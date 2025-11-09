पाकिस्तान ने हसन नवाज को किया ड्रॉप, कोच को कर दिया नाराज; फखर जमां को मिली एंट्री
संक्षेप: पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने रविवार को युवा बल्लेबाज हसन नवाज को आगामी सीरीज के लिए स्क्वॉड से ड्रॉप कर दिया है। रिपोर्ट के मुताबिक नवाज के प्रदर्शन से कोच हसन खुश नहीं थे। उनकी जगह फखर जमां को जगह मिली।
पाकिस्तान के उभरते बल्लेबाज हसन नवाज को खराब फॉर्म के कारण श्रीलंका के खिलाफ होने वाली वनडे सीरीज और टी20 त्रिकोणीय सीरीज की टीम से बाहर कर दिया गया है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने रविवार को कहा कि हसन नवाज को कायदे आजम ट्रॉफी प्रथम श्रेणी टूर्नामेंट में खेलने के लिए कहा गया है। पीसीबी ने कहा कि सलामी बल्लेबाज फखर जमां 17 नवंबर से श्रीलंका और जिम्बाब्वे के साथ होने वाली त्रिकोणीय सीरीज के लिए टी20 टीम में हसन की जगह लेंगे।
श्रीलंका के खिलाफ 11 नवंबर से रावलपिंडी में होने वाली तीन मैच की वनडे सीरीज के लिए हसन की जगह किसी अन्य खिलाड़ी को नहीं चुना गया है। फखर जमां को नवाज की जगह टी20 स्क्वॉड में जगह मिली है। टूर्नामेंट 17 नवंबर को शुरू होगा। अब्दुल समद का एशिया कप राइजिंग स्टार्स में पाकिस्तान शाहीन के साथ लगातार खेलना भी स्क्वाड सिलेक्शन में एक फैक्टर रहा है। पीसीबी ने पहले ही ट्राई सीरीज में उनको शामिल किया है। हेड कोच माइक हेसन ने शनिवार को साउथ अफ्रीका पर पाकिस्तान की 2-1 से वनडे सीरीज जीत के बाद कन्फर्म किया कि नवाज को घरेलू फर्स्ट-क्लास क्रिकेट खेलने की सलाह दी गई है।
इस मामले से जुड़े एक सूत्र ने बताया कि कोच हेसन नवाज के सीखने और बेहतर होने की इच्छा से खुश नहीं थे। कोच को उनके प्रथम श्रेणी में अनुभव की कमी की चिंता थी। 2023 के बाद से उन्होंने सिर्फ 12 मैच खेले हैं। उन्हें खेल के लंबे प्रारूप से ज्यादा टी20 फॉर्मेट पसंद है। हसन नवाज ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ तीनों टी20 मैच खेले थे। उन्होंने पहले मैच में तीन और दूसरे मैच में 5 रन बनाए। उन्होंने एक वनडे खेला और सिर्फ एक रन बनाया।