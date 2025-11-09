Cricket Logo
होमफोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsक्रिकेट न्यूज़Hasan Nawaz Dropped from Pakistan Squad Pakistan Management Cites Poor Form for Release Fakhar Zaman included
पाकिस्तान ने हसन नवाज को किया ड्रॉप, कोच को कर दिया नाराज; फखर जमां को मिली एंट्री

पाकिस्तान ने हसन नवाज को किया ड्रॉप, कोच को कर दिया नाराज; फखर जमां को मिली एंट्री

संक्षेप: पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने रविवार को युवा बल्लेबाज हसन नवाज को आगामी सीरीज के लिए स्क्वॉड से ड्रॉप कर दिया है। रिपोर्ट के मुताबिक नवाज के प्रदर्शन से कोच हसन खुश नहीं थे। उनकी जगह फखर जमां को जगह मिली।

Sun, 9 Nov 2025 06:59 PMHimanshu Singh लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

पाकिस्तान के उभरते बल्लेबाज हसन नवाज को खराब फॉर्म के कारण श्रीलंका के खिलाफ होने वाली वनडे सीरीज और टी20 त्रिकोणीय सीरीज की टीम से बाहर कर दिया गया है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने रविवार को कहा कि हसन नवाज को कायदे आजम ट्रॉफी प्रथम श्रेणी टूर्नामेंट में खेलने के लिए कहा गया है। पीसीबी ने कहा कि सलामी बल्लेबाज फखर जमां 17 नवंबर से श्रीलंका और जिम्बाब्वे के साथ होने वाली त्रिकोणीय सीरीज के लिए टी20 टीम में हसन की जगह लेंगे।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

श्रीलंका के खिलाफ 11 नवंबर से रावलपिंडी में होने वाली तीन मैच की वनडे सीरीज के लिए हसन की जगह किसी अन्य खिलाड़ी को नहीं चुना गया है। फखर जमां को नवाज की जगह टी20 स्क्वॉड में जगह मिली है। टूर्नामेंट 17 नवंबर को शुरू होगा। अब्दुल समद का एशिया कप राइजिंग स्टार्स में पाकिस्तान शाहीन के साथ लगातार खेलना भी स्क्वाड सिलेक्शन में एक फैक्टर रहा है। पीसीबी ने पहले ही ट्राई सीरीज में उनको शामिल किया है। हेड कोच माइक हेसन ने शनिवार को साउथ अफ्रीका पर पाकिस्तान की 2-1 से वनडे सीरीज जीत के बाद कन्फर्म किया कि नवाज को घरेलू फर्स्ट-क्लास क्रिकेट खेलने की सलाह दी गई है।

ये भी पढ़ें:आकाश ने तोड़ा सबसे तेज फिफ्टी लगाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड, लगातार ठोके 8 छक्के

इस मामले से जुड़े एक सूत्र ने बताया कि कोच हेसन नवाज के सीखने और बेहतर होने की इच्छा से खुश नहीं थे। कोच को उनके प्रथम श्रेणी में अनुभव की कमी की चिंता थी। 2023 के बाद से उन्होंने सिर्फ 12 मैच खेले हैं। उन्हें खेल के लंबे प्रारूप से ज्यादा टी20 फॉर्मेट पसंद है। हसन नवाज ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ तीनों टी20 मैच खेले थे। उन्होंने पहले मैच में तीन और दूसरे मैच में 5 रन बनाए। उन्होंने एक वनडे खेला और सिर्फ एक रन बनाया।

Himanshu Singh

लेखक के बारे में

Himanshu Singh
हिमांशु सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। इन्हें हिंदी पत्रकारिता में करीब 6 साल का अनुभव है। इन्होंने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई आईएमएस (नोएडा) से की है। 2017 में पंचायती टाइम्स वेबसाइट में बतौर ट्रेनी खेल पत्रकारिता का पहला अनुभव हासिल किया। 2018 में स्पोर्ट्स कंटेंट राइटर के तौर पर ईटीवी से जुड़े। यहां पर करीब तीन साल काम करने के बाद इनसाइडस्पोर्ट्स से जुड़े। यहां पर एक साल तक रहे। इसके बाद 2022 में लाइव हिन्दुस्तान के साथ बतौर सीनियर कंटेंट राइटर अपनी पारी शुरू की। अपने करियर के दौरान हिमांशु ने ओलंपिक गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स, आईपीएल, क्रिकेट वर्ल्ड कप जैसे तमाम बड़े इवेंट्स कवर किए हैं। और पढ़ें
Pakistan Cricket Team
लेटेस्ट क्रिकेट न्यूज, Cricket Live score, Asia Cup Schedule, Asia cup Points Table वाले खिलाड़ियों की जानकारी हिंदी में हिंदुस्तान पर |