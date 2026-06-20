हशमतुल्लाह शाहीदी ने रचा इतिहास, भारत के खिलाफ शतक लगाने वाले पहले अफगानी कप्तान बने
अफगानिस्तान के कप्तान हशमतुल्लाह शाहिदी ने भारत के खिलाफ तीसरे वनडे मैच में शतकीय पारी खेली। इस शतक के साथ वे भारत के खिलाफ किसी भी फॉर्मेट में शतक लगाने वाले अफगानिस्तान के पहले कप्तान बन गए हैं और उन्होंने इतिहास के स्वर्णिम अक्षरों में अपना नाम दर्ज करा लिया है।
अफगानिस्तान के कप्तान हशमतुल्लाह शाहीदी ने भारत के खिलाफ तीसरे वनडे मैच में इतिहास रच दिया है। उन्होंने शानदार शतकीय पारी खेलकर ना सिर्फ अपनी टीम को सम्मानजनक स्थिति में पहुंचाया है, बल्कि भारत के खिलाफ किसी भी फॉर्मेट में शतक लगाने वाले पहले अफगानी कप्तान बन गए हैं। उन्होंने यह कारनामा लंबे समय के इंतजार के बाद किया है। हशमत के करियर का यह पहला शतक है। वे भारत के खिलाफ किसी भी फॉर्मेट में शतक लगाने वाले पहले कप्तान और तीसरे बल्लेबाज बने हैं।
शतकीय पारी से टीम को संभाला
चेन्नई के एम.ए चिदंबरम स्टेडियम में खेले जा रहे भारत बनाम अफगानिस्तान मुकाबले में अफगानिस्तान के कप्तान हशमतुल्लाह शाहिदी ने टॉस जीतकर पहले पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। हालांकि, उनका यह फैसला गलत साबित हुआ और 34 रनों के स्कोर पर ही अफगानिस्तान के चार बल्लेबाज पवेलियन लौट गए। शुरुआती चार विकेट भारत के लिए प्रसिद्ध कृष्णा ने लिए। हालांकि, इसके बाद अफगानी कप्तान हशमतुल्लाह शाहिदी ने खुद बल्लेबाजी की जिम्मेदारी अपने कंधों पर ली और शानदार शतकीय पारी खेली। उनका यह शतक बड़ी मुश्किलों से बन पाया। क्योंकि जब वे 91 पर बल्लेबाजी कर रहे थे तब राशिद खान के रूप में अफगानिस्तान का 7 वां विकेट गिरा। तब तक लग रहा था कि शतक हो जाएगा। लेकिन इसके जस्ट बाद 92 रनों तक पहुंचने से पहले ही दो बल्लेबाज रन आउट के रूप में पवेलियन लौट गए। हालांकि, आखिरी विकेट के जिया के साथ मिलकर उन्होंने अपना शतक जड़ा और खास उपलब्धि हासिल की।
102 रनों की संघर्षभरी ऐतिहासिक पारी खेली
हशमतुल्लाह शाहिदी ने 131 गेंदों में 102 रनों की शानदार और संघर्षभरी पारी खेली। उन्होंने अपनी इस पारी के दौरान कुल 13 चौके लगाए और 1 गगनचुंबी छक्का भी जड़ा। शाहीदी का इस दौरान स्ट्राइक रेट 77.86 का रहा। अंत में उन्हें प्रसिद्ध कृष्णा ने अपनी गेंद पर श्रेयस अय्यर के हाथों कैच आउट किया। अपनी दमदार पारी के दम पर शाहीदी ने टीम के स्कोर को 218 रनों पर पहुंचा दिया है। जिस तरह से शुरुआत में 34 रनों पर चार विकेट और अंत में 8 रनों पर चार विकेट गिरे उन परिस्थितियों को देखते हुए यह एक सम्मानजनक स्कोर कहा जा सकता है।
अपनी शतकीय पारी के दौरान हशमत काफी संघर्ष करते नजर आए। अंत के ओवरों में चेन्नई की गर्मी में उनके हैमस्ट्रिंग में खिंचाव देखने को मिला। वे पांव पकड़े हुए गेंद खेलने के बाद कई बार नजर आए। फिर भी उन्होंने अपने धैर्य का बखूबी परिचय दिया और शतकीय पारी खेलकर इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में अपना नाम दर्ज कराया।
लेखक के बारे मेंVimlesh Kumar Bhurtiya
विमलेश कुमार भुर्तिया (Vimlesh Kumar Bhurtiya): खेल पत्रकार
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विमलेश कुमार भुर्तिया पिछले 4 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव: विमलेश कुमार भुर्तिया भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक उभरता हुआ नाम हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 4 वर्षों से अधिक का अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। पिछले चार वर्षों से वह इसी संस्थान से जुड़े हुए हैं और डिजिटल मीडिया की गतिशीलता, कार्यशैली और प्रकृति को समझने का प्रयास किया है। उनका मानना है कि पाठक किसी भी डिजिटल प्लेटफॉर्म की रीढ़ होता है ऐसे में उनके हितों को ध्यान में रखते हुए खबरों का प्रकाशन होना चाहिए। यह पत्रकारिता को जीवंत रखता है और जर्नलिज्म का मूल गुण भी यही है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
विमलेश ने भारत के सबसे प्रतिष्ठित पत्रकारिता संस्थान से अपनी शिक्षा ग्रहण की है। वे 2021-22 बैच के भारतीय जनसंचार संस्थान नई दिल्ली के छात्र रहे हैं। उन्होंने इस नामी संस्थान से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा किया है। इसके बाद उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में ही मास्टर्स यानी (M.A) की डिग्री भी हासिल की है। इन्होंने अपना ग्रेजुएशन मध्य प्रदेश के नामचीन साइंस कॉलेजों में से एक होलकर साइंस कॉलेज से किया है। ग्रेजुएशन के दूसरे साल से ही विमलेश की दिलचस्पी साहित्य और पत्रकारिता की ओर जागृत होने लगी थी। यही कारण था कि ग्रेजुएशन के दिनों में ही उन्होंने दैनिक चैतन्यलोक नामक इंदौर की क्षेत्रीय पत्रिका में काम करना शुरू कर दिया। कुछ महीनों बाद उन्होंने दैनिक भास्कर में बतौर कॉपी एडिटर ट्रेनिंग ली। उन्होंने देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर के पत्रकारिता और जनसंचार विभाग से मास मीडिया में इंटर्नशिप की। विमलेश कुमार भुर्तिया को कंप्यूटर का भी अच्छा ज्ञान है। उन्होंने भोपाल स्थित माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय से कंप्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा किया है।
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