताबिक प्रदर्शन नहीं कर सके। उन्होंने दो ओवर में 17 रन दिए। उन्होंने बल्ले से और खराब प्रदर्शन किया। उन्होंने सिर्फ 11 रन बनाए, जबकि उनको बैटिंग पोजिशन में ऊपर भेजा गया था। यह भारत की टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में रनों के लिहाज से दूसरी सबसे बड़ी हार थी, इससे पहले न्यूजीलैंड ने 2019 में भारत को 80 रनों से हराया था।
आर अश्विन ने अपने यूट्यूब चैनल 'ऐश की बात' पर भारत की हार का विश्लेषण करते हुए कहा, ''पिछले टी20 विश्व कप में अक्षर तब आए थे जब भारत ऐसी ही स्थिति में था जैसी यहां थी। उन्होंने विराट के साथ पार्टनरशिप बनाई। हां, विराट के अनुभव ने बहुत मायने रखा, लेकिन अक्षर उनसे कम नहीं थे। अगर विकेट हाथ में होते और दस ओवर के बाद कुछ स्थिरता मिलती, तो भारत लक्ष्य का पीछा कर लेता।''
लेखक के बारे मेंHimanshu Singh
हिमांशु सिंह (कंटेंट प्रोड्यूसर)
हिंमांशु सिंह पिछले 6 वर्षों से खेल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स सेक्शन के कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं।
परिचय और अनुभव
हिमांशु सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। इन्हें हिंदी पत्रकारिता में करीब 6 साल का अनुभव है। इन्होंने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई आईएमएस (नोएडा) से की है। 2017 में पंचायती टाइम्स वेबसाइट में बतौर ट्रेनी खेल पत्रकारिता का पहला अनुभव हासिल किया। 2018 में स्पोर्ट्स कंटेंट राइटर के तौर पर ईटीवी से जुड़े। यहां पर करीब तीन साल काम करने के बाद इनसाइडस्पोर्ट्स से जुड़े। यहां पर एक साल तक रहे। उन्होंने 2022 में लाइव हिन्दुस्तान के साथ अपनी पारी की शुरुआत की थी। खेल की बारीकियों को समझने और उन्हें पाठकों तक रोचक अंदाज में पहुंचाने में उन्हें महारत हासिल है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि : हिमांशु ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई देश के प्रतिष्ठित संस्थान आईएमएस (नोएडा) से पूरी की है। खेल के प्रति उनके जुनून ने उन्हें करियर की शुरुआत में ही खेल पत्रकारिता की ओर प्रेरित किया। उन्होंने 2017 में 'पंचायती टाइम्स' वेबसाइट में बतौर ट्रेनी अपने करियर का पहला कदम रखा, जहां उन्होंने खेल रिपोर्टिंग की बुनियादी बारीकियां सीखीं।
खेल विश्लेषण एवं रिपोर्टिंग
लाइव मैच कवरेज और डेटा विश्लेषण
खिलाड़ियों के एक्सक्लूसिव इंटरव्यू और प्रोफाइल
डिजिटल स्पोर्ट्स कंटेंट स्ट्रेटजी