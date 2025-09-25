ऑस्ट्रेलिया दौरे से पहले हिटमैन का नया अवतार देखा क्या? रोहित शर्मा ने घटा लिया 10 kg वजन
ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अगले महीने वनडे सीरीज से पहले रोहित शर्मा का नया लुक सामने आया है, जिसमें वह काफी फिट दिखाई दे रहे हैं। टीम इंडिया के पूर्व बैटिंग कोच अभिषेक नायर ने उनकी लेटेस्ट तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर करते हुए लिखा है कि हिटमैन ने 10 किलोग्राम वजन घटा लिया है। वह अभी और मेहनत कर रहे हैं।
अगले महीने भारतीय टीम ऑस्ट्रेलिया दौरे पर जाने वाली है। फैंस को उस दौरे का बेसब्री से इंतजार है। रोहित शर्मा के फैंस को तो उसका और भी शिद्दत से इंतजार होगा क्योंकि हिट मैन चैंपियंस ट्रॉफी के बाद पहली बार कोई अंतरराष्ट्रीय मैच खेलते हुए दिख सकते हैं। टी20 इंटरनेशनल और टेस्ट से संन्यास ले चुके रोहित शर्मा का सारा फोकस अब ODI पर है। उनकी नजर 2027 के वनडे वर्ल्ड कप पर है लेकिन बढ़ती उम्र और फिटनेस उनके लिए सबसे बड़ी चुनौती है। फिर रोहित तो रोहित हैं। फिटनेस पर उन्होंने इतना जबरदस्त काम किया है कि कोई भी चौंक जाए। भारत के पूर्व बैटिंग कोच अभिषेक नायर ने उनके नए अवतार की तस्वीर शेयर करते हुए लिखा है कि हिट मैन ने अपना वजन 10 किलोग्राम घटा लिया है।
अभिषेक नायर हिटमैन के बहुत ही करीबी दोस्त हैं। उन्होंने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी में मुंबई में रोहित शर्मा के ट्रेनिंग सेशन की एक तस्वीर शेयर की है। उसके साथ लिखा है, '10000 ग्राम के बाद, हम अभी लगे हुए हैं।' उनका इशारा रोहित शर्मा के 10 किलोग्राम वजन घटने के बाद के नए लुक की तरफ है।
अगले महीने 19 अक्टूबर से ऑस्ट्रेलिया के साथ भारत की 3 एकदिवसीय अंतरराष्ट्रीय मैचों की सीरीज शुरू हो रही है। उम्मीद की जा रही है कि वनडे कप्तान रोहित शर्मा इसके साथ करीब 7 महीने बाद अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट खेलते हुए दिखाई देंगे। वह पिछली बार इसी साल मार्च में आखिरी बार अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट खेलते हुए दिखाई दिए थे। 9 मार्च 2025 को दुबई में न्यूजीलैंड के खिलाफ आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल अब तक का उनका आखिरी मैच है। उसमें रोहित शर्मा की अगुआई में टीम इंडिया ने न्यूजीलैंड को शिकस्त देकर चैंपियंस ट्रॉफी पर कब्जा जमाया था।
अभिषेक शर्मा ने रोहित शर्मा के 10 किलोग्राम वजन घटने की समयसीमा या फिर कब के वजन के मुकाबले घटा है, नहीं बताया है। उनके दावे से अंदाजा लगाया जा सकता है कि आईपीएल के दौरान हिटमैन का जो वजन था, अब उसमें 10 किलोग्राम की कमी आ गई है, क्योंकि आखिरी बार तभी वह प्रतिस्पर्धी क्रिकेट में दिखे थे।
रोहित शर्मा ने इसी महीने प्री-सीजन फिटनेस टेस्ट को पास किया है। वह इसके लिए बेंगलुरु स्थित बीसीसीआई के सेंटर ऑफ एक्सिलेंस गए थे। वहां उन्होंने फिटनेस टेस्ट देने के साथ-साथ ट्रेनिंग भी ली। दूसरी तरफ विराट कोहली ने लंदन में ही टेस्ट दिया और वह भी उसमें पास हुए। माना जा रहा है कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज में भारत के ये दोनों दिग्गज खेलते हुए दिखाई देंगे।