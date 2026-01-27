Cricket Logo
हाशिम अमला ने चुनी ऑल टाइम ODI प्लेइंग XI, इन तीन भारतीय खिलाड़ियों को अपनी टीम में किया शामिल

हाशिम अमला ने चुनी ऑल टाइम ODI प्लेइंग XI, इन तीन भारतीय खिलाड़ियों को अपनी टीम में किया शामिल

संक्षेप:

दक्षिण अफ्रीका के हाशिम अमला ने अपनी ऑल-टाइम वनडे प्लेइंग इलेवन का चयन किया है। इस टीम में उन्होंने दुनिया भर के दिग्गज क्रिकेटरों को शामिल किया है। इस टीम की खास बात यह है कि उन्होंने तीन खिलाड़ी भारत के चयनित किए हैं,  जबकि तीन दक्षिण अफ्रीका से लिए हैं।

Jan 27, 2026 07:15 pm ISTVimlesh Kumar Bhurtiya लाइव हिन्दुस्तान
दक्षिण अफ्रीका के पूर्व दिग्गज बल्लेबाज हाशिम अमला ने अपनी ऑल-टाइम वनडे प्लेइंग इलेवन का चयन किया है। अपनी इस टीम में उन्होंने दुनिया भर के दिग्गज क्रिकेटरों को शामिल किया है। वनडे क्रिकेट में सर्वश्रेष्ठ 11 खिलाड़ियों को चुनना हमेशा एक कठिन कार्य होता है, लेकिन अमला ने अपनी इस टीम में अनुभव और प्रतिभा का बेहतरीन संतुलन स्थापित किया है। उन्होंने अपनी इस टीम में वैसे तो दुनियाभर के दिग्गजों को शामिल किया है, लेकिन भारत के तीन बड़े खिलाड़ियों को भी जगह दी है।

इन तीन भारतीय खिलाड़ियों को किया शामिल

अमला की इस टीम में भारत के सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली और एमएस धोनी को जगह मिली है। व्हाइट बॉल क्रिकेट में भारतीय खिलाड़ियों का हमेशा से दबदबा रहा है, चाहे वह सबसे ज्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड हो या शतकों का। अमला ने इस बात को समझते हुए ही टीम में तीन भारतीय खिलाड़ियों को जगह दी है। जहा सचिन और कोहली बल्लेबाजी को मजबूती प्रदान करते हैं, वहीं धोनी को टीम में एक विशेषज्ञ फिनिशर और रणनीतिकार के रूप में उन्होंने शामिल किया है।

इन विदेशी खिलाड़ियों को दी जगह

हाशिम अमला ने ऑस्ट्रेलिया से दो बड़े नामों एडम गिलक्रिस्ट (विकेटकीपर) और शेन वॉर्न को चुना है। वेस्टइंडीज से उन्होंने महान बल्लेबाज ब्रायन लारा को शामिल किया है। लारा ने अपने वनडे करियर में 10,405 रन बनाए हैं। दक्षिण अफ्रीका की ओर से अमला ने एबी डिविलियर्स, जैक कैलिस और डेल स्टेन को जगह दी है। हालांकि, उन्होंने खुद को इस टीम से बाहर रखा है। पाकिस्तान से वसीम अकरम और श्रीलंका से मुथैया मुरलीधरन उनके गेंदबाजी आक्रमण को मजबूती प्रदान करते हैं।

संतुलित लग रही है टीम

अमला की इस टीम में 5 बल्लेबाज, 1 ऑलराउंडर और 5 विशेषज्ञ गेंदबाज शामिल हैं। गेंदबाजी विभाग में वसीम अकरम और डेल स्टेन की रफ्तार के साथ-साथ शेन वॉर्न और मुरलीधरन की स्पिन गेंदबाजी इसे दुनिया का सबसे घातक गेंदबाजी आक्रमण बनाती है। यह टीम दुनिया की किसी भी परिस्थिति में विपक्षी टीम को चुनौती देने का दम रखती है।

हाशिम अमला की ऑल-टाइम वनडे प्लेइंग इलेवन:

सचिन तेंदुलकर, एडम गिलक्रिस्ट, (विकेटकीपर) ब्रायन लारा, विराट कोहली, एबी डिविलियर्स, जैक कैलिस, एमएस धोनी, वसीम अकरम, शेन वॉर्न, डेल स्टेन और मुथैया मुरलीधरन

