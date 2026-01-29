क्या राशिद खान की गेंदों को बल्लेबाजों ने अच्छे से समझ लिया है? खुद दिग्गज स्पिनर से जवाब जानिए

संक्षेप: राशिद खान ने बल्लेबाजों द्वारा उनकी गेंदों को अच्छी तरह से ‘परखे’ जाने की अवधारणा को खारिज किया है। उन्होंने कहा कि उनके लिए सफलता की कुंजी नये प्रयोग से ज्यादा सटीक गेंदबाजी करना है।

भारत और श्रीलंका में अगले महीने से होने वाले टी20 विश्व कप तैयारियों में लगी अफगानिस्तान आत्मविश्वास से लबरेज है। वजह ये है कि हाल ही में उसने वेस्टइंडीज को टी20 सीरीज में 2-1 से शिकस्त दी है। अफगानिस्तान के कप्तान राशिद खान को उम्मीद है कि टीम पिछली बार की तरह ही अपने प्रदर्शन का लोहा मनवाएगी। पिछले टी20 वर्ल्ड कप में अफगानिस्तान की टीम सेमीफाइनल तक पहुंची थी। राशिद ने पीटीआई को दिए इंटरव्यू में इस पर भी खुलकर बताया कि क्या अब बल्लेबाज उनकी गेंदों को अच्छी तरह परख लिए हैं।

'मुझे अपनी विविधता या लाइन-लेंथ बदलने की जरूरत नहीं' पिछले एक दशक में टी20 क्रिकेट में लेग स्पिनरों की भूमिका को नया आयाम देने वाले राशिद को गुजरात टाइटंस के लिए पिछले दो आईपीएल सत्र में अपेक्षाकृत कम सफलता मिली। इसके बाद उनकी गेंदबाजी को बल्लेबाजों के द्वारा ‘समझ लेने’ को लेकर चर्चा शुरू हुई।

राशिद ने ‘रेड बुल’ के सहयोग से ‘पीटीआई-वीडियो’ से बातचीत में कहा, ‘मुझे नहीं लगता कि मुझे अपनी विविधता या लाइन-लेंथ बदलने की जरूरत है।’

राशिद आईपीएल के 2023 सत्र में 17 मैचों में 27 विकेट के साथ सबसे सफल गेंदबाज रहे थे। उन्होंने हालांकि इसके बाद 2024 में 12 मैचों में 10 और 2025 में 15 मैचों में सिर्फ नौ विकेट लिये। इस दौरान उनका इकॉनमी रेट नौ रन प्रति ओवर से ऊपर चला गया।

राशिद ने कहा कि टी20 क्रिकेट में मामूली गलती करने का बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ता है। इस प्रारूप में लगातार सटीक गेंदबाजी करना ही सबसे अहम चीज है।

उन्होंने कहा, 'कभी-कभी मेरी लाइन थोड़ी चूक जाती है, जिसमें मैं पहले काफी अच्छा था। चिंता की कोई बात नहीं है। जब भी मेरी लाइन-लेंथ सही नहीं रहती तब मेरे खिलाफ रन बनते हैं।’

'सफलता अबूझ पहले से नहीं, सटीकता से मिलती है' राशिद ने कहा कि गेंदबाजों की पढ़े जाने की बात को अक्सर गलत तरीके से समझा जाता है। कोई गेंदबाज ‘मिस्ट्री (अबूझ)’ से सफल नहीं होता, उसे सटीकता से सफलता मिलती है।

सात फरवरी से शुरू होने वाले टी20 विश्व कप में अफगानिस्तान ग्रुप-डी में नेपाल, स्कॉटलैंड, वेस्टइंडीज और यूएई के साथ है।

उन्होंने कहा, ‘कई गेंदबाज ऐसे हैं जिनके बारे में सबको पता होता है कि वे क्या करेंगे, फिर भी बल्लेबाज आउट हो जाते हैं।’

राशिद ने मिचेल स्टार्क का उदाहरण देते हुए कहा, ‘यह सबको पता होता है कि मिच (मिचेल स्टार्क) नई गेंद से आमतौर पर इन-स्विंगर डालते हैं, फिर भी वह विकेट लेते हैं। इसकी वजह यह है कि वह लगातार सही जगह पर गेंद डालते हैं।’

उन्होंने कहा, ‘मेरे लिए भी यही बात है। भले ही बल्लेबाज मुझे अच्छे से जानता हो, फिर भी उसके लिए खेलना आसान नहीं होगा।’

आत्मविश्वास से लबरेज है अफगानिस्तान की टीम अफगानिस्तान की टीम वेस्टइंडीज के खिलाफ 2-1 की टी20 श्रृंखला जीत के साथ विश्व कप में आ रही है। राशिद ने कहा कि इससे टीम का आत्मविश्वास बढ़ा है।

उन्होंने कहा, ‘तैयारी अच्छी है। बल्लेबाजी, क्षेत्ररक्षण और गेंदबाजी, सब कुछ सही चल रहा है। उम्मीद है कि हमारा विश्व कप अच्छा जाएगा।’

भारत और श्रीलंका में होने वाले इस टूर्नामेंट को लेकर राशिद का मानना है कि हालात से परिचित होना अफगानिस्तान के लिए फायदेमंद रहेगा।

राशिद, मोहम्मद नबी, मुजीब उर रहमान और नूर अहमद जैसे कई खिलाड़ियों को भारत में खेलने का अच्छा अनुभव है।

'हमारे खिलाड़ियों को भारत में खेलने का काफी अनुभव' राशिद ने कहा, ‘शीर्ष खिलाड़ियों ने भारत में काफी क्रिकेट खेला है और सभी हालात से परिचित हैं।’

उन्होंने कहा कि मैच जीतने के लिए टीम को अपना सर्वश्रेष्ठ क्रिकेट खेलना होगा।

उन्होंने कहा, ‘आपके पास बेहतरीन गेंदबाजी आक्रमण हो सकता है, लेकिन मैच में आपको अपना सर्वश्रेष्ठ खेल दिखाना होगा और लगातार सही जगह पर गेंद डालनी होगी।’

राशिद ने टीम में चार स्पिनरों की मौजूदगी पर कहा, ‘नबी, मुजीब, नूर और मेरे लिए बात सिर्फ इतनी है कि चीजों को सरल रखें और खुद पर दबाव न डालें।'

अफगानिस्तान ने पिछले टी20 विश्व कप में सेमीफाइनल तक पहुंच कर इतिहास रचा था। राशिद ने कहा कि टीम उसी जज्बे से फिर से मैदान पर उतरेगी।

उन्होंने कहा, ‘हमारे मन में कोई उम्मीद नहीं थी। हमने सिर्फ मैदान पर अपना सर्वश्रेष्ठ देने पर ध्यान दिया। सेमीफाइनल तक पहुंचना हमारे लिए बड़ी उपलब्धि थी।'

उन्होंने आगे कहा, ‘मुझे लगता है कि इस साल भी हमारी सोच वही रहेगी। बस मैदान पर अपना काम अच्छे से करना है, टीम और परिस्थितियों की जरूरत पर ध्यान देना है।’