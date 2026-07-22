बड़ी खबर: वनडे सीरीज हारने के बाद कप्तान ने दिया इस्तीफा, बोले- यह मेरा निजी फैसला है
टीम इंडिया के खिलाफ जून में 3 मैचों की वनडे सीरीज खेलने वाली अफगानिस्तान की क्रिकेट टीम से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आई है। कप्तान हशमतुल्लाह शाहिदी ने इस्तीफा दे दिया है।
जून में टीम इंडिया के खिलाफ 3 मैचों की वनडे इंटरनेशनल सीरीज में क्लीन स्वीप झेलने वाली अफगानिस्तान की क्रिकेट टीम से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आई है। अफगानिस्तान की वनडे टीम के कप्तानी से हशमतुल्लाह शाहिदी ने इस्तीफा दे दिया है। 55 वनडे इंटरनेशनल मैचों में अफगानिस्तान की टीम के कप्तान रहे शाहिदी ने तत्काल प्रभाव से कप्तानी छोड़ने का फैसला किया है। उनका आखिरी असाइनमेंट भारत के खिलाफ वनडे सीरीज थी, जिसमें उनकी टीम 3-0 से बुरी तरह हारी थी। कप्तानी छोड़ने के फैसले को शाहिदी ने निजी फैसला बताया है।
बाएं हाथ के बल्लेबाज हशमतुल्लाह शाहिदी ने जनवरी 2022 में कप्तानी संभाली थी। इसके बाद उनकी कप्तानी में टीम ने वर्ल्ड कप 2023 में अच्छा प्रदर्शन किया था। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ग्लेन मैक्सवेल की डबल सेंचुरी वाले मैच को अगर टीम जीत जाती तो सेमीफाइनल में भी पहुंच सकती थी। हशमत इसके अलावा चैंपियंस ट्रॉफी 2025 और एशिया कप में भी टीम के कप्तान रहे। उनकी कप्तानी में अफगानिस्तान ने 55 में से 27 मैचों में जीत दर्ज की। इंग्लैंड पाकिस्तान, श्रीलंका और नीदरलैंड को वर्ल्ड कप 2023 में अफगानिस्तान ने हराया था।
हशमत बोले- यह मेरा निजी फैसला है
अफगानिस्तान के कप्तान रहते हुए हशमत ने बांग्लादेश को 3 बार, जिम्बाब्वे को दो बार और साउथ अफ्रीका और आयरलैंड को एक-एक बार द्विपक्षीय सीरीज में हराया है। कप्तानी छोड़ने को लेकर हशमतुल्लाह शाहिदी ने अपने आधिकारिक इंस्टाग्राम पर एक बयान जारी करते हुए कहा, "आज मैं पूरे सम्मान और सहमति के साथ यह घोषणा करता हूं कि मैं अपने निजी फैसले पर अपनी टीम के कैप्टन पद से इस्तीफा दे रहा हूं। कैप्टन के तौर पर यह ज़िम्मेदारी निभाना मेरे लिए बहुत सम्मान की बात थी। मुझे अपनी टीम के साथ ईमानदारी, एकता और कमिटमेंट के साथ काम करने पर गर्व है।"
वनडे क्रिकेट खेलते रहेंगे हशमतुल्लाह शाहिदी
शाहिदी ने कहा है कि वह कप्तानी छोड़ रहे हैं, लेकिन वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में सिलेक्शन के लिए उपलब्ध होंगे। कप्तानी से पहले हशमतुल्लाह शाहिदी का प्रदर्शन जैसा था, एक बल्लेबाज के तौर पर वह ज्यादा उसमें सुधार नहीं कर पाए। हशमत की पहली सेंचुरी भी टीम इंडिया के खिलाफ चेन्नई के मैदान पर आई, जिसमें उन्होंने 131 गेंदों में 102 रन बनाए। हालांकि, उस मैच में भी टीम को जीत नहीं मिली थी। अफगानिस्तान को अब अगस्त में आयरलैंड के खिलाफ 5 मैचों की वनडे सीरीज खेलनी है, जिसमें एक नया कप्तान हमें देखने को मिलेगा।
लेखक के बारे मेंVikash Gaur
विकाश गौड़: डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर कम असिस्टेंट मैनेजर, स्पोर्ट्स
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